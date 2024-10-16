ÄúÏÖÔÚµÄÎ»ÖÃ£º Ìì¼«Íø > DIYÓ²¼þÆµµÀ > ÏÔ¿¨

 ¹«ÖÚºÅ ÅÅÐÐ°ñ ·¢²¼»á

¹ú²úÏÔ¿¨½âËøDirectX 12ÓÎÏ·ÌåÑé Ä¦¶ûÏß³Ì·¢²¼ÄÚ²â°æÇý¶¯

2024-10-16 12:23:43 ×÷Õß£º¸ßÖ¾Î°

  • +1 ÄãÔÞ¹ýÁË

  ¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿10ÔÂ15ÈÕ£¬Ä¦¶ûÏß³ÌÐû²¼ÃæÏòÉçÇøÍÆ³öDirectX 12ÄÚ²â°æÇý¶¯³ÌÐò£¬ÓµÓÐÄ¦¶ûÏß³ÌÍ¼ÐÎÏÔ¿¨MTT S80ºÍMTT S70µÄÓÃ»§ÓëÍæ¼Ò¿ÉÒÔ¸üÐÂÇÀÏÊÊÔÍæ¡£ 

¹ú²úÏÔ¿¨½âËøDirectX 12ÓÎÏ·ÌåÑé Ä¦¶ûÏß³Ì·¢²¼ÄÚ²â°æÇý¶¯

  Ä¿Ç°£¬ÊÐÃæÉÏÖ§³ÖDirectX 12µÄÓÎÏ·ÒÑ¾­³¬¹ý500¿î¡£ÆäÖÐÈç¡¶°¬¶ûµÇ·¨»·¡·¡¶ËÀÍö¸éÇ³¡·µÈ´ó×÷¾ùÖ»ÄÜÔÚDirectX 12 APIÏÂÔËÐÐ¡£ÏÖÔÚÍ¨¹ýÐÂµÄDirectX 12ÄÚ²â°æÇý¶¯£¬Íæ¼Ò¼´¿ÉÊ¹ÓÃÄ¦¶ûÏß³ÌMTT S80ÓëMTT S70À´ÔËÐÐÕâÐ©ÓÎÏ·¡£

  DirectX 12ÄÚ²â°æÇý¶¯ÏÂÔØµØÖ·ÈçÏÂ

  https://www.mthreads.com/uploaded/drivers/270.90-alpha-musa-desktop-win10&win11-64bit.exe

  Ä¦¶ûÏß³ÌÔÚ¡°Ä¦¿¨Íæ¼Ò¡±ÉçÇøÆô¶¯¡°AlphaÐÐ¶¯¡±£¬ÕÙ¼¯¸ü¶àÍæ¼Ò¶ÔDirectX 12ÄÚ²â°æÇý¶¯½øÐÐÌåÑéºÍ·´À¡£¬ÒÔ¼ÓËÙÇý¶¯µÄµü´úËÙ¶È¡£ 

¹ú²úÏÔ¿¨½âËøDirectX 12ÓÎÏ·ÌåÑé Ä¦¶ûÏß³Ì·¢²¼ÄÚ²â°æÇý¶¯

  ÁíÍâ£¬¶ÔÓÚÏëÒªÓµÓÐÒ»¿é¹ú²úÏÔ¿¨µÄÓÃ»§£¬¿ÉÒÔ¹Ø×¢Ä¦¶ûÏß³Ì½«ÔÚ¾©¶«¹Ù·½Æì½¢µêÍÆ³öµÄÏÞÊ±ÕÛ¿Û»î¶¯£¬MTT S80ÓëS70ÏµÁÐÏÔ¿¨¶¼ÓÐ²ÎÓë¡£

¾ÛºÏ±êÇ©£º
Ïà¹Ø²úÆ·
ÍøÓÑÆÀÂÛ
·¢²¼
Ïà¹ØÍÆ¼ö
Ïà¹ØÎÄÕÂ
±¾ÖÜÈÈÃÅ

ÈÈÃÅ±êÇ©

¸ßÖ¾Î°

×îÐÂ×ÊÑ¶

¹ú²úÏÔ¿¨½âËøDirectX 12ÌåÑé

ÈÈÃÅÊÓÆµ

»­ÖÊ×¨¼Ò º£ÐÅAIµçÊÓU8NÌåÑé

ÐÂÆ·ÆÀ²â

Æß²Êºç RTX 4080 SUPER ÆÀ²â
ÈÈÃÅ²úÆ·ÅÅÐÐ°ñ
±à¼­ÍÆ¼öÅÅÐÐ°ñ
¹ØÓÚÎÒÃÇ|About us|Ìì¼«·þÎñ|Ìì¼«¶¯Ì¬|¼ÓÈëÎÒÃÇ|ÍøÕ¾µØÍ¼|ÍøÕ¾ÂÉÊ¦|ÓÑÇéºÏ×÷|RSS¶©ÔÄ|Òâ¼û·´À¡
ÓåB2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved °æÈ¨ËùÓÐ Ìì¼«÷È¿Í
X
µÚÈý·½ÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢²©ÈÏÖ¤µÇÂ¼
  • QQÕËºÅµÇÂ¼
  • Î¢ÐÅÕËºÅµÇÂ¼