³±Á÷Íæ¼Ò¸üÐÂ»»´úÊ×Ñ¡£¡iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GBÏÔ¿¨ÆÀ²â
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿¸ù¾ÝSteam×îÐÂµÄÓ²¼þµ÷²éÏÔÊ¾£¬×îÊÜ»¶ÓµÄ5¿îGPUÖÐÓÐ4¿îÎª60ÏµÁÐ£¬²¢ÇÒÓµÓÐ77%µÄÍæ¼ÒÕýÔÚÊ¹ÓÃ1080p»ò¸üµÍµÄ·Ö±æÂÊ¡£Õë¶ÔÕâ²¿·ÖÓÃ»§ÈºÌå£¬Æß²ÊºçÍÆ³öÁËiGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB£¬¸Ã²úÆ·Ò²ÔÚ6ÔÂ29ÈÕÕýÊ½ÉÏÊÐ£¬ÊÛ¼Û2699Ôª£¬¼Û¸ñ¿ÉÒÔËµÊÇ·Ç³£Ç×Ãñ£¬Ö¼ÔÚÎªÓÃ»§Ìá¹©¸üÎªÓÅÒìµÄÊÓ¾õÐ§¹ûÒÔ¼°1080pÁ÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ºËÐÄ¼Ü¹¹ÉÏ£¬RTX 4060Ö÷Òª²ÉÓÃAda Lovelace GPU¼Ü¹¹£¬ÓµÓÐµÚÈý´úRT Core¡¢µÚËÄ´úTensor Core¡¢DLSS 3¡¢AV1±àÂëÆ÷ÒÔ¼°NVIDIA StudioµÈ¶àÖØ¼¼Êõ¼Ó³Ö£¬²»½öÄÜ¹»ÎªÍæ¼Ò´øÀ´¸üÁ÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬¶ÔÓÚ´´×÷Õß¶øÑÔÍ¬Ñù¾ß±¸²»¿ÉÐ¡êïµÄÐÔÄÜË®×¼¡£
¾ßÌåÀ´¿´£¬RTX 4060²ÉÓÃAD107ºËÐÄ£¬ÓµÓÐ¸ß´ï34×é¶àµ¥ÔªÁ÷´¦ÀíÆ÷¡¢3072¸öCUDAºËÐÄ¡¢96¸öµÚËÄ´úTensorºËÐÄ¡¢24¸öµÚÈý´úRTºËÐÄ£¬²¢´îÔØ8GB Hynix GDDR6ÏÔ´æ£¬Î»¿íÎª128Bit£¬´ø¿í272.0GB/s¡£
ÆäÖÐ£¬RTX 4060Ëù²ÉÓÃµÄAdaÄÚ´æ×ÓÏµÍ³¾ß±¸24MBµÄL2»º´æ£¬ÄÜ¹»ÓÐÐ§Ìá¸ß»º´æÃüÖÐÂÊ£¬½«ËùÓÐµÄ¼ÆËã¶¼ÔÚÄÚºËÖÐ½øÐÐ£¬´Ó¶ø¼õÉÙÄÚ´æ×ÜÏßÉÏµÄÁ÷Á¿£¬Îª1080pÓÎÏ·Ìá¹©ÐÔÄÜºÍÄÜÐ§µÄ×î¼Ñ×éºÏ¡£
»ùÓÚÒÔÉÏµÄ»ù´¡ÐÅÏ¢£¬½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ½«¶ÔiGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GBÏÔ¿¨½øÐÐ¾ßÌåµÄÆÀ²â£¬ÒÔ´ËÀ´ÁË½âËüµÄ¸÷ÏîÊµ¼Ê±íÏÖ¡£
Íâ¹ÛÉè¼Æ
iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB²ÉÓÃÈ«ÐÂµÄ²¨ÆÕ(pop)ÒÕÊõ·ç¸ñÉè¼Æ£¬ÕâÊÇÒ»ÖÖÈÚºÏÁË´óÖÚ´«Ã½¡¢ËæÐÔÏßÌõ¡¢´óµ¨É«²ÊµÈÔªËØ£¬ÓµÓÐ¼«Ç¿ÎïÖÊÖ÷Òå¼°ÀÖ¹Û¾«ÉñµÄ¶ÀÌØÒÕÊõ·ç¸ñ¡£RTX 4060ÑÓÐøÈËÆø¼«¸ßµÄ°×É«Íâ¼×£¬×¢Èë¡°²¨ÆÕ¡±µÄÇà´º»îÁ¦£¬½ØÈ»²»Í¬µÄÍâ¹Û¼°ÆøÖÊºÜºÃµØÚ¹ÊÍÁËÐÂÉú´úÄêÇáÍæ¼ÒÃÇ¶ÔÉú»îµÄÌ¬¶ÈÒÔ¼°¸öÐÔ»¯µÄ×·Çó¡£
ÕýÃæÎªÁ½¶Î·Ö¸î´¦Àí£¬´óÃæ»ý½¥±äÉè¼ÆÅäºÏÔ²ÐÎ²¨µãÔªËØµ×ÎÆ£¬ÔÚ²»Í¬µÄ½Ç¶È³ÊÏÖ³öÁË²»Í¬µÄÉ«²ÊÐ§¹û¡£3¸ö90mmµÄ·çÉÈ£¬Éý¼¶ÖÁÊ®Ò»Òí»·ÐÍÉÈÒ¶£¬ÓµÓÐ²»´íµÄ¾Û·çÐ§¹û£¬´îÅä2¸ù6mmÈÈ¹ÜÅäºÏ´óÃæ»ý÷¢Æ¬£¬ÄÜ¹»´ó·ùÌáÉýÈÈ´«µÝËÙ¶È£¬±£Ö¤ÕûÌåµÄÉ¢ÈÈÐ§¹û¡£
±³ÃæÔòÎª¿ª¿×Éè¼ÆµÄ½ðÊô²ÄÖÊÃæ°å£¬¸üÓÐÀûÓÚ·çµÀÁ÷Í¨£¬·ÛÉ«µÄ×ÖÌåÔªËØ×ÔÈ»¹ý¶ÉÖÁ²àÃæ£¬¾ß±¸ºÜÇ¿µÄÒ»Ìå»¯Éè¼Æ¡£²àÃæÊÇ¶àÈñ½ÇÐÎ³ÉµÄÂþ»ÌØÐ§£¬RGBµÆ×éÃæ»ýÔÙ´ÎÔö´ó£¬Âþ»ÌØÐ§ÔªËØÓëºç¶ÆÃæ°åÒ²Í»ÏÔ³öÓëÖÚ²»Í¬µÄÊÓ¾õÐ§¹û¡£
½Ó¿Ú·½Ãæ£¬iGame RTX 4060 Èý·çÉÈUltra²ÉÓÃ1*8pinµÄµçÔ´½Ó¿Ú¡¢3¸öDP1.4a½Ó¿ÚÒÔ¼°1¸öHDMI 2.1 ½Ó¿Ú£¬¾ù¿ÉÊµÏÖ×î¸ß4K 120HzµÄ»ÃæÊä³ö¡£Í¬Ê±£¬Ëü»¹ÓµÓÐiGameÒ»¼ü³¬Æµ°´Å¥£¬ÄÜ¹»¸øÍæ¼ÒÌá¹©¸üÓÅÐãµÄÓ²¼þÌåÑé¡£
½ÓÏÂÀ´ÎÒÃÇ½«½øÐÐÐÔÄÜ·½ÃæµÄÊµ¼Ê²âÊÔ£¬°üÀ¨»ù×¼²âÊÔ¡¢ÓÎÏ·ÌåÑéÒÔ¼°²¿·Ö¹¦ÄÜÌåÑé¡£»ùÓÚ´óÁ¿µÄ1080pÓÃ»§ÈºÌå£¬ÎÒÃÇµÄ²âÊÔÒ²Ö÷Òª¾Û½¹ÔÚ1080pÕâÒ»¼¶±ð£¬µ«¿¼ÂÇµ½²¿·ÖÓÃ»§ÔÚÎ´À´¼¸ÄêÄÚ¿ÉÄÜ»á½ø½×ÖÁ2KÓÃ»§£¬ËùÒÔ2K·Ö±æÂÊÏÂµÄÐÔÄÜÌåÑé£¬ÎÒÃÇÍ¬ÑùÒ²»á½øÐÐÏà¹ØµÄ²âÊÔ¡£±¾´Î²âÊÔ¾ùÔÚiGameÒ»¼ü³¬ÆµÄ£Ê½ÏÂ½øÐÐ£¬¾ßÌå²âÊÔÆ½Ì¨ÅäÖÃÈçÏÂ±í£º
»ù×¼²âÊÔ
ÎÒÃÇÑ¡Ôñ3DMARK½øÐÐ»ù×¼²âÊÔ£¬ÔÚTime Spy(DX12)¡¢Fire Strike Extreme(DX11)¡¢Port Royal(¹âÏß×·×Ù)ÕâÈýÏîÒÔ2K·Ö±æÂÊÔËÐÐµÄ»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB·Ö±ðµÃ·Ö11030¡¢13446¡¢6135¡£ÔÚÒÔ1080P·Ö±æÂÊÔËÐÐµÄFire StrikeÖÐµÃ·ÖÎª28635¡£
ÎÒÃÇ¶Ô±ÈÇ°Ò»´úRTX 3060£¬ÔÚ2K»ù×¼²âÊÔÖÐ£¬iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GBÔ¼ÓÐ30%µÄÐÔÄÜÌáÉý£¬¶øÔÚ1080PµÄFire Strike²âÊÔÖÐ£¬RTX 4060ÌáÉý¸ß´ï62%×óÓÒ¡£ÎÒÃÇÔÙ¶Ô±ÈÇ°¶ÎÊ±¼äÉÏÊÐµÄRTX 4060 Ti£¬RTX 4060ÓµÓÐÆä½ü75%-81%µÄÐÔÄÜË®×¼£¬²¢ÇÒTGPÒ²½öÓÐ115 W¡£¿ÉÒÔËµ£¬iGame RTX 4060Èý·çÉÈUltraÔÚ2699ÔªµÄ¼Û¸ñÏÂ£¬ÒÀ¾ÉÄÜ¹»ÓµÓÐ²»Ë×µÄÐÔÄÜ±íÏÖ£¬ÕûÌåÐÔ¼Û±È»¹ÊÇ±È½Ï¸ßµÄ¡£
ÔÚ3DMARK DLSS¹¦ÄÜ²âÊÔÖÐ£¬iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GBÊ¹ÓÃ°üº¬Ö¡Éú³É¼¼ÊõµÄDLSS 3£¬³¬¼¶·Ö±æÂÊÉèÖÃÎª¡°ÖÊÁ¿¡±µµ£¬×îÖÕÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂ²âÊÔÏÂÈ¡µÃÁË28.12FPSµ½61.57FPSµÄÖ¡ÂÊÌáÉý£¬ÆäÕûÌå±íÏÖÍ¬Ñù²»´í¡£
¶øÔÚFurMarkµÄ30·ÖÖÓ¿¾»ú(1920*1080¡¢0*MSAA)²âÊÔÖÐ£¬GPUºËÐÄÆµÂÊÔ¼Îª2370MHz£¬Õû¿¨¹¦ºÄÔ¼Îª128W¡£ÎÂ¶È·½Ãæ£¬ÔÚÊÒÎÂ26¡æ×óÓÒµÄ»·¾³ÖÐ£¬ÆäGPUÎÂ¶ÈÓëÈÈµãÎÂ¶È·Ö±ð½öÎª61.6¡æÓë72.8¡æ£¬¹¦ºÄÓëÎÂ¶È±íÏÖ¾ù·ûºÏÔ¤ÆÚ¡£
ÓÎÏ·ÌåÑé
ÔÚÓÎÏ·Êµ²â»·½Ú£¬ÎÒÃÇÑ¡È¡ÁË¼¸¿îÖ§³ÖDLSS 2/3¼¼ÊõµÄ¹âÏß×·×ÙÓÎÏ·£¬ÓÎÏ·ÉèÖÃ¾ù²ÉÓÃÔ¤ÉèµÄÈ«¸ß»ÖÊ£¬DLSS 2/3Ïà¹Ø¹¦ÄÜµµÎ»Îª¡°ÖÊÁ¿¡±£¬·Ö±ð½øÐÐ1920*1080(1080P)ºÍ2560*1440(2K)Á½ÖÖ²»Í¬·Ö±æÂÊÏÂµÄ²âÊÔ£¬Í¨¹ýNVIDIA FrameViewÈí¼þ¼ÇÂ¼Æ½¾ùÖ¡Êý¡¢1%µÍÖ¡ÓëÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³Ù£¬ÒÔ´ËÀ´·´Ó³ÓÎÏ·µÄÊµ¼ÊÁ÷³©¶ÈÓëÏìÓ¦¶È¡£
¡¶Èü²©Åó¿Ë2077¡·ÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂÆ½¾ùÖ¡ÊýÎª66.96FPS£¬1%µÍÖ¡Îª53.38FPS£¬Æ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³ÙÎª80.49ms¡£¶øÔÚ1080p·Ö±æÂÊÏÂ£¬Æ½¾ùÖ¡Êý¡¢1%µÍÖ¡ÓëÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³Ù¾ùÓÐËù¸ÄÉÆ£¬·Ö±ðÎª104.30FPS¡¢87.62FPS¡¢57.07ms¡£¿É¼û£¬ÔÚ1080p·Ö±æÂÊÏÂ£¬Íæ¼ÒÄÜ¹»»ñµÃ¸ü¼ÓÁ÷³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé¡£
¡¶Î×Ê¦3£º¿ñÁÔ¡·´ÎÊÀ´ú°æ¶ÔÓÚÓ²¼þÐÔÄÜµÄÒªÇóÍ¬Ñù²»µÍ£¬1080p·Ö±æÂÊÏÂÆ½¾ùÖ¡ÊýÎª83.08FPS£¬1%µÍÖ¡Îª67.07FPS£¬Æ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³ÙÎª58.42ms£¬ÎÞÂÛÊÇÁ÷³©ÐÔ¡¢ÎÈ¶¨ÐÔ»¹ÊÇÑÓ³ÙÐÔ¶¼Ô¶ÓÅÓÚ2K·Ö±æÂÊÏÂµÄ±íÏÖ¡£ËäÈ»ÔÚÊµ²â¹ý³ÌÖÐ£¬ÄÜ¹»»ù±¾Âú×ãÁ÷³©ÓÎÍæµÄÐèÇó£¬µ«ÏµÍ³ÑÓ³ÙÐÔ»¹ÊÇÆ«¸ß£¬Òò¶øÍÆ¼ö¸ÃÓÎÏ·µÄÍæ¼ÒÑ¡Ôñ1080p·Ö±æÂÊ¡£
¡¶´«ËÍÃÅRTX°æ¡·Í¬Ñù¾ß±¸È«¾Ö¹â×·¼¼Êõ£¬ÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂ£¬Æ½¾ùÖ¡ÊýÎª63.63FPS£¬1%µÍÖ¡Îª44.63FPS£¬Æ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³ÙÎª87.22ms¡£¿ªÆô1080p¹ýºó£¬Æ½¾ùÖ¡ÊýÌáÉýÖÁ86.11FPS£¬1%µÍÖ¡ÓëÆ½¾ùÏµÍ³ÑÓ³Ù¶¼ÓÐËùÌáÉý£¬»ÃæµÄÁ÷³©ÐÔÓëÎÈ¶¨ÐÔ½øÒ»²½µÃµ½ÓÅ»¯¡£
¡¶µØÌú£ºÀëÈ¥¡·ÔöÇ¿°æÒ²ÊÇÒ»¿î´«Í³µÄÈÈÃÅÓÎÏ·£¬Ö§³Ö¹âÏß×·×Ù¹¦ÄÜÓëDLSS 2¼¼Êõ¡£ÓÉÓÚFrameViewÈí¼þÔÝÊ±ÎÞ·¨¶ÁÈ¡¸ÃÓÎÏ·µÄÑÓ³ÙÊý¾Ý£¬Òò´Ë½ö²âÊÔÆ½¾ùÖ¡ÊýÓë1%µÍÖ¡¡£ÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂÆ½¾ùÖ¡ÊýÎª59.19FPS£¬1%µÍÖ¡Îª40.03FPS£¬ÇÐ»»ÖÁ1080pºóÔòÌáÉýÖÁ74.44FPS¡¢44.09FPS¡£
ÔÚÓÎÏ·²âÊÔ¹ý³ÌÖÐ£¬ÎÒÃÇÒ²¼ÇÂ¼ÁËÒ»ÏÂÃ¿¿îÓÎÏ·µÄGPU¹¦ºÄÊý¾Ý£¬·Åµ½ÒÔÉÏÇúÏßÍ¼ÄÚÕ¹ÏÖ¡£ÓÉÍ¼¿ÉÖª£¬1080p·Ö±æÂÊÏÂËÄ¿îÓÎÏ·µÄ¹¦ºÄÇúÏßÇ÷ÓÚÎÈ¶¨£¬²¢Ã»ÓÐ³öÏÖ¹ý¶àµÄ²¨¶¯£¬»ù±¾ÄÜ¹»½ôÌùTGPÔËÐÐ¡£¶øÔÚ2K·Ö±æÂÊÏÂ£¬¹¦ºÄ²¨¶¯Ã÷ÏÔÓÐËùÉÏÉý£¬³ýÁË¡¶Î×Ê¦3£º¿ñÁÔ¡·´ÎÊÀ´ú°æÍâ£¬ÆäËûÈý¿îÓÎÏ·¹¦ºÄ¾ùÓÐËùÔö¼Ó£¬²»¹ý»¹ÊÇ´¦ÔÚÒ»¸ö½ÏµÍµÄ¹¦ºÄÖµ¡£
×ÛºÏÀ´¿´£¬iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GBµÄÊµ²â±íÏÖ±È½Ï³öÉ«£¬ÓÈÆäÊÇ¹¦ºÄ·½ÃæµÄ°Ñ¿ØÏàµ±ºÃ£¬¶ÔÓÚ1080p·Ö±æÂÊÏÂµÄ¸÷Àà3AÓÎÏ·£¬ÍêÈ«ÄÜ¹»´øÀ´¸ßÖ¡µÍºÄµÄÁ÷³©ÌåÑé¡£µ±È»£¬³ýÁËÉÙ²¿·Ö¸ß¸ºÔØÓÎÏ·Íâ£¬ËüÒ²ÄÜ¹»Âú×ãÍæ¼Ò¶ÔÓÚ2K·Ö±æÂÊµÄÐèÇó£¬ÉõÖÁ¶ÔÓÚÒ»Ð©ÇáÁ¿»¯µÄÓÎÏ·£¬ÊµÏÖ³¬¹ý2K·Ö±æÂÊ»ò¸ü¸ßÖ¡ÊýµÄÁ÷³©ÌåÑéÒ²²¢²»ÊÇ²»¿ÉÄÜµÄÊÂ¡£
¹¦ÄÜÌåÑé
×îºó£¬ÎÒÃÇÒ²¶ÔiGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GBµÄÒ»Ð©¹¦ÄÜ½øÐÐÁËÒ»·¬²âÊÔ£¬Í¬ÑùÄÜ¹»Ìá¹©ÓÅÁ¼µÄÌåÑé¡£ÀýÈç£ºAI»æÍ¼£¬ÎÒÃÇÑ¡È¡ÁË½üÆÚÈÈÃÅµÄStable DiffusionÈí¼þ£¬ÊäÈëÓÐ¹Ø½¨ÖþÓëÖÜÎ§³¡¾°¡¢·ç¸ñ¡¢·ÕÎ§µÈÒ»ÏµÁÐµÄÃèÊö´Ê¾ä£¬²¢ÇÒÑ¡¶¨Euler a 50´Î²ÉÑù¡¢Êä³ö¿í¸ß¾ùÎª768ÏñËØµÄÍ¼Æ¬¹²20ÕÅµÈÉèÖÃ¡£
Í¨¹ý²âÊÔ¿ÉÖª£¬Õû¸öAI»æÍ¼ÓÃÊ±7·Ö37Ãë£¬ÏÔ´æÕ¼ÓÃ5.6G¡£»»ËãÏÂÀ´£¬iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GBÆ½¾ùÃ¿·ÖÖÓÉú³É2.6ÕÅÍ¼Ïñ£¬ÓëÖ®Ç°²âÊÔ¹ýµÄRTX 4060 TiÃ¿·ÖÖÓÉú³É3.6ÕÅÍ¼ÏñÏà²î1ÕÅ×óÓÒ£¬GPUµÄÍ¼ÐÎ¼ÆËãÐÔÄÜ·ûºÏÔ¤ÆÚ£¬Âú×ãÓÎÏ·Ö®ÓàÒ²ÄÜ¹»³ÉÎª²»´íµÄÉú²úÁ¦¹¤¾ß¡£
ÆÀ²â×Ü½á
×ÜÌåÀ´¿´£¬iGame GeForce RTX 4060 Ultra W OC 8GB×÷ÎªÈ«ÐÂ40ÏµÁÐÊ×·¢ÕóÓªµÄ¼â¶ËÓ²¼þ×°±¸Ö®Ò»£¬Ëü²»½öÓµÓÐ³¬¸ßÑÕÖµµÄÍâ¹ÛÉè¼Æ£¬»¹¾ß±¸¶¥¼¶µÄGPUÐÔÄÜ£¬ÄÜ¹»È«ÃæÂú×ã1080pÓÎÏ·Íæ¼ÒµÍ¹¦ºÄ¡¢¸ßÄÜÐ§±ÈµÄ¾«×¼ÐèÇó£¬Ò²ÄÜ¹»ÈÃÆä³ÉÎªÉè¼ÆÊ¦ÃÇÊÖÖÐÓÅÐãµÄÉú³§Á¦¹¤¾ß¡£
ÔÙ×ÛºÏÆä2699ÔªµÄ¶¨¼ÛÀ´¿´£¬Õâ¿îiGame GeForce RTX 4060 Ti Ultra W OC 8GBÏÔÈ»ÓµÓÐ½Ï¸ßµÄÐÔ¼Û±È£¬ÊÇÇ°¼¸´ú60¼¶±ðÍæ¼Ò¸üÐÂ»»´úµÄ×î¼ÑÑ¡Ôñ£¬¸üÊÇÐÂÉú´úÄêÇá³±Á÷Íæ¼ÒµÄÊ×Ñ¡Ó²¼þ×°±¸!
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â