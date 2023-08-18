¼ûÖ¤µç¾ºÀï³Ì±® Ó¢ÌØ¶ûÈñìÅ³ÉÎªº¼ÖÝÑÇÔË»á¹Ù·½Í¼ÐÎ´¦ÀíÆ÷¹©Ó¦ÉÌ
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿¡°Ó¢ÌØ¶ûÊÇÖÐ¹úµç¾º²úÒµÌÚ·É¶þÊ®ÓàÔØµÄ¼ûÖ¤ÕßºÍÍÆ¶¯Õß¡£×÷Îª¶àÏî¹ú¼ÊÖØÒªÌåÓýÈüÊÂµÄ¹Ù·½ºÏ×÷»ï°é£¬ÎÒÃÇºÜÈÙÐÒÄÜ¹»³ÉÎªº¼ÖÝµÚ19½ìÑÇÔË»á¹Ù·½Í¼ÐÎ´¦ÀíÆ÷¹©Ó¦ÉÌ£¬¹²Í¬¼ûÖ¤µç¾º½«Ê×´Î³ÉÎªÕýÊ½¾ºÈüÏîÄ¿ÁÁÏàÑÇÔË»áÈü³¡¡£¡±
ÔÚ8ÔÂ15ÈÕ¾ÙÐÐµÄº¼ÖÝµÚ19½ìÑÇÔË»á¹Ù·½Í¼ÐÎ´¦ÀíÆ÷¹©Ó¦ÉÌ·¢²¼ÒÇÊ½ÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÊÐ³¡²¿×Ü¾ÀíÂÀ¶¬ÕâÑùËµµÀ¡£
Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÊÐ³¡²¿×Ü¾ÀíÂÀ¶¬£¨×ó£©¡¢º¼ÖÝÑÇ×éÎ¯ÊÐ³¡¿ª·¢²¿¸±²¿³¤Ò¶ºç£¨ÓÒ£©
´ÓIEMÓ¢ÌØ¶û¼«ÏÞ´óÊ¦Èü¡¢IMCÓ¢ÌØ¶û´óÊ¦ÌôÕ½Èüµ½IWOÓ¢ÌØ¶ûÊÀ½ç¹«¿ªÈü£¬ÔÚÓÎÏ·Óëµç¾ºµÄ·¢Õ¹½ø³ÌÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶ûÁôÏÂÁËÏÊÃ÷µÄ×ã¼£¡£²»½öÊÇÔÚÓÎÏ·ÖÐ°çÑÝ×Å¾ö¶¨ÐÔÄÜÓëÌåÑéµÄ¹Ø¼ü½ÇÉ«£¬Í¬Ê±Ò²ÎªÍæ¼Ò¡¢¹ÛÖÚ´øÀ´ÁË¾«²Ê·×³ÊµÄÈüÊÂ£¬ÒÔ¼°¸ü¶à½Ó´¥¸ß¹æ¸ñÈüÊÂµÄÇþµÀ£¬¼´Ê¹ÊÇ·ÇÖ°ÒµÑ¡ÊÖ£¬Ò²ÓÐ»ú»áµÇÉÏ¶¥¼¶µç¾ºÈüÊÂµÄÎèÌ¨£¬Õ¹ÏÖ×ÔÎÒÒÔ¼°¶ÔÓÚÓÎÏ·µÄÈÈÇé¡£
²»½öÊÇµç¾º£¬ÔÚ¸÷ÀàÌåÓýÈüÊÂÖÐÒ²ÓÐÓ¢ÌØ¶ûµÄÉíÓ°£¬Ì¨Ç°Ä»ºóµÄ¼¼ÊõÖ§³Ö±£Ö¤ÈüÊÂË³Àû½øÐÐ£¬»òÕßÍ¨¹ý¿Æ¼¼¸³ÄÜÓÃ¸üÏÈ½øµÄÊÖ¶Î£¬ÌáÉý¹ÛÈüÌåÑé¡£ÎªÁË·á¸»¹ÛÖÚ¹ÛÈüÏíÊÜ£¬Æ¾½èÓ¢ÌØ¶ûBridge TechnologyºÍCeladon¼¼Êõ¸³ÄÜÐÂÐÍµçÄÔÓ¦ÓÃÉÌµê£¬¿ÉÒÔÊµÏÖÔÚµçÄÔ³¬´óÆÁÄ»ÉÏÊ¹ÓÃÊÖ»úAPP£¬½âËø¹Û¿´ÌåÓýÈüÊÂ¡°ÐÂ·½Ê½¡±¡£Ó¢ÌØ¶ûÐ¯ÊÖÖÐ¹úÒÆ¶¯ßä¹¾£¬½«AndroidÏµÍ³µÄßä¹¾ÊÓÆµAppºÜºÃµØÔËÐÐµ½µçÄÔÉÏ£¬²¢Æ¾½è¸üÇ¿´óµÄCPU¡¢GPU£¬Ìá¹©¸ßÇå¡¢Ë³³©¡¢¶à´°¿ÚµÄ¹ÛÈüÌåÑé¡£ÕâÑù¾Í¿ÉÒÔÔÚ»Ø¼ÒÂ·ÉÏÊÖ»ú¿´±ÈÈü£¬»Øµ½¼ÒÖÐÎÞ·ìÇÐ»»´óÆÁ¿´±ÈÈü£¬ÉõÖÁ¶à´°¿ÚÄ£Ê½»¹ÄÜÍ¬Ê±¹Ø×¢¼¸³¡ÈüÊÂ£¬¼ûÖ¤¹Ú¾üÊ±¿Ì¡£
±¾´ÎÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅÏÔ¿¨³ÉÎªº¼ÖÝÑÇÔË»á¹Ù·½Ö¸¶¨Í¼ÐÎ´¦ÀíÆ÷£¬»¹ÓÐÁ½¸öÖØµãÖµµÃ¹Ø×¢¡£Ò»·½ÃæÊÇ£¬×÷ÎªÏÔ¿¨ÁìÓòÄ³ÖÖÒâÒåÉÏµÄ¡°ÐÂÍæ¼Ò¡±ÈñìÅÂõ³öÁËÖØÒªÒ»²½;ÁíÒ»·½ÃæÔòÊÇµç×Ó¾º¼¼³ÉÎªº¼ÖÝÑÇÔË»áÕýÊ½±ÈÈüÏîÄ¿Õâ¸öÖØÒªµÄÀï³Ì±®¡£
¿ÉÒÔËµ½üÄêÀ´µç¾ºÐÐÒµµÄ·¢Õ¹£¬ÈÃÓÎÏ·µÄÉúÃüÁ¦¸üÎªÍúÊ¢£¬ÓÎÏ·²úÒµµÄÓ°ÏìÁ¦Öð½¥À©Õ¹¡£ÓµÓÐº£Á¿ÊÜÖÚÈºÌåµÄµç¾º£¬ÕýÊ½½øÈë¹ú¼Ê¸ß¶ËÈüÊÂ£¬¶ÔÓÚÃ¿¸öÍæ¼Ò¶øÑÔ¶¼ÖµµÃ¼ûÖ¤¡£
ÖµµÃÒ»ÌáµÄÊÇ£¬ÔÚ·¢²¼ÒÇÊ½ÉÏ£¬Ó¢ÌØ¶û·¢²¼ÁËÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅÑÇÔËÌØ±ð°æÏÔ¿¨£¬ÒÔ¼°Ð¯ÊÖ¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·ÍÆ³öÁËÏÞÁ¿·ÇÊÛÂôÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅ x ÎÞÎ·ÆõÔ¼¶¨ÖÆÑÇÔËÌØ±ð°æÏÔ¿¨¡£Á½¿îÏÔ¿¨¾ùÓÉÓ¢ÌØ¶ûODM³§ÉÌÀ¶êª´òÔì£¬Íâ¹ÛÊ®·Ö¾«ÖÂ£¬µ±È»¸üÖØÒªµÄ»¹ÊÇ¼ÍÄîÒâÒå¡£ÔÚÏÖ³¡»¥¶¯»·½Ú£¬Ö°Òµµç¾º½âËµãÆ×Ï¾³wAwaÌáµ½£ºµç×Ó¾º¼¼ÕýÊ½½øÈëÑÇÔË»á£¬Ó¢ÌØ¶ûµÄÕâÑùÒ»¿î¶¨ÖÆÓÎÏ·ÏÔ¿¨ÌØ±ðÓÐÒâÒå£¬ÊÇ¿ÉÒÔµ±¡°´«¼Ò±¦¡±ÄÇÖÖ¡£
µç×Ó¾º¼¼ÊÇÓÎÏ·ÓéÀÖ¡¢¾º¼¼ÌåÓýµÄÍêÃÀÈÚºÏ£¬¾ÍÏñ°ÙÃ×³å´Ì£¬½ôÕÅ¸Ð»áÈÃÈËÆÁ×¡ºôÎü£¬²»ÉáµÄÕ£ÑÛ´í¹ýÃ¿¸öË²¼ä¡£¶øµç¾ºÈü³¡ÉÏµÄÆ´²«£¬³É°ÜÍ¬Ñù¿ÉÒÔÔÚºÁÀåÖ®¼ä¾ö¶¨£¬Ò»´ÎÍÅÕ½¡¢Ò»´Î×ßÎ»¶¼¿ÉÄÜÓ°ÏìÊ¤¸ºÌìÆ½¡£ËùÒÔµç¾ºÒ²ÊÇÓÎÏ·ÌåÑé±»·Å´óµ½¼«ÖÂµÄÌåÏÖ£¬²»½öÊÇÈü³¡ÉÏÑ¡ÊÖ¼äµÄ±ÈÆ´£¬Ò²¿¼Ñé×ÅÉè±¸µÄÐÔÄÜ¡£
ÔÚÏÔ¿¨ÁìÓòÓ¢ÌØ¶ûµÄµØÎ»ºÜÌØ±ð¡£ÂÀ¶¬±íÊ¾Ó¢ÌØ¶û½«×Ô¼ºµÄ¶ÀÁ¢ÏÔ¿¨³ÆÎª¡°ÏÔ¿¨ÐÂÊÆÁ¦¡±£¬Ï£Íû¸ü¶àÓÃ»§À´ÁË½â¡¢Ìå»áÕâ¹É¡°ÐÂÊÆÁ¦¡±¡£µ«ÓÐÒ»µã²»ÒªÍü¼Ç£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚ¼¯ÏÔÁìÓòÓÐ·Ç³£¸ßµÄ·Ý¶î£¬Í¬Ê±ÅÓ´óµÄÈí¼þÍÅ¶Ó¡¢¹ã·ºµÄÉúÌ¬ºÏ×÷£¬ÎÞÂÛÊÇ¶ÔÓÚÓÎÏ·²úÒµ»¹ÊÇ×¨Òµ´´×÷ÁìÓò¶¼ÓÐÉîºñ»ýÀÛ£¬ÕâÐ©Ò²ÊÇÓ¢ÌØ¶ûÖØ»Ø¶ÀÏÔÊÐ³¡µÄÖØÒªÓÅÊÆ£¬¿ÉÒÔËµÊÇºÜÓÐµ×ÔÌµÄ¡°ÐÂÊÆÁ¦¡±¡£
ËùÒÔÎÒÃÇ¿´µ½£¬Ó¢ÌØ¶ûÈñìÅÏÔ¿¨´øÀ´ÁË¹âÏß×·×Ù¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜÇý¶¯µÄXᵉ³¬¼¶²ÉÑù(XeSS)¡¢AV1±à½âÂëµÈÇ°ÑØ¼¼Êõ£¬²¢ÇÒ·¢²¼ºóÒÑ¾Íê³É³¬¹ý20°æÇý¶¯¸üÐÂ¡£ÂÀ¶¬Ìáµ½£¬Ó¢ÌØ¶ûÔÚÏÔ¿¨µÄ¼¼Êõ·½Ãæ£¬ÓÐ³ÖÐø²»¶ÏµÄÍ¶Èë¡¢µü´ú¡£´ÓÖÐ¿ÉÒÔ¸ÐÊÜµ½Ó¢ÌØ¶ûÖØ»Ø¶ÀÏÔÊÐ³¡µÄ¾öÐÄºÍÐÐ¶¯Á¦¡£½ØÖÁÄ¿Ç°£¬Ö§³ÖXeSSµÄÓÎÏ·ÒÑ¾³¬¹ý50¿î£¬ÈñìÅÏÔ¿¨Ê×·¢Ö§³ÖÓÎÏ·³¬¹ý40¿î£¬¶ÔÓÚDX9¡¢DX11¡¢DX12µÄÓÅ»¯³ÖÐø¸ú½ø£¬ÓÃ»§ÌåÑéÒ²²»¶ÏÍêÉÆ¡£
ÕýÈçÌåÓý¾º¼¼Ã»ÓÐ¼«ÏÞ£¬ÊÀ½ç¼ÇÂ¼µÄµ®Éú¾ÍÊÇµÈ´ýÐÂµÄ¼ÇÂ¼¡£Èç½ñÈñìÅÏÔ¿¨ÒÑ¾Õ¾ÔÚÁËÐÂµÄÆðµã£¬¶ÔÓÚÆäÎ´À´µÄ²úÆ·Ò²ÈÃÈË¶àÁË¼¸·ÖÆÚ´ý£¬±Ï¾¹ÏÔ¿¨ÊÐ³¡»¹ÊÇÐèÒª¸ü¶à¡°Ñ¡ÊÖ¡±Èë³¡£¬ÔÚ¾ºÕùÖÐÍÆ³ö¸üÊÜÍæ¼Ò»¶ÓµÄ¡¢Âú×ã²»Í¬Íæ¼ÒÐèÇóµÄ²úÆ·¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â