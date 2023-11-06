双十一畅玩4K首选显卡―七彩虹4070 售4499

现在已经进入到了双十一的抢购期间了，不知道各位同学最近有没有考虑更换一个显卡呢？最近还有很多主机游戏新上架，今天小编给大家推荐的这款显卡-七彩虹4070就是一个可以畅玩4K游戏的超级发烧性能显卡。这款显卡目前已经在七彩虹京东自营旗舰店开启了双十一特惠活动价格，现在入手仅需4499元，并且七彩虹官方还开启了30天价格保护，大家可以放心购买。

当然，小编还是给大家介绍一下这款显卡的各项配置。首先七彩虹4070显卡的CUDA数量达到了5888，性能十分强劲，并且这款显卡还有着一键超频功能，这就十分适合一些不懂设置的小白用户，显卡的核心频率为1920-2475Mhz，一键超频的范围是1920-2505Mhz。大家知道，显卡的显存十分重要，现在很多主流的3A游戏都需要4GB以上的显存才可以运行，而七彩虹4070的显存规格高达12GB，并且还采用了GDDR6X规格的内存。

在官方的测试平台上(i7-12700K Z790主板 16GBx2内存 1TBSSD Windows11系统)，4070显卡在4K分辨率下运行吃鸡可达156帧、永劫无间98帧，赛博朋克2077 58帧。比如说一些主流的网游、英雄联盟等等运行起来那都是轻轻松松四五百帧。

此外，小编还注意到七彩虹4070显卡还采用了第4代Tensor Core技术，超帧传统渲染，DLSS3等技术。最后，这款显卡还支持NVIDIA Studio、NVIDIA 视]码器、AI 增强的语音和视频等等功能。如果你是想要入手显卡进行视频、3D建模等等创作，小编想七彩虹4070也能助你一臂之力。

类型：广告