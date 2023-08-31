ÇÚ·ÜµÄ¡°ÐÂÊÆÁ¦¡±£¡Ó¢ÌØ¶ûÈñìÅÏÔ¿¨ÐÂ°æÇý¶¯DX11ÐÔÄÜÌáÉý19%
-
- +1 ÄãÔÞ¹ýÁË
¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿Ç°²»¾ÃÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅÏÔ¿¨Ðû²¼³ÉÎªº¼ÖÝÑÇÔË»á¹Ù·½Ö¸¶¨Í¼ÐÎ´¦ÀíÆ÷£¬¼ûÖ¤µç¾ºÊ×´Î³ÉÎªÑÇÔË»áÕýÊ½¾ºÈüÏîÄ¿¡£×÷Îªµç¾º·¢Õ¹µÄÖØÒªÒ»²½£¬º¼ÖÝÑÇÔË»áÊÜµ½´óÅúÍæ¼Ò¡¢µç¾º¹ÛÖÚµÄ¹Ø×¢£¬ÕâÒ²ÈÃÈñìÅÏÔ¿¨ÎüÒýÁË¸ü¶àÄ¿¹â
Ó¢ÌØ¶ûÖÐ¹úÊÐ³¡²¿×Ü¾ÀíÂÀ¶¬Ì¸µ½£¬Í¨¹ýº¼ÖÝÑÇÔË»áÕâÑùµÄÖØÒªÈüÊÂ£¬Ï£Íû¸ü¶àÍæ¼ÒÁË½âÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅÏÔ¿¨£¬ÁË½â¡°ÏÔ¿¨ÐÂÊÆÁ¦¡±¡£
Ó¢ÌØ¶û×Ô³ÆÏÔ¿¨ÐÂÊÆÁ¦ÓÐÐ©×ÔÇ«µÄ³É·Ö£¬²»¹ýÔÚµ±ÏÂÊÐ³¡¸ñ¾ÖÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶ûÈñìÅÈ·Êµ´¦ÔÚ×·¸ÏÕßµÄÎ»ÖÃ¡£·ÅµÍ×ËÌ¬µÄÍ¬Ê±£¬ÎÒÃÇÒ²Òª¸øÈñìÅÌùÉÏÁíÒ»¸ö±êÇ©¡ª¡ª¡°ÇÚ·Ü¡±£¬·ÜÆðÖ±×·¡£
¡°ÇÚ·ÜµÄÐÂÊÆÁ¦¡±
´ÓÈñìÅ×ÀÃæ¼¶ÏÔ¿¨·¢²¼ÒÔÀ´£¬·¢²¼µÄÇý¶¯¸üÐÂÒÑ¾´ïµ½30°æ£¬Îª³¬¹ý50¿îÓÎÏ·Ìá¹©Ê×·¢Ö§³Ö£¬Ö§³ÖXeSSµÄÓÎÏ·Ò²ÒÑ¾³¬¹ý70¿î¡£´Ó½á¹ûÀ´¿´£¬Èç½ñµÄÈñìÅÏÔ¿¨Ïà±È·¢²¼Ö®³õ£¬ÐÔÄÜÒÑ¾×ª»»ÎªÍæ¼ÒÆÚ´ýµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÌØ±ðÊÇDX9¡¢DX11ÐÔÄÜ¶¼ÓÐ´ó·ùÌáÉý!
ÀýÈç£¬×÷Îª½ñÄêÈñìÅÇý¶¯×îÖØÒª¸üÐÂÖ®Ò»£¬ÔÚ2ÔÂ³õ·¢²¼µÄÇý¶¯°æ±¾ÖÐ£¬Ó¢ÌØ¶û´ó·ùÓÅ»¯ÁËDX9ÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬ÉõÖÁ±»Íæ¼Ò³ÆÎª¡°¼¦Ñª°æÇý¶¯¡±£¬Èç¡¶CS:GO¡·µÈ¾ßÓÐº£Á¿Íæ¼ÒÈºÌåµÄÓÎÏ·ÔÚÈñìÅÏÔ¿¨ÉÏµÄ±íÏÖÏÔÖøÌáÉý¡£
ÖÁÓÚDX11ÓÎÏ·ÐÔÄÜ£¬ÔòÔÚÇ°²»¾Ã·¢²¼µÄÐÂ°æÇý¶¯ÖÐ£¬Í¬Ñù´øÀ´´ó·ùÌáÉý¡£¸ù¾ÝÓ¢ÌØ¶û¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬ÔÚÈñìÅA750 8GBÏÞÁ¿°æÏÔ¿¨Óë¿áî£i5-13400FµÄÅäÖÃ×éºÏÏÂ£¬¶Ô±ÈÊ×·¢Çý¶¯(3490°æ±¾)£¬1080PÉè¶¨ÏÂµÄDX11ÓÎÏ·ÐÔÄÜÌáÉý´ïµ½ÁË19%£¬µÚ99%·ÖÎ»Ö¡ÊýÌáÉý´ïµ½ÁË20%£¬Èç¡¶ÊØÍûÏÈ·æ2¡·µÄÆ½¾ùÖ¡ÊýÌáÉý³¬¹ýÁË30%¡¢µÚ99%·ÖÎ»Ö¡ÊýÌáÉý´ïµ½ÁË45%£¬Á÷³©¶ÈºÍÎÈ¶¨ÐÔ¸ü¼Ó³öÉ«¡£
Èç¹ûÊÇÈñìÅA750´îÅä¿áî£i9-13900K£¬DX11µÄÐÔÄÜÒ²±ÈÊ×·¢Çý¶¯ÌáÉýÁË12%¡£
Ìì¼«ÍøÒ²½«ÈñìÅA750 8GBÏÞÁ¿°æµÄÇý¶¯¸üÐÂÖÁ¡°31.0.101.4669¡±½øÐÐÁËÌåÑé£¬²âÊÔÆ½Ì¨¾ßÌåÅäÖÃÈçÏÂ¡£
Ñ¡Ôñ¡¶DOTA2¡·¡¢¡¶È«ÃæÕ½Õù£ºÈý¹ú¡·¡¢¡¶GTA V¡·¡¢¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¡¢¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¢¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·¡¢¡¶ÒøºÓËºÁÑÕß¡·¡¢¡¶CS:GO¡·¡¢¡¶ÎÞÖ÷Ö®µØ3¡·¡¢¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶É±ÊÖ2¡·¡¢¡¶µØÌú£ºÀëÈ¥¡·¡¢¡¶F1 23¡·µÈ³¬¹ý10¿îÓÎÏ·£¬ÔÚ¸ß»ÖÊÉè¶¨ÏÂ£¬·Ö±ð½øÐÐ1080PºÍ2K²âÊÔ(ÖØµãÎªDX11)¡£
´Ó²âÊÔ½á¹û¿ÉÒÔ¿´³ö£¬ÔÚ¸ß»ÖÊÉè¶¨ÏÂ£¬ÈñìÅA750ÒÑ¾ÄÜ¹»±£Ö¤Ë³³©µÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬µç¾ºÍøÓÎ¿ÉÒÔÎ¬³Ö¸ßÖ¡Êý£¬Í¬Ê±ÔÚ¡¶ÎÞÖ÷Ö®µØ3¡·¡¢¡¶F1 23¡·µÈ´ó×÷ÖÐµÄÐÔÄÜÊÍ·ÅÒ²ºÜ³öÉ«£¬¼´Ê¹¸ü¸ß»ÖÊÏÂÒ²ÄÜÌá¹©80Ö¡ÒÔÉÏµÄÆ½¾ùÖ¡Êý¡£¶øÇÒËæ×ÅÓÅ»¯µÄ³ÖÐøÍÆ½ø£¬ÈñìÅÏÔ¿¨ÔÚÓÎÏ·ÖÐÎÈ¶¨ÐÔ±íÏÖÒ²¸ü¼Ó³öÉ«£¬¿¨¶Ù¡¢BUG¶¼ÓÐÃ÷ÏÔ¼õÉÙ£¬¸üºÃµØ±£ÕÏÓÎÏ·ÌåÑé¡£
ÔÚÕâÀïÒ²Ë³±ãÌáÒ»ÏÂ£¬ÈñìÅÏÔ¿¨ÔÚ³ÖÐø¸ú½øDX9¡¢DX11ÓÅ»¯µÄÍ¬Ê±£¬Ò²Óë¿ª·¢ÕßºÏ×÷¶ÔÓÚÐÂÓÎÏ·µÄÊÊÅäÒ²ÓÐ·¢Á¦£¬°üÀ¨´ËÇ°Ìáµ½µÄDay 0Çý¶¯Ö§³ÖµÈµÈ£¬ÔÚ¡¶F1 23¡·¡¢¡¶Ô×ÓÖ®ÐÄ¡·¡¢¡¶ÎÔÁú£º²ÔÌìÔÉÂä¡·µÈÐÂÓÎÏ·ÖÐÒ²ÓÐ¿É¿¿µÄÌåÑé¡£
¶Ô±ÈÊ×·¢Çý¶¯£¬½áºÏ´ËÇ°µÄ²âÊÔ³É¼¨£¬Èç¡¶ÓÀ½ÙÎÞ¼ä¡·¡¢¡¶É±ÊÖ2¡·¡¢¡¶Ó¢ÐÛÁªÃË¡·¡¢¡¶ÎÞÎ·ÆõÔ¼¡·¶¼ÓÐ±È½ÏÃ÷ÏÔµÄÉý¼¶£¬Æ½¾ùÖ¡ÊýÌáÉý¿ÉÒÔ´ïµ½20Ö¡ÒÔÉÏ£¬»òÕß¸ü¸ß¡£Òò´Ë£¬Ïà±ÈÈ¥Äê·¢²»³öÆø£¬ÏÖÔÚÈç¹ûÓÐÑ¡¹ºÏÔ¿¨µÄÐèÇó£¬È«ÃæÌáÉýµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÒÔ¼°¸ü¾ßÐÔ¼Û±ÈµÄ¼Û¸ñ£¬ÈñìÅA750»¹ÊÇºÜÖµµÃ¿¼ÂÇµÄ!
²»Ö¹ÊÇÇý¶¯ÓÅ»¯´øÀ´ÐÔÄÜÓëÓÎÏ·ÌåÑéÉý¼¶£¬ÉÏÎÄÌáµ½µÄXeSS£¬ÒÔ¼°¡°PresentMon¡±¹¤¾ß¡¢È«ÐÂ¡°GPU Busy¡±Ö¸±êµÈÒ²ÊÇÓ¢ÌØ¶û³ÖÐøÌáÉýÓÎÏ·ÌåÑé£¬²¢¼ÓÉîÓë¿ª·¢ÕßµÈÉúÌ¬»ï°éºÏ×÷µÄ¹Ø¼ü¡£
XeSS´øÀ´Ö¡Êý·±¶ÌáÉý
¸ù¾ÝÓ¢ÌØ¶û¹«²¼µÄÊý¾Ý£¬Ä¿Ç°Ö§³ÖXeSSµÄÓÎÏ·ÒÑ¾´Ó·¢²¼Ö®³õµÄ17¿îÔö¼Óµ½ÁË³¬¹ý70¿î¡£ÔÚ´ËÇ°µÄÌåÑéÖÐ£¬ÎÒÃÇÒ²Í¨¹ý¡¶¹ÅÄ¹ÀöÓ°£º°µÓ°¡·¡¢¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·µÈÓÎÏ·ÖÐ½øÐÐÁË²âÊÔ£¬ÀýÈçÔÚ2K¡¢¼«ÖÂ»ÖÊµÄÉè¶¨ÏÂ£¬¡¶»ô¸ñÎÖ´ÄÖ®ÒÅ¡·¿ªÆôXeSSºóÖ¡Êý×î¸ß¿ÉÒÔÌáÉý77%¡£
ÔÚ¸üÐÂ4669°æÇý¶¯ºó£¬Í¨¹ý¡¶F1 23¡·¿´¿´XeSSÄÜÆðµ½¶àÉÙ×÷ÓÃ¡£¡¶F1 23¡·Ö§³ÖÆ·ÖÊ¡¢Æ½ºâ¡¢ÐÔÄÜÈýµµ¿Éµ÷XeSS£¬»ÖÊÉè¶¨Îª³¬¸ß(¸ÃÄ£Ê½Ä¬ÈÏ¿ªÆô¹â×·)£¬·Ö±ðÔÚ1080P¡¢2K·Ö±æÂÊÏÂ½øÐÐ»ù×¼²âÊÔ(°Ä´óÀûÑÇ¡¢¸ÉµØ)£¬½á¹ûÈçÏÂ¡£
¡¶F1 23¡·³¬¸ß»ÖÊÏÂ¶ÔÓÚÐÔÄÜÓÐºÜ¸ßµÄÒªÇó£¬Èç¹û²»¿ªÆôXeSS£¬ÄÇÃ´ÈñìÅA750ÔÚ1080PÏÂÃãÇ¿ÄÜÍæ£¬ÖÁÓÚ2K¾ÍÓÐÃ÷ÏÔµÄ¿¨¶ÙÁË¡£¿ªÆôXeSSºó¿ÉÒÔ¿´µ½ÔÚÆ½ºâÄ£Ê½ÏÂ£¬Ö¡Êý·Ö±ðÌáÉýÁË50%¡¢80%×óÓÒ£¬Á÷³©¶È´ó·ùÉý¼¶¡£Èç¹û¸ß·Ö±æÂÊ¡¢¹â×·¡¢¸ßÖ¡ÊýÈ«¶¼Òª£¬ÄÇÃ´¾ÍÐèÒªÐÔÄÜÄ£Ê½£¬¸ÃÄ£Ê½ÏÂ¡¶F1 23¡·µÄÖ¡ÊýÉõÖÁÓÐ·±¶ÌáÉý¡£
×ÜÌåÀ´¿´£¬¶ÔÓÚµç¾ºÍøÓÎ¡¢3A´ó×÷£¬Èç¹û²»¿ªÆô¹â×·£¬ÄÇÃ´ÈñìÅA750Èç½ñÔÚÖÐ¡¢¸ß»ÖÊÏÂ¶¼ÄÜÌá¹©ÈÃÈËÂúÒâµÄÌåÑé£¬¼´Ê¹ÊÇ2K·Ö±æÂÊÒ²ÓÐÒ»Õ½Ö®Á¦¡£²»¹ýÈç¹ûÊÇ3A´ó×÷ÔÚ2K ·Ö±æÂÊÏÂ¿ªÆô¹â×·£¬ÄÇÃ´XeSS¾ÍºÜÖØÒªÁË!ÐèÒªÖ¸³öµÄÊÇ£¬Èç¹û²»Ïë¹ý¶àÎþÉü»ÖÊ£¬ÄÇÃ´½¨ÒéÓÎÏ·ÖÐÖ÷Òª¿¼ÂÇXeSSµÄÆ½ºâÄ£Ê½¡£
PresentMon¹¤¾ßÓë¡°GPU Busy¡±Ö¸±ê
È«ÐÂÉè¼ÆµÄPresentMon¹¦ÄÜ¸ü·á¸»¡¢¸üºÃÓÃ£¬Ä¿Ç°Ê×¸öBeta°æÒÑ¾·Å³ö¡£PresentMon¹¤¾ß²»½öÊÊÅäÓ¢ÌØ¶ûÏÔ¿¨£¬Í¬Ò²ÊÊÅäNVIDIA¡¢AMDÏÔ¿¨£¬Í¨¹ýÕâ¿î¹¤¾ßÍæ¼ÒÓë¿ª·¢Õß¿ÉÒÔÔÚÓÎÏ·ÖÐÊµÊ±²é¿´Ö¡Êý¡¢µÚ99%·ÖÎ»Ö¡Êý¡¢GPU Busy¡¢GPUÎÂ¶È¡¢ÏÔ´æÕ¼ÓÃµÈÊý¾Ý¡£
ÕâÀï¼òµ¥½éÉÜÒ»ÏÂGPU BusyÕâ¸öÈ«ÐÂµÄÖ¸±ê£¬Æä×÷ÓÃÊÇºâÁ¿GPUäÖÈ¾Ê±¼ä¡¢CPUÓëGPUÆ½ºâ¹ØÏµ¡£ÓÃ»§Í¨¹ýÕâ¸öÖ¸±ê¿ÉÒÔ¸üÖ±¹ÛµÄÁË½âÔÚÔËÐÐÓÎÏ·Ê±£¬GPUäÖÈ¾×´Ì¬£¬CPUÓëGPUÐÍ¬¹¤×÷Ð§ÂÊ¡£
ÔÚ±ÊÕß¿´À´£¬¸ÃÖ¸±ê¸üÓÐÖúÓÚ¿ª·¢Õß½øÐÐÓÎÏ·µÄÐÔÄÜÓÅ»¯¿ØÖÆÑÓ³Ù¡£¶ÔÓÚÍæ¼Ò¶øÑÔ£¬ÕâÒ»È«ÐÂ²Î¿¼Êý¾ÝÄÜ¹»ÔÚÆ½ºâ»ÖÊºÍÓ²¼þÐÔÄÜÊ±·¢»Ó×÷ÓÃ¡£ÀýÈçÍæ¼Ò¿ÉÒÔÍ¨¹ý²é¿´GPU BusyÀ´È·¶¨µ±Ç°ÓÎÏ·Éè¶¨µÄ·Ö±æÂÊ¡¢»ÖÊÊÇ·ñ³ä·Ö·¢»ÓÁËÆ½Ì¨µÄÐÔÄÜ£¬»»¾ä»°Ëµ¾ÍÊÇ¼ÓÈëGPU BusyÖ¸±êºó£¬Ó²¼þµÄÐ§ÂÊ¿ÉÒÔ¸ü³ä·Ö·¢»Ó¡£
Ð´ÔÚ×îºó
¾¡¹ÜÓ¢ÌØ¶û½«×Ô¼º¶¨Î»¡°ÏÔ¿¨ÐÂÊÆÁ¦¡±£¬µ«²»ÈÝºöÊÓµÄÊÇ£¬ÔÚÏÔ¿¨ÓëPCÊÐ³¡Éî¸û¶àÄêµÄÓ¢ÌØ¶ûÔÚ²úÆ·¡¢ÉúÌ¬µÈ¶à¸öÁìÓò¾ß±¸Éîºñ»ýµí£¬¼¼Êõ¡¢ÈË²ÅµÈ×ÊÔ´ÓÅÊÆ£¬¿ÉÒÔÈÃÈñìÅÏÔ¿¨½èÊÆ¡£ÀýÈç£¬Ó¢ÌØ¶ûÅÓ´óµÄÈí¼þ¹¤³ÌÊ¦ÍÅ¶Ó£¬ÊÇÈñìÅÏÔ¿¨¼Ó¿ìÉúÌ¬ÊÊÅä¡¢ÓÅ»¯µÄ¹Ø¼üÖ®Ò»¡£
Í¬Ê±£¬¡°ÇÚ·Ü¡±µÄÌ¬¶ÈÈÃÎÒÃÇ¿´µ½ÁËÓ¢ÌØ¶ûÈñìÅ³ÖÐøÇÒ¿ìËÙµÄÇý¶¯µü´ú¸üÐÂ¡¢»ý¼«ÍÆ½øÐÂÀÏÓÎÏ·ÊÊÅä£¬ÕâÐ©¾Ù´ë¶¼Õ¹ÏÖÁËÓ¢ÌØ¶û·¢Á¦ÏÔ¿¨ÊÐ³¡µÄ¾öÐÄ¡£Ò²¿ÉÒÔËµ£¬ÕâÎ»ºóÀ´µÄ¡°ÐÂÊÆÁ¦¡±ÕýÍ¨¹ýÇÚ·ÜÅ¬Á¦À´Ëõ¶ÌÓë¾ºÕù¶ÔÊÖ¼äµÄ²î¾à¡£
Èç¹ûËµÈ¥ÄêÊ×²âÈñìÅÏÔ¿¨Ê±£¬ÐË·ÜµãÔÚÓÚÏÔ¿¨ÊÐ³¡ÓÐ¡°ÐÂÍæ¼Ò¡±Èë¾Ö£¬Î´À´¸ü¶à¾ºÕùÓ¦¸ÃÄÜ¼õÉÙ¡°¿àNV¾ÃÒÓ¡±µÄÌ¾Ï¢¡£ÄÇÃ´ÏÖÔÚ¼ûÖ¤ÈñìÅÏÔ¿¨³ÖÐøÌáÉýµÄÓÎÏ·ÌåÑé£¬ÔòÈÃÈË¸Ðµ½Î´À´Ã»ÓÐµÈÌ«¾Ã£¬ÈñìÅµÄÐÔÄÜÇ±Á¦ÒÑ¾×ª»»³ÉÁËÕ½¶·Á¦£¬ÈñìÅÏÔ¿¨ÒÑ¾ÊÇÄÜ¹»ÍÆ¼ö¸øÒ»Ð©Íæ¼ÒÊ¹ÓÃµÄ¡°ÓÎÏ·»ï°é¡±£¬¶ø²»ÊÇ¼«¿ÍµÄ³¢ÏÊÆ·¡£
×Ü¶øÑÔÖ®£¬Ó¢ÌØ¶û´ø¸øÈñìÅÏÔ¿¨µÄDX9¡¢DX11¡¢DX12µÈÐÔÄÜÌáÉý£¬²»½öÊÇ¶ÒÏÖ³ÖÐøÓÅ»¯Éý¼¶µÄ³ÐÅµ£¬¸üÖØÒªµÄÊÇÈÃÈñìÅÏÔ¿¨µÄÎ´À´¸ü¿ÉÆÚ¡£¶ÔÓÚ°üÀ¨ÈñìÅÔÚÄÚµÄÈÎºÎÒ»Î»Èë¾ÖÏÔ¿¨ÊÐ³¡µÄ¡°ÐÂÊÆÁ¦¡±£¬ÎÒÃÇ¶¼ÐèÒªËµÒ»¾ä£¬µÀ×èÇÒ³¤ÐÐÔò½«ÖÁ¡£
×îÐÂ×ÊÑ¶
ÈÈÃÅÊÓÆµ
ÐÂÆ·ÆÀ²â