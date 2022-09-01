芯片市场不景气！台积电取消N3工艺+停用部分EUV光刻机

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】三星在6月份宣布量产3nm工艺，虽然实现超越台积电的夙愿，但三星方面并没有公布哪些厂商实用3nm工艺。虽然台积电笔三星满，但传闻包括苹果、Intel等公司对3nm非常感兴趣。

但前不久有消息称，英特尔取消3nm工艺的订单，14代酷睿的GPU模块使用5nm工艺。随着时间的推进，另一个使用台积电3nm工艺客户苹果也动摇了，来自产业链的消息人士@手机晶片达人 的爆料，台积电N3工艺(第一代3nm)已经被内部放弃，因为包括苹果都不使用。

根据台积电的说法，与N5工艺相比，第一代N3工艺可降低约25-30%的功耗，性能提升10-15%，晶体管密度提升约70%，工艺性能、密度都非常不错。但N3工艺存在一个天然缺陷，那就是只适合制造特定的产品，较高的成本也需要“土豪”才会考虑使用。

在放弃第一代N3工艺之后，苹果、英特尔、AMD等公司将使用台积电第二代的N3E工艺。根据官方的说法，N3E在N3的基础上提升性能、降低功耗，并扩大应用范围。于台积电N5相比，同等性能、密度下功耗降低34%，同等功耗和密度下性能提升18%，或将晶体管密度提升60%。

在一天之后，@手机晶片达人 再次爆料，称由于半导体形势突变，产能利用率下降，台积电正在考虑从年底开始，关闭部分EUV光刻机，以节省能耗。综合早前的各种信息，，EUV光刻机使用高能激光器在多次折射后损耗极大，早期效率只有0.02%，就算是量产业只有2%。一台EUV光刻机生产一天需要大约3万度电，在产能降低的情况下，可以节省大量电费。

编辑点评：随着手机、PC市场在2022年快速遇冷，半导体生产和供应已经逐渐回归正常。虽然部分车用芯片以然存在交货较慢外，其他产品已经走到饱和的状态。甚至近期传出国内手机厂商库存高企等问题，存储产品(DRAM+NAND flash)价格也持续下跌。

在需求降低情况环境中，台积电减少EUV光刻机可以大幅降低电费支出。等到N3E开始量产，台积电应该会让所有EUV光刻机跑起来。