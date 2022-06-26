英特尔A730M与A770M显卡性能曝光！但对比意义不大

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】英特尔在6月份带来了性能更强的Arc A380独立显卡，但英特尔在3月份就公布Arc Alchemist移动GPU产品线。与Arc A380独显一样选择在国内市场首发。在英特尔最新分享的数据中，自信地喊出A730M、A770M移动显卡性能可战英伟达移动版的RTX 3050 Ti和RTX 3060。

规格方面，英特尔A730M和A770M均采用台积电6nm工艺制造，核心代号ACM-G10，A730M具有24个Xe核心、24个光追单元、1100MHz频率;A770M则是32个Xe核心、32个光追单元，频率也达到1650MHz。显存方面，A730M搭载192-bit位宽的GDDR6，A770M则是256-bit的16GB GDDR6。

第一组对比方面，Arc A730M搭配14核、20线程的酷睿i7-12700H标压处理器，16GB DDR5-4800内存;RTX 3050 Ti(60W)基于ROG Zephyrus M16笔记本，搭配8核、16线程的酷睿i7-11800H处理器和16GB DDR4-3200内存。

在上述的配置下，英特尔在1080p分辨率下得出Arc A730M比移动版RTX 3050 Ti快13%。需要注意的是，移动版RTX 3050 Ti还有70W和80W等版本，英特尔没有说明Arc A730M(80W-120W之间)的功耗，所以选择60W的RTX 3050 Ti参考意义有限。

第二组对比平台方面，英特尔Arc A770M搭配14核、20线程的酷睿i9-12900HK处理器和16GB DDR5-4800内存;移动版的RTX 3060(85W)基于MSI Pulse GL66笔记本，搭配酷睿i7-11800H处理器和16GB DDR4-3200内存。移动版RTX 3060提供60-115W的版本，英特尔选择85W的版本。

在上述配置下，英特尔称Arc A770M逼移动版RTX 3060强12%，但同样没有给出A770M的功耗数据(通常120-150W)，具体参考意义并不大。

编辑点评：事实上，两个平台之间还存在差异，Arc显卡全部采用最新的12代酷睿，而NVIDIA的均使用第11代，两者在1080P下依然会对显卡的性能产生差距。但英特尔Alchemist GPU还带来诸如AV1硬件编解码器等新技术，在生产力方面还会有一定的提升。