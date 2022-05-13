RTX 4090/4070爆料：性能提升功耗暴涨

作者：炮王

【天极网DIY硬件频道】在发布Hopper架构GPU之后，NVIDIA新款的Ada Lovelace架构GPU也被提上了日程。在最新的推文中，@Kopite7kimi 详细披露基于Ada Lovalace打造的GeForce RTX 4090/4070显卡细节。NVIDIA Geforce RTX 4090 Ti/4080将基于优化后的AD102核心打造，而RTX 4070将使用优化后的AD104核心。

根据传闻，GeForce RTX 4090采用与RTX 4090 Ti相同的AD102 GPU，只是老黄需要用精湛的刀法进行定位。英伟达AD102核心内建144组流处理器单元，合计18432个CUDA核心。NVIDIA大幅增大L2缓存，旗舰款AD102将有96MB L2缓存，是上代GA102(6MB L2)的16倍。显卡配备384-bit位宽的GDDR6x显存，21Gbps的频率下可带来接近1TB/s的速度。

在规格、性能大幅提升的情况下，AD102核心的功耗同样大幅度增加。其中配备24GB GDDR6X显存的RTX 4090功耗达到600W。为了更好的压制温度，AIC厂商可能引入混合式散热(风冷+水冷)设计，传统的三槽多风扇散热器已经很难满足需求。

采用AD104核心的RTX 4070(据说PCB板为PG141-SKU341)，该显卡拥有60组流处理器单元、共7680个CUDA核心和48MB L2缓存，搭配12GB容量、192-bit位宽的GDDR6显存，16～18Gbps带来384GB/s～432GB/s的带宽，功耗达300W。

编辑点评：从采用Ampere架构的RTX 30系列以来，显卡功耗“爆炸”已经不再是秘密，旗舰Ada Lovelace的功耗超600W也在意料之中。面对山崩般的“矿”难来袭，40系列显卡的定价会更受玩家关注，毕竟现阶段市面上的显卡很多都“矿”过，这也导致用户对AIC及NVIDIA、AMD产品的信任危机。