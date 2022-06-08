NVIDIA宣布：DGX H100回归Xeon处理器平台

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】在GTC 2022大会上，NVIDIA发布采用Hopper架构的DGX H100新品，同时透露DGX系统将会继续使用x86处理器，但没有明确选择AMD或者英特尔的产品。近日，NVIDIA CEO黄仁勋证实，DGX H100 Hopper GPU系统将选用英特尔Sapphire Rapids至强处理器。

黄仁勋在周二的BofA Securities 2022 Global Technology Conference活动现场表示：NVIDIA购买许多x86产品，并与英特尔、AMD建立很好的合作伙伴关系。但鉴于NVIDIA致力于让新品适用于世界各地的超大规模计算机和数据中心服务器，具有出色单线程性能的英特尔Sapphire Rapids就成为NVIDIA的首选。

目前尚不清楚DGX H100采用哪款英特尔Xeon处理器，但考虑老黄说单核性能更强，Golden Cove微架构的蓝宝石激流(Sapphire Rapids)的可能性最大，它最高可提供56核112线程。蓝宝石激流还能提供提供完整的PCIe 5.0支持，DGX独显适配器支持四路4K的DisplayPort画面输出。

规格方面，英伟达DGX H100系统在SXM中最高可配置8块H100加速卡，辅以容量达640GB的HBM3高带宽缓存，并提供32 PFLOPs峰值计算性能。作为对比，DGX A100系统配备8块A100 GPU和640 GB HBM2e缓存，但AI和INT8的峰值计算性能分别是5PFLOPs、10PFLOPs。

此外，系统配备四个NVSwitch转换芯片、2TB系统内存以及两块系统用的1.9 TB NVMe M.2固态硬盘，还能提供8块3.84TB的U.2固态硬盘扩展。散热方面，DGX H100采用主动式散热的AIC扩展卡安装到机箱背面，四块GPU + CPU均辅以安静、免维护的制冷剂散热方案。压缩机本体也被塞进DGX机箱内，标称峰值功耗达10.2KW。

虽然NVIDIA在DGX H100切换回英特尔，但并不代表NVIDIA放弃AMD平台，老黄可以通过英特尔+AMD两种方案，给用户提供更多选项。所以让蓝宝石激流“独占”的可能性非常小。毕竟AMD下一代的Zen4 Genoa产品线最高可提供96核192线程的选项，能更好的满足不同用户的需求。

编辑点评：最近很多关于Sapphire Rapids(蓝宝石激流)的消息，随着老黄公布DGX将采用Sapphire Rapids，意味着英特尔很快就会将该系列Xeon推向市场。AMD方面，外界对Zen4产品的节奏一无所知，包括最快在年末发布的锐龙7000系列。所以NVIDIA选择公布采用英特尔Sapphire Rapids就在情理当中。