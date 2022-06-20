功耗进一步提升！英伟达Ada Lovelace显卡功率限制曝光

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】虽然RTX 40系列显卡尚未发布，但关于新品的消息在最近越来越多。国外博主@Kopite7kimi 披露NVIDIA下一代Ada Lovelace核心的功率上限，包括GeForce RTX 40显卡的桌面和移动版。

从爆料的信息来看，Ada Lovelace提供4个规格的桌面GPU和3个移动版GPU，桌面版功率最高的是AD102的800W，AD103降低至450W、AD104为400W、AD106则是260W，所有核心较上代提升显著。移动版方面，AD103(Mobile)、AD104(Mobile)最大功率均为175W，AD106(Mobile)降低至140W。

在桌面产品上，AD102最高800W功率限制较上代几乎翻倍，但显卡最终的TGP功耗可能会控制在600W左右。AD103的功耗限制与RTX 3090 Ti相同，均为450W;AD104的TGP则是400W。主流AD106核心的TGP也达到260W，GPU应该会控制在200W左右。

除AD102外，其他GPU都有对应的移动版，原因是旗舰芯片的功耗过高，笔记本狭窄的散热空间和供电能力无法满足使用需求，大多数笔记本制造商并不想对机身内部进行重新设计，所以移动版GPU的最高功耗也会控制在175W。受到供电和散热的限制，桌面版和移动版GPU的功耗将会变得更加明显，同时也带来巨大的性能差。

此前，关于NVIDIA旗舰产品TGP高达900W的消息层出不穷，但功率限制并不意味着GPU的能达到该功耗，只有经过严重超频和定制冷却时才能达到。NVIDIA可能在10月推出GeForce RTX 4090、11月推出RTX 4080、12月推出RTX 4070，然后在2023年CES上推出RTX 4060。

编辑点评：按照最新的爆料信息，所有Ada Loevlace的功耗还会进一步上升，但要达到900W的可能性非常小，旗舰显卡功耗控制在500W到600W之间是可以接受的;不过，“甜品级”的RTX 4060居然要260W的功耗，就不是那么“甜”，更何况售价可能提高的售价，会让更多人望而却步。