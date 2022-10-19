GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC评测

【天极网DIY硬件频道】英特尔“觊觎”独立显卡市场已久，上半年推出定位入门的锐炫Arc A380独立显卡，有意改变独立显卡市场。随着英特尔在9月底正式发布Intel Arc A770和Arc A750两款独立显卡，英特尔完成了中高端桌面级独立显卡的布局。

从产品的定位来看，Intel Arc A770显卡将直接对位NVIDIA GeForce RTX 3060。笔者在不久前收到蓝戟(GUNNIR)送测的GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC，这款显卡的游戏、生产力体验如何？

Xe-HPC架构解析

英特尔锐炫A系列产品基于Xe-HPG架构打造，内建性能更强的AI引擎和媒体引擎。随着新Xe显示引擎和新图形管线的引入，让GPU可以更好的处理各种显示任务。

根据官方公布的架构图，每4个Xe内核组成1个渲染切片，每个Xe内核中都配备矢量引擎XVE、矩阵引擎XMX。Xe-HPG集成如网格着色、采样器反馈等主流图形技术，这些技术在渲染切片中都能得到相应的硬件支持。

英特尔Xe HPG架构中的Xe Vector矢量引擎为浮点运算(FP)提供专用执行端口，英特尔还对ALU(算术逻辑单元)进行改进，让FP指令和整数运算 (INT) 指令同时运行。

制造工艺上，Intel Arc A770 8G OC采用台积电N6(6nm)制造工艺打造，TBP为225W，默认频率2100MHz。在显存规格上，英特尔也提供16GB(17.5Gbps)和8GB(16Gbps) GDDR6两个选项，蓝戟送测的为8GB版本。

GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC外观设计

外观设计上，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC汲取自机甲与科幻的未来主义NEO美学的灵感，为用户带来现实与机甲科幻感融合造型。显卡正面、背面采用大量的护甲、背甲部件，加上丰富的丝印设计，为用户带来极强的视觉冲击和个性化的创意表达。

由于GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC进行超频，显卡的散热器用料比“公版”出色。显卡正面采用三风扇的设计，三把90mm直径的三旋帆翼风扇具有送风均匀、叶片压力均衡等特点，可以为显卡提供更高效、稳定的散热体验。

显卡搭载了蓝戟自研灯控芯片Blues，可以根据显卡负载变化律动。此外，用户通过LED灯的状态，就能快速诊断电脑状态。当检测到外接电源故障时，LED会闪烁红光;当检测到主板故障时，LED会闪烁黄光。

内部散热上，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC采用六根6mm铜镀镍散热管，配合高密度散热鳍片和三把散热风扇，可快速将显卡内部的热量导出。

视频接口上，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC提供3个DisplayPort 2.0和1个HDMI 2.0，最高支持8K视频输出。显卡供电则是传统的双8pin，最高可提供300W的供电功率，轻松满足显卡的供电需求。

显卡采用PCIe Gen 4.0 x16的通道，通过开启Resizable BAR功能，充分释放Arc A770显卡的全部性能。

理论性能测试

与公版Intel Arc A770默认190W功耗、2100MHz核心频率不同的是，蓝戟对GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC将频率提升到2400MHz、并将功耗提升至210W，更好地释放显卡性能潜力。

从GPU-Z可以看到，显卡采用台积电6nm制造工艺，拥有217亿个晶体管、406mm2的核心面积。GPU内建128个光栅单元(ROPs)、256个纹理映射单元(TMUs)，32个Xe核心、512个流处理器。显卡搭载256-bit位宽、16Gbps速率的GDDR6显存，带来512GB/s的显存带宽。

值得一提的是，Intel Arc A770独立显卡支持XeSS超级采样技术，通过AI技术进行超分辨率的图像合成，为游戏玩家带来极保证画面素质、又能享受高刷新率的技术。更重要的是支持XeSS的游戏越来越多，能够大幅提升玩家的游戏体验。



测试平台



CPU：Intel Core i7-11700K



主板：ROG STRIX Z490-G GAMING



内存：海盗船复仇者 DDR4-3200 16GB*2



显卡：GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC



NVIDIA GeForce RTX 3060



NVIDIA GeForce RTX 3070



SSD：惠普EX950 1TB



散热器：鑫谷昆仑KL-360一体式水冷



电源：银欣SX800-LTI钛金牌



机箱：银欣ALTA G1M



系统：Windows 10 Pro 21H2

在AIDA64的GPGPU BenchMark测试中，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC单精度达到13013GFLOPS，但显卡不支持双精度测试。

在3DMark的理论跑分中，笔者与同价位的GeForce RTX 3060、GeForce RTX 3070进行比较。

从跑分性能来看，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC带来远超RTX 3060的性能表现，提升的幅度大约在50%左右，达到RTX 3060 Ti的水平。与RTX 3070相比，落后大约20%，但相信随着英特尔和游戏厂商的不断优化，性能上会更接近RTX 3070。

此外，3DMark提供XeSS的BenchMark，笔者也对GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC进行测试。

从测试结果可以看到，开启XeSS后，显卡的游戏性能提升大约50%，支持XeSS的游戏体验也会更出色。

在烤机测试中，笔者采用Furmark进行测试，在烤机15分钟后，显卡核心功耗达到210W的PL1功耗墙，GPU核心平均温度63.6℃，显存温度稳定在70℃。

游戏实测

在游戏测试中，笔者选择《赛博朋克2077》、《古墓丽影・暗影》和经典网游《坦克世界》进行测试。测试分为1080P和2K分辨率，对比NVIDIA GeForce RTX 3060、GeForce RTX 3070两款游戏显卡。

经过Arc A380的不断优化之后，英特尔Arc A770的驱动的兼容性问题已经得到解决，跑分测试和游戏测试过程都非常稳定，其中《古墓丽影・暗影》已经支持XeSS技术，性能提升如何？

首先是曾经被称为硬件杀手的《赛博朋克2077》，游戏暂未内置XeSS技术，但玩家可以开启光追技术，笔者测试1080P和2K分辨率下，开启(仅开启光追)、关闭光追后的性能表现。

在1080P的分辨率下，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC能够轻松畅玩《赛博朋克2077》，整体画面的流畅度、画质都保持非常高的水平。至于2K分辨率下，开启和关闭光追功能的游戏帧数也非常接近，超过40 FPS的帧数依然能够保证玩家流畅的享受游戏乐趣。

《古墓丽影: 暗影》是目前已经适配XeSS技术的3A游戏之一，对追求高分辨率、流畅的游戏玩家来说非常友好。

在不开启XeSS时，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC在1080P分辨率下拥有52 FPS的平均帧数;2K分辨率下也达40 FPS，流畅玩压力不大。在开启XeSS之后，1080P分辨率帧数提升约10%;2K分辨率下的提升比较多，最高帧数可达86 FPS。

最后经典的网游《坦克世界》测试中，1080P分辨率下游戏帧数超过200 FPS，轻松玩毫无压力。在2K分辨率下，游戏的帧数也稳定在1500 FPS以上，几乎没有卡顿、掉帧的情况出现。

从测试结果可以看到，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC拥有超过RTX 3060的游戏性能，各种3A游戏都能轻松胜任。在2K游戏方面，支持XeSS技术的游戏体验同样极为出色，能够作为主力显卡日常使用。

专业创作体验

在视频流行的年代，传统的H.264、H.265、AVC等视频编码技术已经难以满足当下的需求，英特尔推出新的AV1编码技术，英特尔Arc A770显卡支持这项最新的编码技术。AV1是一种拥有更高压缩比的视频编码技术，拥有比当下最普遍H.264编解码器高出50%的压缩比，能够在更低的带宽和更小文件的情况下，提供高质量的视频画面。

笔者在搭载GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC显卡的桌面平台中，将一段长约2分钟的4K分辨率视频导出为AV1视频需要1分22秒的时间，将同样一段视频转换为H.264视频则需要1分57秒。从测试结果可以看到，支持AV1编码的Arc A770拥有更出色的视频编码能力。

评测总结：作为英特尔显卡首家核心合作伙伴，蓝戟(GUNNIR)为游戏玩家带来了兼顾潮流设计、拥有强大的性能的终端显卡。更重要的是，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC的核心频率、散热设计和功耗上限远超公版产品，性能体验上也更为出色。

从Intel Arc A770显卡的性能表现来看，它的整体表现已经能够满足当下主流用户的游戏需求。在英特尔不断优化之下，Arc A770的显卡潜力还将得到进一步的释放，为游戏玩家、专业创作者带来更优秀的体验。

在售价方面，GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC电商平台的报价为2799元，与同价位RTX 3060相比，Arc A770拥有超过约50%的理论性能差距，性价比更出色。