摩尔线程MTT S80首测：强势”潜力股”，不止能玩游戏

【天极网DIY硬件频道】今年的显卡市场，相比前两年的“空气卡”更多几重波澜。特别是对于国产显卡来说，用迈入了新阶段来形容十分贴切，而踏出的这关键一步就是摩尔线程在11月3日发布了首款国潮游戏显卡MTT S80。

在发布会现场的简单体验中，就发现了MTT S80与英伟达、AMD、英特尔显卡的区别――MTT S80可以玩游戏，但作为全功能显卡，还能与用户一起做更多有趣的事情，比如AIGC、通用计算、GPU虚拟化、科学仿真计算等等，甚至可以通过这块显卡训练自己的专属AI。

功能上的差异也源于摩尔线程对于GPU的独到理解，无论是游戏、计算、AI、元宇宙等应用场景，都是GPU生态的重要组成部分，且相辅相成。一方面离不开GPU的性能释放，另一方面也需要软件、硬件生态的持续投入。相比专业计算领域，对于摩尔线程以及其他国产显卡厂商，设计游戏显卡难度系数更高，挑战更大。

言归正传，作为首款国潮游戏显卡，摩尔线程MTT S80究竟有哪些亮点？在游戏等领域又能给用户、企业客户带来哪些体验？还有MTT S80到底值不值得买呢？带着这些问题，下面就开始我们的正式评测。

本次测试采用的平台如下：

很有辨识度的外观设计

就外观而言，MTT S80与其他品牌显卡有明显区别，设计更加棱角分明，配合上全金属外壳，更显冷峻，有扑面而来的工业风、硬核感。

正面三风扇与背板流线菱形设计相呼应，风扇+背部的双LED氛围灯，散发着“摩尔橙”光芒。

显卡顶部印有“MOORE THREADS”，两侧则是对称的散热鳍片风口。

显卡的金手指上方也印有摩尔线程的logo。作为业内首款配备PCIe 5.0接口的显卡，MTT S80的接口规格为PCIe 5.0 x16，具备双向128GB/s的数据传输能力，不仅是游戏，在计算、AI推理训练等场景下，还可有效减少数据加载时间。

摩尔线程还提到，尽管目前很多主板、平台都标明支持PCIe 5.0，但此前苦于没有对应显卡等设备进行测试，在支持PCIe 5.0设备时是否存在问题，也不得而知。在进行MTT S80的适配时，摩尔线程便找出很多问题，反馈到主板品牌，完成了产品优化，可以说扮演了“质检员”的角色。

回到外观，MTT S80的全金属外壳，不仅提升显卡结构强度，也能够提升散热效率，配合三风扇散热系统持久稳定的提供性能。同时，表面的喷砂工艺手感也十分不错。

MTT S80提供了1个HDMI 2.1、3个DP 1.4a接口，可支持1080P 360Hz以及同时输出4路7680*4320 @ 30Hz的8K超高清画面，并强化屏蔽让视频型信号更纯净且稳定。

MTT S80的长宽高是286mm x 111mm x 49mm，多数机箱兼容问题不大。

有一点很特别，MTT S80的8Pin电源接口位于显卡的后端，而非常见的侧面，方便插拔且更容易走线。在包装中还有一根CPU 8Pin转2xPCLe 8Pin的转接线，在装机时需要使用。

就外观而言，MTT S80或许不是最炫酷的显卡，但却是一款很容易给人留下深刻印象的显卡，简约、硬朗的工业风格，扎实的做工，突显着硬核科技。并且摩尔线程在MTT S80的外包装上也花了一些心思，祥云纹提升了国潮风。

游戏体验及性能测试

摩尔线程MTT S80基于MUSA架构，搭载完整“春晓”核心。作为摩尔线程第二颗多功能GPU芯片，“春晓”集成了220亿个晶体管，是行业首个使用PCle 5.0的GPU，内置4096个MUSA架构通用计算核心以及128个张量计算核心，可支持FP32、FP16和INT8三种计算精度;搭配GDDR6高速显存，同时内置MUSA智能多媒体引擎2.0及MUSA多维虚拟化技术，支持8K超高清视频编解码以及显示输出。

MTT S80既然拥有“满血版”春晓，所以核心规格与春晓一致，拥有4096个MUSA核心，核心频率达到1.8GHz，FP32算力达到14.4TFLOPS，最高功耗可达250W。显卡有16GB GDDR6显存，显存速率为1750MHz，位宽256bit、带宽448GB/s，同时还率先支持了PCIe 5.0x16。

硬件规格方面，MTT S80与当下主流显卡不相上下，甚至相较RTX 3060等产品在显存等方面更为领先，可以说“硬实力”拉满。因此，随着摩尔线程不断优化驱动、软件，其实际应用性能和体验还会不断提升。

当然，参数并不能代表一切，自MTT S80发布以来，众多玩家都十分关注其游戏体验。那么，在介绍理论性能前，就先和大家聊一聊这个重点。

作为国内首款支持Windows环境和DirectX图形接口的显卡，MTT S80也支持Vulkan、OpenGL、OpenGL ES等主流图形接口，目前MTT S80的Windows驱动已经内置了MUSA DirectX Driver模块。在摩尔线程的官方页面上，可以看到当前MTT S80适配了包括《英雄联盟》、《穿越火线》、《QQ飞车》、《跑跑卡丁车》、《我的世界》、《暗黑破坏神III》、《极品飞车：热力追踪3》等13款游戏。看上去数量不多，但实际上，摩尔线程给出的这些游戏是经过官方严格测试，几十个小时压力测试下都能顺畅运行的游戏，除此之外还有很多在MTT S80上可以运行的游戏，包括《CS:GO》、《镜之边缘》、《无主之地2》、《生化危机6》、《火炬之光2》等超过60款游戏，只不过这些游戏在运行时可能会遇到一些小bug，还在持续优化的过程中。

先来看看游戏测试结果：

简单聊聊其中几款游戏的运行情况，《英雄联盟》整体比较稳，2K分辨率最高设置下，除了超大团战帧率有明显下降外，基本都能维持在100+;《热力追踪》帧率不算高，不过也很稳定，所以运行并没有感觉卡顿;《无主之地2》和《上古卷轴5》在实际游戏中，它们比较明显的问题是帧率不太稳，像《无主之地2》在一些场景就能到70帧+，而有些时候则是20-30帧，就会造成卡顿，而《上古卷轴5》在户外场景帧率波动会更明显一些，有时会达到30-40帧，而室内场景基本都能维持到60帧+，甚至经常在100帧。我个人的感觉是，显卡的性能流畅运行这两款游戏其实是没啥问题的，主要是需要后续的优化，才能将性能好好的发挥出来，这应该也是这款国产显卡目前面临的最大问题。

在这里也顺便介绍一下PES(Perfect Experience System)控制中心，这是摩尔线程专为用户打造的，支持快速修改显示输出设置、多屏幕设置以及驱动更新，并支持监测浮窗，可在游戏中实时监测GPU负载、帧数信息。PES还提供一键截图功能，可以设置截图格式及存储位置。

PES整个界面设计十分简洁，配合快捷键操作功能调用方便。摩尔线程表示，接下来还将持续丰富PES提供的功能特性。

下面再来看看理论性能测试，还是受到驱动和兼容性限制，挑选了几款软件，针对像素填充率、纹理填充率、图形性能进行测试(基于Windows系统)。

通过Fillrate Tester进行像素填充率测试，该测试是图形处理单元在每秒内所能够渲染的像素数量，是度量当前显示芯片像素处理性能的最常用指标。测试结果如下，MTT S80成绩达到了156.2GPixels/s，领先12GB显存的RTX 3060(56.1GPixels/s)约178%。

纹理填充率主要是展示了对多边形图像进行纹理贴图、实现3D效果的速度。通过3DMark 06测试结果如下：单一纹理填充率，MTT S80可以达到116.2GTexels/s，多重纹理填充率方面为145.9GTexels/s，对比12GB显存的RTX 3060单一纹理填充率领先103%、多重纹理填充率落后约11%。

在默认设置下通过3DMark 06进行MTT S80的图形性能测试，成绩为23379;4K分辨率下得分为18233。

在Unigine Valley测试中，4K分辨率下MTT S80平均帧率可以达到24fps。

MTT S80除了适配Windows 10 Pro 64bit 21H2及更新版本外，也适配Ubuntu 20.04 kernel 5.4.0-42。在Ubuntu系统下也进行了MTT S80的显存带宽、PCIe带宽、FP32单精度浮点性能、OpenGL相关性能的测试。

通过测试，MTT S80的显存带宽达到356GB/s，而12GB显存RTX 3060的显存带宽为330.7GB/s。

PCIe带宽性能方面，MTT S80的下行速度达到29.4GB/s，上行速度达到33GB/s，对比12GB显存RTX 3060分比领先达到87%、113%。

单精度浮点性能是衡量GPU性能的关键指标，MTT S80的FP32单精度浮点性能为14.3TFLOPS，领先12GB显存RTX 3060约8%。

所以其实MTT S80确实有着足够可靠的底层实力，只是需要更好的优化来加以转化和释放。

OpenGL性能方面，在1080P系统分辨率下，MTT S80的Furmark评分为93，Pixmark Piano得分为47，Plot3D得分为2089。尽管与RTX 3060还有很大差距，但可以大幅领先GDDR6显存的GTX 1650，甚至与RTX 3050各有胜负。

所以，在理论性能方面MTT S80已经有足够的实力去匹敌主流显卡，欠缺的还是游戏的驱动优化。

通过游戏及性能实测，可以说喜忧参半。MTT S80在适配游戏运行的稳定度和帧数还算可以，甚至部分游戏在2K或者4K下也能比较流畅运行，但部分尚未适配但能够运行的游戏里帧率的稳定性还有待提升。总的来说，摩尔线程尽管成立两年，但在游戏等软件驱动优化方面做到了持续有效的投入，让显卡整体完成度不错，这也是其显卡在游戏领域未来可期的关键原因。

而忧的是，游戏数量较少以及bug，这对于早期购买显卡的用户而言，体验上或许并不理想。当然，作为游戏显卡领域的新人，从零做起的摩尔线程，很需要时间去完成游戏适配、驱动优化，更需要生态、玩家的支持。

想要做好游戏显卡并不容易，此前我们也提到过开发Windows驱动程序、完成软件适配、建设生态需要持续不断的积累，技术人员的不断努力，甚至是节后来自用户的反馈以提升优化效率。但计算机图形的专业性非常强，一套成熟的图形驱动程序代码量和一个操作系统的代码量相当，且懂得开发Windows 驱动的人才也非常稀有，对于摩尔线程等初创公司而言，这些挑战是巨大的。

特别是对于国产显卡而言，来自供应链、游戏工作室的各种不确定性以及协作、沟通更是难上加难。让人欣喜的是，目前摩尔线程已经在逐步完善其生态，不仅是游戏在科研、商用、AI等领域也都有所进展。同时，据摩尔线程介绍，国内的众多游戏工作室对于国产显卡进入游戏领域抱有很高的期待，也都在积极推进游戏适配及优化，这对于广大玩家而言是个让人振奋的信号。

所以通过游戏测试来看，有两点是十分明确的。首先，如果你是紧跟最新游戏，或者说是游戏重度玩家，那么MTT S80现阶段提供的体验或许无法满足你的预期，并不建议选购。其次，MTT S80是“潜力股”，一步到位的硬件规格目前受限于驱动优化这个“短板”，理想的话早期“投资”(购买)显卡的用户，将会持续不断的获得体验升级。

当然，游戏并不是MTT S80的全部。MTT S80已经支持H.264、H.265、VP9以及AV1等常见格式编解码，而且得益于MUSA架构，作为一款全功能显卡，在AI内容创作、通用计算、科学仿真计算、安卓容器云加速等方面也有相当出色的表现。

游戏只是MTT S80的“冰山一角”

根据摩尔线程公布的数据，相比半年前发布的苏堤，春晓的性能全面升级――其中，DirectX性能达到了苏堤的3.4倍，OpenGL性能达到了苏堤的5倍，编码能力达到了苏堤的4倍，解码能力是苏堤的2倍，AI计算加速性能最高达到苏堤的4倍，物理仿真性能是苏堤的2.5倍。

因此，拥有“满血版”春晓的MTT S80不仅是游戏适配优化，在其他应用场景下也更加可靠。通过ffmpeg对其编码、解码以及转码的性能测试。需要指出的是，为了“压榨”MTT S80的编码性能，将设置为50路1080P并行执行;解码及转码测试中，均设置为20路并行执行;结果如下：

在H.264/H.265编码测试中，MTT S80分别达到了1550fps、1600fps;在H.264/H.265/AV1/VP9解码测试中，MTT S80成绩分别为1200fps、1300fps、1020fps、1240fps;在H.264/H.265转码测试中，MTT S80成绩分别为1200fps、1320fps。

通过测试可以看出，在视频编解码方面，即使是压力测试MTT S80的表现也相当不错。不仅是日常使用场景下的视频负载可以轻松应对，即使对于有较高要求的8K高分辨率、高帧率、升格等视频类型也能保证体验。

MTT S80还有一项特性，非常有趣，还很实用――AIGC内容生成器马良。

“马良”能够支持用户零门槛AIGC创作。你只需要输入一段文字，AI就会只能分析并生成相应的“图像”，而且这些图像你可以设定风格、内容等等。根据不同画作内容，以及选择的画作质量，MTT S80生成用时也有些区别，但通过测试来看即使是复杂的高质量画作，一般都能在2分钟内完成。

目前该功能还没有开放给用户，但此前在发布会现场笔者进行了体验。在页面输入了“机械、城市、星球大战、木星、土星”这几个关键字，得到的“画作”真的很像是星球大战中的“死星”，只不过颜色变成了黄色，且带有星环的星星在它面前都显得很渺小。另外，官方也展示了一些马良生成的作品，很有视觉冲击力。

马良不仅可以成为内容创作者的“素材库”，同时也可以作为家人好友的娱乐互动，特别是培养小朋友的想象力创作力。

当然，AIGC只是MTT S80出色AI特性的用例之一。MTT S80内置了128个张量计算核心，并对摩尔线程自研的TensorX推理引擎提供了完整支持，使其可以在AI和通用计算等应用中展现出强大性能。目前，MTT S80可支持PyTorch、TensorFlow、百度飞桨(PaddlePaddle)等多种主流深度学习框架，并实现了对数十种深度学习算法的加速。

如果你有AI学习基础，完全可以借助MTT S80来训练自己的AI。例如通过每天收录声音，来训练自己声音的“AI语音”;又或者通过它来完成一系列的课题研究，项目开发等等。另外，MTT S80可兼容CUDA，并支持MTVERSE元宇宙平台，所以，“可玩性”甚至远在一般游戏显卡之上。

摩尔线程的MTT S80，适合你吗？

毋庸置疑，作为首款国潮游戏显卡，MTT S80不仅承载着摩尔线程的“野心”，也深受用户、玩家关注，并且大家都对其抱有很高期望，这是专属于国产显卡的“众望所归”。

对于摩尔线程以及国产显卡行业而言，“众望所归”是一件好事，证明了产品具备一定市场潜力。但与此同时，无形中也是一股压力，想要发挥产品优势、释放市场潜能，还要克服重重考验，甚至是面对来自用户的质疑。

MTT S80作为首款能玩游戏的国潮显卡，能够扛着巨大的压力亮相，本身就是一件很有勇气的事情。身为90后游戏玩家，对于这个“新物种”，笔者认为需要更多包容、鼓励，同时也要理性看待。对于一家成立2年的创业公司而言，交出一张完成度颇高且量产的游戏显卡，摩尔线程值得掌声。

首创、首发、首款等光环会随着掌声一同褪去，但摩尔线程想要在市场站稳脚跟则需要更多时间、人力的付出。如何加快驱动、软件优化，网罗更多专业人才，与游戏开发者、硬件生态局建立广泛合作，这些难题都需要摩尔线程在更端的事件内解答。

虽然，现阶段MTT S80还有诸多不完善之处，但摩尔线程公布的多个阶段性成果已经让能够期待其未来表现――从今年春季适配《英雄联盟》，到如今舒适款游戏，以及预计明年春季通过MUSA DirectX Release 2.0支持更大规模游戏适配、更多游戏引擎，这支“潜力股”正在快速成长。

而且，据介绍摩尔线程采取了“逐级递进”的驱动优化策略，从大多数游戏的根基入手，完成对老版本驱动的适配后，扎实基础，然后向着更新的游戏、最新的游戏过渡，让玩家从“有游戏可玩，到能玩各种游戏”。由此来看，在驱动优化方面，未来摩尔线程的显卡也会越走越快。

至于当下，对于我们还是要理性看待国产游戏显卡，没必要将其作为NVIDIA、AMD、英特尔三巨头的竞争对手看待。毕竟驱动优化非一日之功，NVIDIA、AMD等品牌已经在游戏驱动领域深耕多年，这必然需要时间去积累。摩尔线程能带给我们的，就是其追赶的速度。

而且，作为全功能显卡，MTT S80在AI、计算等方面的表现大大的扩展了其应用场景，对于兼顾游戏、视频编解码、AI推理训练、物理仿真等性能需求的用户而言，性价比就很高了。

再回到“MTT S80到底值不值得买？”的问题，答案已经呼之欲出了。

综合体验、功能、价格，笔者认为，重度游戏玩家、主流电竞游戏玩家，可以暂不考虑，待驱动进一步优化，支持更多游戏、运行更流畅后再入手也不迟。

如果你有游戏需求，同时有AI创作需求，甚至进行AI推理、训练的相关学习及课题研究，那么MTT S80就很超值了。没有阉割的AI性能，支持多个主流深度学习框架，以及远低于其他专业显卡的售价，简直不要太香。

另外，如果你关注国产显卡，想要参与到国产显卡发展的进程中，甚至是收藏首款国潮显卡，那么尽管购买有些难，还是推荐入手尝试。身为“摩卡”用户的你，其实也是“摩卡荣誉评测员”了。