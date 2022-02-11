NVIDIA Quadro T1000开卖：支持2路8K显示输出

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】随着NVIDIA发布RTX 3050显卡，NVIDIA就已经完成安培架构游戏GPU的布局。接下来的关注焦点将会是4月GTC大会上Hopper架构产品，目前已经有相当的的消息，只待4月揭晓。

在持续缺芯的影响之下，NVIDIA在2021年5月发布的Quadro T1000专业显卡迟迟没有上市。但“跳票”已久的它终于开始销售。国内代理商丽台已经上架了这款显卡，4GB显存版售价为2799元，8GB显存版售价为3699元。

丽台Quadro T1000采用与GTX 1650显卡相同的TU117核心，核心架构则是上一代图灵(Turing)，总CUDA核心为896个，最高单精度(FP32)效能为2.5 TFLOPS。显卡搭配128bit显存位宽、GDDR6显存，用户可根据需求选择4GB和8GB的版本。输出方面，显卡搭载4个mDP1.4接口，提供一个小型的散热风扇，能轻松压住最大仅50W功耗的显卡，且无需外接供电。

丽台Quadro T1000显卡定位入门级专业显卡，主要服务于对性能无太高要求的CAD类专业应用程序。最多支持4个4K 120帧、4个5120*2880 60帧或2个8K 60FPS显示器，扩展性能十分优秀。NVIDIA同时表示，该卡可提供与GeForce GTX 1650相当的游戏性能。

编辑点评：专业市场对显卡的要求与零售市场不同，随着这款新品的推出，应该会取代Quadro P1000，成为多屏用户的选择。