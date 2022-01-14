PCI-SIG公布PCIe 6.0规范：通道带宽再次翻番

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】作为数码设备中经常用到的互连标准，PCI Express在2021年底升级到PCIe 5.0，单通道带宽提升至32Gb/s。国际标准组织PCI-SIG在近日正式发布PCIe 6.0规范，每通道数据传输速率从PCIe 5.0的32GT/s翻番至64GT/s。除了带宽和效率的提升，PCIe 6.0还具有更低的延迟。

规格方面，PCIe 6.0的每通道64GT/s原始数据速率，x16配置下可达成256GB/s带宽;利用行业现成PAM4方案，支持4级信号脉冲幅度调制;轻量级前向纠错(FEC)和循环冗余校验(CRC)方案，有助缓和PAM4信令相关的误码率增长;支持基于Flit的流控制单元编码和PAM4调制，实现翻倍的带宽增益;更新Flit模式中使用的数据包布局，旨在提供附加功能并简化处理;保留与所有前几代PCIe技术的向后兼容性。

作为极具成本效益、且支持扩展的互连解决方案，PCIe 6.0的发布，将对数据密集型市场继续产生重要的影响。它将广泛应用于数据中心、人工智能(AI)/机器学习(DL)、高性能计算(HPC)、车载、物联网(IoT)、军事/航空航天等领域。得益于向下兼容所有前代技术标准，PCIe 6.0不仅可以维护好现有的产品，同时还能让使用者的早期投资的到延续。

PCI-SIG总裁Al Yanes表示：“在PCIe 5.0规范发布不到三年后，我们很高兴再次颁布PCIe 6.0规范”。

Forward Insights创始人兼首席分析师Greg Wong表示：预计到2025年，PCIe SSD市场将以40%的年复合增长率、增长至超过800EB，而PCI-SIG将继续满足存储应用的未来需求。

IDC基础设施系统、平台和技术集团副总裁Ashish Nadkarni指出，高性能计算(HPC)、人工智能(AI)以及数据中心等诸多领域的高性能需求也在不断增长。

群联在2021年推出PCIe 5.0功能的固态硬盘主控，引导存储行业从PCIe 4.0转向PCIe 5.0。预计PCIe 6.0会在3-5年后开始进入应用场景，未来的产品可充分利用PCI Express技术的高带宽与低延迟优势，为性能密集型计算提供良好的带宽支撑。