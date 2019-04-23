iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G首发上市

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【天极网DIY硬件频道】游戏的发展和电脑硬件的发展史总是有一定的重合。近期诸多质量上乘的游戏大作陆续登场，从玩家呼声来看，游戏作为工作生活之余的娱乐首位，“短、平、快”带给玩家最刺激的视觉冲击的动作类游戏越来越受到大众的喜爱。社会环境在变化，玩家的审美在变化，从“一局一个新开始”的MOBA类游戏起势到如今“大逃杀”模式和“一章游玩如同看一场电影”等等3A大作。将游戏内容精打细磨在20小时左右，更适合玩家抽出一个空余的周末进行一次完全值得回味的体验。于此同时，越来越多的玩家也开始构想打造小体积、优性能、价比高，开启即可休闲娱乐的“游戏匣子”式ITX主机。然而大部分GeForce RTX 20系列的小体积显卡由于新技术支持的原因普遍价格也会偏高，现在为玩家定制而生的iGame聆听大家心声，于NVIDIA全新GeForce GTX 1650系列发布之际首发带来了一款超酷的亲民娱乐级显卡中的“英雄”――iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G。

本次iGame针对GeForce GTX 1650系列芯片组打造了两款众家产品群中脱颖而出的“双雄”，双亦指其皆是双风扇设计，然而优秀性价比面向“市井之众”，可谓组建你一键开启娱乐游戏体验的“游戏匣子”的首选。

先将目光聚焦于首发的iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G散热器外观，散热器装甲外部吸收了棱角犀利的超级英雄形象设计，图腾般的双色印纹传达着iGame国创新科技的精神。

要酷自然少不了灯效，这次的iGame能量RGB使用了呼吸渐变的RGB灯组，仿佛内在汹涌的能量即将透甲而出势不可挡。

配合iGame产品专用的iGameZone Ⅱ控制软件，可以实现显卡工作状态控制、超频性能调节、RGB灯效调节等多种功能。(前往官网产品库相关产品下方的设备支持处进行下载。)

身为国创新生代的iGame怎么会少得了招牌黑科技，此次的GeForce GTX 1650 Ultra依然具备一键超频功能，内置两个BIOS，如同给予“爱折腾”DIY发烧爱好者的第二条命，即使贸然失误，仍可以一键切换至高频BIOS进行开机继续使用。当然它的目的初衷还是为了稳定、简易、高效，实现显卡性能的提升。外置按键结合机械力学反馈原理，给予玩家更好的交互式DIY体验。此次更是将其一键超频后的Boost频率拉高至1860MHz，保证玩家所需的“较优性能”。

内部结构一览，即使是TDP仅为75W的TU117-300核心，但身为“图灵”架构iGame怎会怠慢，散热使用了全铝覆盖式散热鳍片的同时中间“S”型穿插的直触铜管以及双90mm风扇极大提升了整卡的散热效能。其外仍然为其准备了6Pin外接供电，足以提供额外超频后的电压需求。

接口方面为更配适老显卡用户进行换代升级而设定为DP+HDMI+DVI，新老皆宜，想玩就玩。

小镇青年，逐梦正当时。时下正值中国电竞崛起之时，观上届《英雄联盟》S8的世界赛IG夺冠，无数心怀梦想的电竞“老男孩”纷纷落泪，梦想是一直人的指明灯，而一个优秀的训练平台，也正是你实现梦想的第一步。iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G或许正是你一直等待的千元电竞入门显卡，其2倍于GeForce GTX 950，1.3倍于GeForce GTX 1050 Ti的性能，实现你团战的每一次亮眼操作。

为什么游戏性能会更优异？iGame GeForce GTX 1650 Ultra 4G其芯片仍然使用了最新“图灵”架构的TU117核心，它远远比想象中要强大的多，以往GPU在只能单独、交替的执行浮点和整数运算，图灵构架加入了整数运算单元之后，可以与浮点单元一起并发执行，极大的提升了流处理器的执行效率。所以说“图灵”构架显卡更适合现代游戏大作并非虚谈。

那么说到实现梦想，其实上文提到的“青年”正是作为即将成为社会中流砥柱的大家，步入社会以来大家学习并掌握了不少本领。随着近几年多媒体设计师等行业日益吃香，电脑对于许多人来讲也是办公学习的利器，显卡对于多媒体设计类软件又显得尤为重要。基于新架构“图灵”打造的GeForce GTX 1650系列显卡会配适最新的如Vegas Pro 15(专业视频制作)、Unreal Datasmith(虚幻引擎工具箱)、Lumion 8(3D可视化工具)等专业多媒体创作软件，带来更高的工作效率。

目前，这款实现当代青年娱乐工作两不误的亲民显卡“英雄”已在京东七彩虹官方旗舰店首发上线，升级换代正当时，想要组“游戏匣子”的你可千万不要错过啦，快去抢购吧!

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