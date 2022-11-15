iGame GeForce RTX 4080 16GB Vulcan OC首发评测

【天极网DIY硬件频道】随着NVIDIA GeForce RTX 4090显卡的正式上市，定位高端的GeForce RTX 4080也在11月15日迎来解禁。与RTX 4090一样，RTX 4080同样采用Ada Lovelace架构和台积电定制的4N工艺，全新核心架构和先进的制程工艺，为GPU的性能表现带来飞跃。

Ada Lovelace架构升级

与此同时，Ada Lovelace架构带来新的全景光线追踪、着色器执行重排序(SER)和DLSS 3三大创新，带来更出色的游戏体验。七彩虹近期送测iGame GeForce RTX 4080 16GB Vulcan OC显卡。那么GeForce RTX 4080的游戏体验如何？显卡的功耗和温度控制是否达到预期？

NVIDIA在Ada Lovelace架构中引入全景光线追踪，通过追踪场景中每个像素的光照信息，实现像素级的阴影、反射和水面折射，提供如照片般逼真的画面细节。同时让画面的表面、纹理拥有基于物理效果的细节，确保光追的效果能够以自然、逼真的方式交互，增强画质和沉浸感。

画质模式下，游戏画面的每个像素会执行约635次光线追踪计算;作为对比，首次引入实时光线追踪技术的《战地5》对每个像素执行约39次光线追踪计算，是初代光追的16.2倍。在没有技术革新的情况下，GPU的晶体管数目需要增长16倍才能满足需求;但NVIDIA却再晶体管数量增加约4倍的情况下，带来将近16倍的计算性能。

本次评测的GeForce RTX 4080采用AD103核心，从官方提供的核心图来看，AD103的核心规模与GA102大同小异。架构设计上，Ada Lovelace架构依旧是GPC-TPC-“流式多处理器”层级架构，满血版的AD103核心依然拥有7个GPC，每个GPC有6个TPC，每个TPC则由2个流式多处理器组成，每个流式多处理器内建128个CUDA。

从GPC架构图可以看到，每组GPC包含6组TPC、1个独立光栅引擎、2个ROP分区(每个包含8个ROP单元)，每组TPC又包含2组流式多处理器。每个流式多处理器单元4个计算模块，每个模块包含1个RT光追核心、1个Tensor Core张量核心以及128KB L1数据缓存/共享内存。

第三代RT Core可提供2倍的光线与三角形求交性能，并加入Opacity Micro-Map引擎和Displaced Micro-Mesh引擎两个全新的硬件单元。Opacity Micro-Map引擎将光线追踪的Alpha-Test几何性能提升2倍;全新的Displaced Micro-Mesh可提升几何图形的丰富度，并不会占用过多的图形处理性能和存储成本。

第四代Tensor核心新增Hopper FP8 Transformer Engine，可提供1400 TFLOPS的张量处理性能，大幅提升深度学习性能。在第四代Tensor核心、着色器执行重排序(SER)和Optical Flow Accelerator光流加速器的加持下，带来新一代DLSS 3技术，拥有全新的帧生成技术、DLSS 2超分辨率技术和NVIDIA Reflex技术，可全方位提升游戏流畅度、延迟以及画质。

Ada Lovelace架构支持NVIDIA第八代编码器 (NVENC)，开始支持AV1编码。与H.264格式视频相比，AV1编码效率高40%，意味着存储、传输同质量视频时可以节省约30的数据量，而且AV1是免费、开放的协议，也能让厂商节省费用。目前支持AV1编码的软件有“剪映专业版”、DaVinci Resolve 18以及Adobe Premiere Pro等。

得益于台积电定制4N工艺，让Ada Lovelace的能耗比、晶体管数量、核心面积和晶体管密度得到质的飞跃。AD103内建459亿个晶体管，核心面积仅有378.6mm2，密度达到1.211亿/平方毫米。不仅如此，4N工艺在相同工号下，GPU核心频率也有超过50%的提升。

iGame GeForce RTX 4080 16GB Vulcan OC解析

除了NVIDIA提供的公版外，国内玩家也可以选择由AIC提供的非公版本。iGame GeForce RTX 4080 16GB Vulcan OC是高端产品的代表之一。iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC灵感来源于「后・赛博时代」的地底世界，将线条、三角构造、金属框架等元素进行融合，带来全新的视觉体验。

iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC配备了三把104mm的大口径风扇，独特的「聚风镰环」扇叶能够使空气形成漩涡聚风吸入，有效提升风压、增加进风量。扇叶采用超长寿命的双滚珠轴承，拥有柔滑顺畅、结实耐用等特点。

iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC显卡背部配备了金属背板，背板尾部进行镂空处理，进一步提升显卡的空气交换速度，快速将核心热量散出。

输出接口提供3个DisplayPort 1.4a和1个HDMI 2.1接口，均可实现最高4K 120Hz的画面输出。作为iGame系列的标配，显卡依旧配备了一键超频的按钮，按下后自动切换到高性能模式。

iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC采用全新的12VHPW供电接口，一条12VHPW电源线能满足显卡的供电需求。为了照顾使用ATX 2.0标准电源的玩家，包装盒内附赠了12VHPWR转4*8Pin延长线。

iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC除了配备有4*8Pin转12VHWRP的供电线外，包装海附赠了手套、螺丝刀、显卡支架等配件。其中最值得关注的自然是iGame Vulcan「智屏」、「智屏」底座和iGame Vulcan「灯光组件」。

iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC在显卡侧面配备磁吸式的触点，玩家通过触点来连接显卡「智屏」或者灯光组件。「智屏」支持横式和竖式两种角度摆放，万家无论是将显卡直接安装在主板上、还是竖插显卡，都能看到屏幕显示的内容。另外，显卡还配备一个「智屏」底座，玩家也可将「智屏」通过USB接口，放置到桌面上。

iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC拆解

iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC的PCB保持较小尺寸，对PCB的考验电气要求极高。

PCB正中就是RTX 4080的AD103-300核心，周围有8颗显存颗粒围绕，均是美光的GDDR6X显存，型号为美光的D8BZC，单颗2GB容量，32-bit位宽，8颗一共组成16GB 256-bit显存，带宽位716GB/s。

显存左右两侧设计对称的核心供电，两边均为11相供电，带来踪迹22相的核心供电。显存供电为4相。设置在显存4个角上。

散热器部分，iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC采用七彩虹的旋涡( Vortex )散热装置，导流型鳍片拥有更大的间隙因此更利于风流进入。9根8mm的热管与鳍片减采用回流焊工艺，拥有更紧密的连接特性，配合真空冰片技术的热管拥有超扁平的密闭腔体，大幅提升散热效率。



测试平台



CPU：Intel Core i9-12900K



主板：七彩虹CVN Z790D5 GAMING FROZEN



显卡：iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC



七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版



AMD Radeon RX 6950 XT



内存：十铨T-Force DDR5-6400MHz 16GB*2



硬盘：三星980PRO 1TB SSD



散热器：利民U120EX REV.4 BLACK



电源：鑫谷昆仑KL-1250G金牌全模组

本次首发评测显卡包括iGame GeForce RTX 4080 Vulcan OC、七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版和AMD阵营的Radeon RX 6950 XT。操作系统为最新的Microsoft Windows 11 22H2 64-bit版，系统的电源选项为高性能模式，在BIOS开启XMP，让内存运行在6400MHz，其他均采用默认设置。

基准性能测试

基准性能测试则是传统的3DMark，测试项目包括Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra、Time Spy、Time Spy Extreme以及Port Royal、DLSS七个项目。其中Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra三个项目，分别测试显卡在DX11游戏中2K、4K分辨率下的性能;Time Spy、Time Spy Extreme两个项目测试显卡在DX12游戏中2K分辨率和4K分辨率的性能;Port Royal测试显卡实时光线追踪的性能;DLSS则是测试在2K、4K和8K分辨率下，DLSS 2、DLSS 3对游戏的性能提升。

考虑到1080P分辨率的瓶颈来自CPU，笔者不再测试1080P的3DMark跑分。对比RTX 4090和AMD Radeon RX 6950 XT显卡。在Time Spy Extreme的跑分钟，RTX 4080领先RX 6950 XT约38%，落后RTX 4090约37%。

光追性能方面，RTX 4080升级到第三代RT Core，光追性能提升巨大。在Port Royal跑分钟，RTX 4080领先RX 6950 XT约70%，落后RTX 4090约43%。

4K分辨率游戏性能测试选择《瘟疫传说・安魂曲》、《赛博朋克2077》、《暗影火炬城》、《生死轮回》、《毁灭全人类2:重新探测》进行测试。考虑到AMD FSR和光追性能，游戏测试仅对比GeForce RTX 4080和RTX 4090两款显卡。

《瘟疫传说・安魂曲》开启光线追踪，画面效果均设为“高”，DLSS选择“质量”。在游戏测试中，未开启DLSS的平均游戏帧数为59，开启DLSS 3之后可以达到148，提升幅度达57%。与RTX 4090相比，RTX 4080性能落后约44%，但畅玩4K《瘟疫传说・安魂曲》毫无压力。

《赛博朋克2077》同样开启光线追踪，画面效果均为最高，DLSS选择质量。在游戏测试中，未开启DLSS的RTX 4080平均游戏帧数为22.55，开启DLSS 3之后可以达到35.44，提升幅度达150%。与RTX 4090相比，RTX 4080性能落后约38%。

《暗影火炬城》同样开启光线追踪，画面效果均为最高，DLSS选择质量。在游戏测试中，未开启DLSS的RTX 4080平均游戏帧数为77，开启DLSS 3之后可以达到129，提升幅度达67%。与RTX 4090相比，RTX 4080性能落后约40%。

《生死轮回》同样开启光线追踪，画面效果均为最高，DLSS选择质量。在游戏测试中，未开启DLSS的RTX 4080平均游戏帧数为74，开启DLSS 3之后可以达到121，提升幅度达64%。与RTX 4090相比，RTX 4080性能落后约42%。

《毁灭全人类2:重新探测》同样开启光线追踪，画面效果均为最高，DLSS选择质量。在游戏测试中，未开启DLSS的RTX 4080平均游戏帧数为88，开启DLSS 3之后可以达到167，提升幅度达90%。与RTX 4090相比，RTX 4080性能落后约37%。

烤机测试

作为测试的最后项目，使用FurMark进行烤机测试是经典的保留项目。在经过半小时的烤机测试后，显卡的核心温度仅有66.2度，整卡功耗维持在320W左右。

评测总结：与定位专业显卡的GeForce RTX 4090不同，RTX 4080是一款面对游戏玩家打造的产品，虽然性能上与RTX 4090存在约40%的差距，但已经能够轻松满足4K分辨率下各种游戏的光追需求，其性能甚至超过上代Ampere的旗舰。

更重要的是，Ada Lovelace带来了全景光线追踪的游戏，通过DLSS 3技术的加持，可以带来远超想象的画面渲染能力，保证画质的情况下还能兼顾流畅度、低延迟的完美游戏体验。在DLSS 3技术的加持下，游戏最大的帧率提升幅度达150%，最小也有57%。