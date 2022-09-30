每美元性能领先RTX 3060超过50% 英特尔公布锐炫A750显卡售价

作者：高志伟

【天极网DIY硬件频道】在前不久的英特尔On技术创新峰会上，英特尔CEO帕特・基辛格展示了锐炫A770独显，现在英特尔揭晓了全新锐炫A770/A750显卡的售价及性能。

锐炫A770售价329美元起，提供8GB和16GB显存两种规格，拥有LED灯效、更大显存的锐炫A770限量版售价为349美元;锐炫A750售价为289美元起。两款显卡都将在10月12日上市。

此前英特尔已经公布了锐炫A770/A750的规格，8GB和16GB版锐炫A770的区别主要是显存的带宽及速度。

英特尔表示全新锐炫显卡将为用户提供更高性价比，其中锐炫A770每美元性能(performance per dollar)相比RTX 3060高出42%，锐炫A750则高出了53%。

2K高画质设定下，锐炫A750在《消逝的光芒2》、《地铁：离去》、《看门狗：军团》、《Arcadegeddon》、《 F1 2021》等游戏测试中，平均帧数相较RTX 3060优势都达到了20%，最高有38%。

英特尔测试了超过60款游戏，无论是DX11、DX12、Vulkan，锐炫A750相比RTX 3060拥有平均6%的性能优势。并且不仅是公布的2K画质设定，在1080P分辨率下，锐炫也有相同的表现。

如果考虑到产品的价格，锐炫A750在2K高画质设定下，相比RTX 3060每美元性能最高可以翻倍，且几乎所有游戏的测试成绩都展现出了更高的性价比。

在1080P超级画质设定下，锐炫A750也有相近的表现。

英特尔也介绍了8GB版锐炫A770与RTX 3060在2K高画质、1080P超级画质设定下每美元性能对比，仍旧是锐炫更胜一筹。

英特尔院士Tom Petersen表示：“英特尔正在努力为显卡市场注入新活力。我们可以支持最新的API、XeSS和光线追踪等先进技术，也相比友商拥有更好的性能/价格比。因此，我们对英特尔的显卡非常有信心。”

另外，对于市场上有关英特尔会放弃独显的传闻，Tom Petersen提到，锐炫显卡将持续不断优化，目前不仅赢得了越来越多的关注，同时对比RTX 3060等销量极大的显卡，也表现出了更出色的性价比，可以说锐炫A系列显卡“极富竞争力，而且会持续向前迈进”。

此前我们也已经介绍了锐炫显卡具备的光追、XeSS等特性，以及锐炫A770在这些特性加持下提供的出色游戏体验。在2K画质+光追的设定下，开启XeSS后，游戏帧数最高可提升超过1倍(详情阅读《英特尔公布XeSS更多细节及测试结果：2K画质下帧数翻倍》)。

Tom Petersen还介绍了目前英特尔不仅在与游戏开发者合作，让越来越多游戏支持XeSS等技术（已经有超20款游戏支持），优化也是英特尔的重要工作之一，切包括发行较早的(DX9、DX11)游戏的优化，让用户感到显卡“物有所值”。

当然内容创作方面，早在今年3月份英特尔首发锐炫A系列独显时便介绍了多项特性，如支持AV1硬件编解码加速、Deep Link等。Tom Petersen提到，锐炫显卡独有的Deep Link技术可以实现独显、集显的性能共享，更好的满足内容创作者的需求。

总而言之，锐炫A770/A750两款高性能显卡，在游戏及内容创作等方面的表现都更让人期待。