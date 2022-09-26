NVIDIA发布面向专业图形市场RTX 6000 Ada显卡

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】在发布使用Ada Lovelace架构的GeForce RTX 40系列显卡之后，NVIDIA也迅速推出针对专业图形市场的新品――NVIDIA RTX 6000 Ada显卡，提供高达48GB的GDDR6显存。虽然采用基于Ada Lovelace架构的全新Proviz解决方案，但显卡命名与Turing架构RTX 6000相似，只是NVIDIA在后缀上加入Ada作为区分。

虽然采用与GeForce RTX 4090相同的AD102核心，但RTX 6000的硬件规格更高。根据NVIDIA官方公布的规格信息，RTX 6000 Ada将内建142组流式多处理器(满血144组)、18176个CUDA，同时拥有142个RT Core核心和568个第四代Tensor Core核心。

NVIDIA表示，由于RTX 6000 Ada显卡采用全新的Ada Lovelace架构，并大幅增加CUDA和RT核心、Tensor核心的数量，其性能是前代RTX A6000的2-4倍。在功耗上，RTX 6000 Ada显卡为300W，比倾向游戏的GeForce RTX 4090低了150W，目的为了延长显卡的使用寿命。但用户也因此不要指望RTX 6000 Ada的游戏性能能超越GeForce。

由于功耗降低到300W， RTX 6000 Ada无需配备与GeForce RTX 4090相同级别的散热器。NVIDIA仅为其配备双槽散热系统，高宽分别是11.17cm、26.67cm，能更更好放进小型设备。显卡配备一个涡轮风扇、PCIe 5.0的外接供电。显示输出则是4个DisplayPort 1.4，同样没有支持最新的DisplayPort 2.0，可驱动四台5K 60p或8K 30p的分辨率显示器、或两台8K 60p的显示器。

写在最后：作为定位专业图形卡，NVIDIA RTX 6000 Ada拥有比RTX 4090更高的规格，但考虑到功耗控制在300W，其核心频率不会太高，对游戏玩家来说达到可玩状态，但明显不如GeForce RTX 4090。更重要的是，参考RTX A6000的售价，RTX 6000 Ada的价格不会低于5万，玩游戏性价比太低了。