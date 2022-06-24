最快2025年落地！PCI-SIG公布PCIe 7.0规范

作者：殇信

【天极网DIY硬件频道】从2012年第一款支持PCIe 3.0的显卡发布、到2019年第一款PCIe 4.0显卡，用了整整七年时间，但从PCIe 4.0到PCIe 5.0只用了两年时间。在不久前，PCI-SIG公布PCIe 6.0规范，预计2023年开始应用。在PCIe 6.0规范发布不久，PCI-SIG在2022年的开发者大会公布PCIe 7.0规范，计划在2025年发布，数据速率达128GT/s。

PCI-SIG表示，PCIe 7.0接口在通过x16数据通道时，通过x16配置提供128GT/s的原始比特率和高达512GB/s的双向传输速率。但512GB/s的带宽在编码开销(encoding overhead )和标头效率(header efficiency)的影响下，实际可用带宽会略低于512GB/s。

编码和信号技术方面，PCIe 7.0接口将继续使用1b/1b flit模式编码，性能与PCIe 3.0到PCIe 5.0规范中使用的128b/130b编码有明显提升。与此同时，PCIe 6.0引入的PAM4(4级脉冲幅度调制)信号技术，也比NRZ信号更强。虽然实际可用带宽略低于512GB/s，但依然是PCIe 6.0接口的两倍。

由于PCIe 7.0的信号传输速率更快，在没有额外组件的情况下，PCIe走线长度将再次缩短，从PCIe根设备到终端设备(包括CPU、GPU、SSD等)的最小允许距离将缩短，主板因此需要更多重定时器(retimers)和质量更高、更厚的PCB，这将导致PCIe 7.0主板价格再次上涨。

值得注意的是，更高的每条通道的带宽，让连接其他硬件设备需要带宽通道减少，能够实现更多设备连接。除了玩家关心的带宽信息外，PCIe 7.0还继续提供低延迟和高可靠性的目标、提高电源效率、乡下兼容前几代PCIe技术等。

应用方面，PCIe 7.0规范旨在支持诸如800G以太网、AI/ML、云和量子计算和数据密集型市场，如超大规模数据中心、高性能计算 (HPC) 和军事/航空航天。

编辑点评：最近的三年中，PCIe技术的发展十分迅速，从2019年的PCIe 4.0、2021年的PCIe 5.0、再到2023年的PCIe 6.0，PCIe 7.0最快也能在2025年落地，将更利于云计算、超大规模数据中心的使用。但对于普通游戏玩家来说，PCIe 4.0在未来几年都不会成为硬件瓶颈，普通用户无需过分关注。

在其他方面，虽然英特尔在2021年推出支持PCIe 5.0的12代酷睿，但目前为止，PCIe 5.0的显卡和固态硬盘依然没有正式上市销售，而且就算上市，参考pCIe 4.0固态硬盘的价格，PCIe 5.0产品高昂的价格，也会让多数用户望而却步。