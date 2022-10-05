锐炫A770/A750首测：XeSS让游戏2K+光追更流畅，英特尔独显未来可期

作者：高志伟

【天极网DIY硬件频道】今年6月，英特尔推出了入门级的锐炫A380显卡，并在在随后几个月逐步揭晓了面向高端市场的锐炫7系列独显的性能、外观及价格。

现在，看着本次评测的锐炫A770/A750限量版，终于可以说上一句，英特尔的高性能独立显卡来了!

作为新品中的旗舰，锐炫A770限量版采用6nm制程工艺，拥有满血8个渲染切片(Render Slices)，集成32个Xe内核、32个光追单元，频率2100MHz，配备16GB GDDR6@256-bit 17.5Gbps显存，显存带宽560GB/s，支持PCIe 4.0x16，8pin+6pin供电，默认功耗为190W。

锐炫A750限量版的主要区别是集成28个Xe内核、28个光追单元，频率2050MHz，配备8GB GDDR6@256-bit 16Gbps显存，显存带宽512GB/s。

根据前不久英特尔公布的信息，锐炫A770售价329美元起，锐炫A750售价289美元起，再配合它们的先进架构和性能表现，这也是其在市场立足的“杀手锏”之一。所以本次评测，将先来揭晓锐炫A770/A750的实测性能，以及XeSS、内容创作、超频等体验。测试的平台如下。

3DMark测试

锐炫A770/A750的3DMark测试结果如下。

锐炫A770与RTX 3060相比，在Time Spy测试中领先约57%;Time Spy Extreme测试中领先达到55%。在Firestrike Ultra测试中，锐炫A770与RTX 3060相比优势缩小，领先约42%。

锐炫A750与RTX 3060相比，在Time Spy的两项测试中均领先了47%。在Firestrike Ultra测试中，锐炫A750领先RTX 3060约30%;锐炫A750的Firestrike Extreme成绩领先RTX 3060约45%。

畅快地2K游戏体验

选择《赛博朋克2077》、《CS:GO》、《永劫无间》、《无主之地3》、《荒野大镖客2》等19款游戏，在高画质、2K/1080P设定的进行锐炫A770游戏测试，结果如下。

在2K高画质下，多数游戏都达到了60帧以上，可以提供顺畅的游戏体验。如果想要获得更高帧数，可以微调画面设置，或者尝试开启XeSS(后文详述)。至于1080P高画质，对于锐炫A770而言，基本构不成压力。

锐炫A750的游戏测试成绩如下。

总体来看，在2K高画质设定下，锐炫A770的游戏帧数平均领先锐炫A750约9%左右;在1080P画质下，差距缩小到了5%。

另外，通过测试以及英特尔公布的数据来看，支持DX12 Ultimate、Vulkan的锐炫显卡，在DX12下的表现更出色，可以领先RTX 3060;但发行时间更早的支持DX11、DX9的部分游戏则还需要进一步优化。毕竟，相比NVIDIA十几年如一日地优化游戏API和驱动，想要保证老游戏或者更多游戏能够通过锐炫显卡给玩家提供出色的体验，或者说让游戏能够充分调用锐炫显卡的性能优势，英特尔这位独显领域的“新人”还有不少工作要做。

此前在采访中，英特尔院士Tom Petersen也曾表示，优化也是英特尔的重要工作之一，其中就包括发行较早的(DX9、DX11)游戏的优化。

超频

锐炫A770/A750都采用了双风扇散热。内部散热设计方面，从官方提供的拆解图来看，锐炫A770拥有一整块散热片覆盖在均热板和4根10mm的导热铜管上。

对锐炫A770进行烤机测试，15分钟测试后，温度稳定在77℃，功耗190W，频率达2150MHz。

锐炫A750的烤机结果如下，温度稳定在78℃，功耗190W，频率达2250MHz。

在进行超频之前，锐炫显卡还有一个小亮点――控制面板。特别要提的是，锐炫显卡的控制面板可支持独显、集显，更重要的是无需登录就能使用，支持通过ALT+i快捷键可以随时呼出界面，可以快速升级驱动、查看CPU和显卡工作负载，还能支持自动生成游戏高光时刻等功能。当然在这里也能进行性能调优、超频设置。

在性能调试中，英特尔提供的GPU性能加速有100档可微调，每个数值代表5MHz，也就是说，理论上锐炫A770能够将核心频率提升500MHz，达到2600MHz。

首先对锐炫A770进行超频，通过尝试，我们最终在频率提升140MHz的情况下进行了超频后的性能测试。其中3DMark测试结果如下，成绩平均提升了约6%，与频率提升幅度大致相等。其中，Port Roval提升最高达到了9%，Time Spy两项测试中成绩均提升了8%，Fire Strike的三项测试成绩均提升了5%左右。

对超过10款游戏进行测试，超频后帧数平均提升了约4%左右，其中《CS:GO》提升最高，约8%。

锐炫A750在频率提升125MHz的情况下进行超频后的性能测试。

锐炫A750的3DMark测试结果如下，成绩平均提升了约6%。

游戏测试方面，超频后锐炫A750的帧数平均提升了4%左右，其中《绝地求生》提升最多，达到了11%。

XeSS：光追好拍档

除了提供优秀的游戏体验外，锐炫A770/A750还有两个两点是很重要的“加分项”――光线追踪和XeSS。

锐炫显卡的Xe HPG微架构基本组成单元包括：内置XMX矩阵引擎的Xe内核、Xe媒体引擎、Xe显示引擎、Xe图形管线。其中，Xe内核代替了此前的“执行单元(EU)，包含16个256位矢量引擎(XVE)、16个1024位矩阵引擎(XMX)、192KB共享缓存(可根据工作负载，在L1缓存与共享本地内存SLM间动态分配)、载入存储单元等。

Xe HPG的灵活性得益于基本构建块――“渲染切片(Render Slices)，是由4个Xe内核、4个光追单元、4个纹理采样器、几何前端、光栅前端等组成。锐炫显卡通过组合扩展渲染切片来构建不同的SOC，最小2个、最大8个，锐炫A770便是“满血”8个渲染切片。

以锐炫A770为例，共有32个光追单元，并且可支持DXR 1.0/1.1和Vulkan RT的光追标准。目前光追游戏基本都是DXR API标准，也让锐炫显卡“开箱”即可支持众多光追游戏，包括《赛博朋克2077》、《逆水寒》、《看门狗：军团》、《控制》、《战地5》、《杀手3》、《天涯明月刀》等等。

通过测试，如《逆水寒》、《古墓丽影：暗影》、《天涯明月刀》在2K+高(最高)画质下仍旧能提供30帧，甚至60帧以上的游戏体验。

如果想要在2K+光追的高画质设定下获得更流畅的帧数，XeSS你值得拥有。

XeSS超采样抗锯齿技术是英特尔锐炫显卡带来的最重要的特性之一，与NVIDIA DLSS、AMD FSR相似，在渲染与前期效果阶段以较低分辨率进行，再利用锐炫显卡特有的XMX引擎以及机器学习等技术，以高分辨率放大输出，实现兼顾游戏的高画质、高帧数，提升游戏体验。目前英特尔已经宣布《逆水寒》、《天涯明月刀》、《永劫无间》、《幽灵线：东京》、《银河破裂者》等超过20款游戏已经或即将支持XeSS(取决于游戏工作室规划)，且数量还在不断增加。

XeSS提供超高品质、质量、平衡、性能四种模式，对应模式画质逐级降低，帧率依次提高。选择《逆水寒》、《天涯明月刀》、《杀手3》、《幽灵线：东京》、《古墓丽影：暗影》、《神领编年史》等游戏进行测试。

锐炫A770开启XeSS后，如《幽灵线：东京》在性能模式下帧数直接提升了127%――从36提升到82――实现了可以玩，到畅快的升级。其余几款游戏的帧数也都有大幅升级，性能模式下平均提升接近90%;在平衡模式下，提升最低也都达到了40%，最高的《神领编年史》超过了90%。若想要在2K画质下，保证更多画面细节更更高帧数，那么通过测试来看，“质量”模式或许是个不错的选择，帧数平均提升了约50%。

不仅是搭配光追，仅在2K甚至1080P画质下，开启XeSS也能帮助你兼顾高分辨率和流畅的游戏体验。顺便提一下，此前英特尔已经与UL合作，在3DMark中添加了XeSS性能测试。通过3DMark测试，XeSS超级质量模式下可以提升帧数约50%，性能模式下提升达到了147%。

游戏测试方面，《逆水寒》2K+高画质+关闭光追设定下，未开启XeSS时平均帧数为79.5，开启XeSS后在超高品质、质量、平衡、性能模式下的帧数分别提升了25%、43%、59%、67%。

《Arcadegeddon》同样设定下，未开启XeSS时平均帧数为114.1，开启XeSS后，平衡模式下帧数提升了15%，性能模式下提升了37%。

《古墓丽影：暗影》在1080P+最高画质+开启光追设定下，未开启XeSS时平均帧数为80，开启XeSS性能模式下平均帧数提升了38%。

锐炫A750在开启XeSS后同样在2K+光追的设定下带来最高1.4倍的帧数提升。

在1080P分辨率下，以《幽灵线：东京》为例，在高画质+光追的设定下，关闭XeSS时帧数为54，在超高品质、质量、平衡、性能四种模式下，帧数依次提升了50%、62%、73%以及92%。

锐炫A770/A750的XeSS能够在保证画质的情况下带来如此显著的帧数提升，与Xe内核的矢量引擎(XVE)、矩阵引擎(XMX)息息相关。

锐炫显卡的每个Xe内核拥有16个256位宽的矢量引擎主要负责图像处理计算任务，其改进了ALU(算数逻辑单元)，可提供专用的FP浮点运算执行端口，共享的INT/EM整数运算执行端口，每个时钟周期可以执行16个FP32操作、32个FP16操作、64个INT8操作。

英特尔表示，由于AI算法核心主要围绕矩阵乘法、累加算法，所以Xe内核里加入了单独的矩阵引擎(XMX)，具备独立的执行端口，用以执行高吞吐量矩阵乘法，每个时钟周期可以执行128个FP16/BF16操作、256个INT8操作，512个INT4/INT2操作。

凭借矩阵引擎XMX能够在INT8推理中带来16倍的算力提升，同时Xe HPG能够同时调度和执行浮点FP、整数INT、XMX指令，并以锁步形式并行两个引擎和共享资源，由此在实时渲染利用AI性能优势，而XeSS技术就是由此带来的重要应用场景。

加速内容创作

除了游戏性能外，加速内容创作也是锐炫显卡的一大亮点，比如Xe媒体引擎中带来的AV1硬件编解码加速、XMX矩阵引擎加速AI处理等等。

AV1编码测试

锐炫显卡不仅内置广泛的编解码器，包括H.265/HEVC、H.264/MPEG-4/AVC、VP9等，让视频编码更高效。此外，还有一项重要优势――锐炫是首个支持AV1硬件编解码加速的GPU。AV1相比H.264、H.265能够以更低带宽、更小文件提供更高质量的画质，并且完全开放没有任何授权费用，正陆续得到更多平台、软件的支持。而锐炫显卡凭借支持AV1硬件编解码加速，相比软件编码能够带来成倍的编码速度提升。

在万兴瞄影测试中，未开启GPU加速时，视频编码用时达到了1263秒，开启GPU加速后用时缩短到310秒。锐炫A770带来了AV1编码效率约3.1倍的提升。

在HandBrake编码测试中，软件编码用时达到了1小时1分20秒，平均编码速度近10.38fps;通过锐炫A770的AV1硬件编码加速后，用时缩短至5分51秒，平均编码速度达到了110.01fps，效率提升近10倍。

加速AI赋能内容创作

通过Topaz Video Enhance AI将一段1080P视频提升至4K分辨率，未开启GPU加速时，用时达到1小时7分钟，平均每帧4.08秒;开启GPU加速后，用时仅5分钟，平均每帧用时约0.32秒。在锐炫A770的加速下，AI视频处理速度提升了近12倍。

通过Topaz Labs Gigapixel AI将一张照片的分辨率提升4倍，未开启GPU加速用时约49.01秒，开启后用时约4.45秒，速度提升了约10倍。

在万兴瞄影测试中，开启GPU加速后，锐炫A750带来了AV1编码效率约4.3倍的提升。

在锐炫A750的HandBrake编码测试中，软件编码用时达到了1小时4分4秒，平均编码速度近9.93fps;通过锐炫A750的AV1硬件编码加速后，用时缩短至5分49秒，平均编码速度达到了110.13fps，效率提升同样在10倍左右。

在Topaz Video Enhance AI的视频分辨率提升测试中，未开启GPU加速时，用时达到1小时5分钟，平均每帧3.99秒;开启GPU加速后，用时仅5分钟，平均每帧用时约0.35秒。也就是说在锐炫A750的加速下，AI视频处理速度提升了12倍左右。

Topaz Labs Gigapixel AI照片分辨率提升测试中，未开启GPU加速用时约48.05秒，开启锐炫A750加速后，用时约5.26秒，速度提升了约8倍。

总体来看，在AV1编码、AI加速等内容创作方面，锐炫A770与A750之间的差距并不大，若你是一名以媒体内容创作为主，但也会有游戏需求的用户，那么在预算有限时，锐炫A750也是不错的选择。当然，对于有更高负载需求的内容创作者来说，锐炫A770显卡的16GB显存，更香一些。

外观

锐炫A770/A750限量版的外观设计还是非常有特色的，黑色表面采用了类肤质涂层，手感很舒服。如果仅是风扇测，两款显卡几乎没有区别(详情点击《英特尔锐炫A770/A750限量版开箱图赏》)。

在显卡另一侧印有Arc A770/A750 Limited Edition字样，也算是身份象征了，表面有一层层同心圆纹理。

显卡侧面则有intel ARC，旁边是8pin+6pin供电。

值得一提的是，16GB版本锐炫A770限量版拥有RGB灯效，并且可以对显卡的灯带、风扇等进行自定义的颜色及动态效果选择，如果不想要RGB带来的“额外性能”，也可以直接关闭。

接口方面，提供3个DP 2.0、1个HDMI 2.1。

未来可期

从2019年开始，就“坐等”英特尔正式重返独显市场。好在英特尔用产品表达了做好独显的诚意，让我们看到了独显市场格局改变的希望。

作为一款定位高性能的独立显卡，锐炫A770/A750的性能胜过RTX 3060，在游戏、内容创作方面都有出色的表现，提供流畅的2K级游戏体验。并且，有光追、XeSS等特性的加持，戳到了玩家想要兼得高画质、高帧数的“痛点”。

同时，无论是英特尔公布的游戏测试，还是本次评测中我们体验的几十款游戏，帧数相较RTX 3060有胜有负还只是一方面，更加可喜的是游戏基本没有出现无法进入、闪退、报错和崩溃的情况。这也是英特尔在过去几年甚至是最近一段时间里完成的十分重要的工作。

或许是因为持续不断的优化、解决各种各样的问题而让用户“久等了”，难免错过了一些机遇，但这些付出也让锐炫A770/A750成为“开箱即用”的高性能独显。对于满怀期待的用户而言，英特尔提交了一份及格甚至优秀的答卷。毕竟如果没有充足、认真的前期准备，让显卡仓促上市而暴露一系列驱动、游戏兼容性的问题，对于刚刚迈出第一步的锐炫A770/A750而言，才是毁灭性打击。

迈出第一步并不是说现阶段英特尔已经“万事大吉”，相比深耕独显市场多年的NVIDIA、AMD，英特尔还面临很多挑战，既要推进游戏、驱动优化，又要加快产品及生态扩展。从而扩大锐炫显卡在市场的规模，让更多玩家关注并认可锐炫。这样才能增加锐炫的体量，吸引更多的开发者参与到游戏优化工作中，让英特尔重返独显市场的努力事半功倍。

总而言之，我们已经看到了独显市场英特尔、NVIDIA、AMD的三足鼎立之势。但无论是因为锐炫A770/A750的表现，还是英特尔在软硬件方面持续的投入，以及英特尔对于锐炫显卡的信心，又或者“性能与价格平衡之选”这个杀手锏，我都想说一句“英特尔独显未来可期”。希望英特尔能在独显之路上披荆斩棘，提供更完美、更多样化的产品，为用户带来更多一种选择，也让显卡“物有所值”。