SK海力士曝光Big Navi：流处理器翻倍+HBM2E显存

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】AMD CEO苏姿丰博士曾承诺“Big Navi”显卡年内推出，韩国供应商充当泄露情报的急先军。AMD本月初在韩国RRA注册的D30201、D32310两款显卡，据说对应的就是“Big Navi”核心。



SK海力士曝光的AMD Radeon RX 5950 XT

SK海力士员工泄露了D32310/15的部分参数，GPU包括80组CU、5120个流处理器，320个TMU(纹理单元)、96个ROP光栅单元，二级缓存12MB。显存则搭配24GB HBM2E，4096bit位宽，带宽达2TB/s(针脚带宽4Gbps)。另外，图中还看到5950XT的字样，意味着旗舰的显卡性能将会采用相似的命名。

作为对比，7nm工艺的Navi 10核心只有40组2560个流处理器，“Big Navi”流处理器、纹理单元数量翻番，ROP单元增加50%、L2增加两倍，显存容量增加两倍，带宽增加3.5倍。但目前并没有频率数据，还不能简单说“Big Navi”性能是RX 5700 XT的两倍，况且还要考虑功耗(据说得益于第二代7nm和RDNA2架构，Big Navi功耗在300W以内)。

AMD如此堆料，要干掉RTX 2080 Ti几乎没有难度。但是NVIDIA即将推出安培架构新品，AMD能否与之匹敌则是最大看点。另外，英特尔独显在最近两个月频频出现在大众视野当中，对NVIDIA和AMD来说也并非好事，毕竟未来市场的竞争也会变得越来越激烈。