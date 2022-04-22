1000WµçÔ´»¹²»¹»£¿RTX 4090ÏÔ¿¨Õû¿¨¹¦ºÄ»ò³¬600W

¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿NVIDIAÔÚ3ÔÂµ×·¢²¼ÃæÏò×¨Òµ¼ÆËãÁìÓòµÄHopper¼Ü¹¹GPU£¬ÏÂ°ëÄê½«»á´øÀ´ÃæÏòÏû·ÑÊÐ³¡µÄAda Lovelace¼Ü¹¹GPU£¬¸Ã¼Ü¹¹½«»á½«»áÓ¦ÓÃµ½°üÀ¨GeForce RTXÓÎÏ·ÏÔ¿¨ºÍRTX LÏµÁÐÍ¼ÐÎ¿¨ÉÏ¡£×÷ÎªAmpereÏµÁÐRTX 3090ºÍRTX A6000µÄ¼ÌÈÎÕß£¬RTX 4090ÓëRTX L6000ÓÐÍû»ñµÃ²»´íµÄÐÔÄÜÌáÉý¡£
NVIDIAÔÚ3ÔÂ·Ý·¢²¼RTX 3090 TiÏÔ¿¨£¬¹«°æ450WµÄTBP¹¦ºÄºÍ²¿·Ö·Ç¹«ÐÍºÅ¸ß´ï516WµÄ¹¦ºÄÀ´¿´£¬´«Í³8pin¹©µçÒÑ¾ºÜÄÑÂú×ãÊ±´úÒªÇó£¬NVIDIAÒ®Î¬Ææ¸üÐÂÁËPCIe 5.0µÄÍâ½ç¹©µç½Ó¿Ú£¬µ¥Ïß×î¸ß¿ÉÌá¹©600WµÄ¹¦ÂÊÊä³ö¡£
ÔçÇ°µÄ±¬ÁÏ³Æ£¬AD102 GPU¾ßÓÐ×î¸ß´ï850WµÄTBP£¬ÏàÐÅÔÚÓ¢Î°´ïÓÅ»¯ÏÂ£¬¹«°æÆì½¢µÄ¹¦ºÄÓÐÍû¿ØÖÆÔÚ600WÖ®ÄÚ¡£¹¤×÷Õ¾·½Ãæ£¬´«ÎÅÓ¢Î°´ïRTX L8000/L8000Ò²»áÓÃÉÏAD102ºËÐÄ£¬Ô¤¼ÆTBP¹¦ºÄÎª 320W£¬¼ÓËÙÊ±¹¦ºÄ´ï375W¡£
½üÈÕ£¬Ä¦¶û¶¨ÂÉÒÑËÀ(Moore's Law Is Dead)ÔÚÊÓÆµÖÐÌ¸µ½ÁËÐÂÏÔ¿¨µÄ¹¦ºÄ£¬ËûÃÇÈÏÎªÎÞÂÛÓÎÏ·Íæ¼Ò¡¢¹¤×÷Õ¾ÓÃ»§£¬¶¼ÒªÎªµ¥¿¨¹¦ºÄ600W TBP×öºÃÐÄÀí×¼±¸¡£
ÎªÁË¸üºÃµÄ¿ØÖÆRTX 4090ÏÔ¿¨µÄÎÂ¶È£¬ÏÔ¿¨µÄÉ¢ÈÈÆ÷¿ÉÄÜ»á²ÉÓÃ¸ü¶àÐÂ¼¼Êõ£¬°üÀ¨°åÔØ·çÉÈ¡¢Ë®Àä»ì´îµÈ¡£¶øRTX L6000µÄTBP¸ü¿íËÉ£¬ËùÒÔ¿ÉÄÜÊ¹ÓÃË«²Ûºñ¶ÈµÄÉ¢ÈÈÆ÷ºÍ´«Í³µÄÉ¢ÈÈ·çÉÈ¼´¿É¡£
¸úËæPCIe 5.0¹©µç½Ó¿ÚÒ»Í¬µ½À´µÄ»¹ÓÐATX 3.0µçÔ´±ê×¼£¬ÓÉÓÚPCI-SIGÔÊÐí·åÖµ¹¦ºÄìµ½Èý±¶£¬ÒâÎ¶×ÅÂúÔØ600WµÄPCIe 5.0ÏµÍ³´îÅä1800WµÄµçÔ´£¬ÈÃÍæ¼ÒÂòµÃÆðÏÔ¿¨£¬½»²»Æðµç·Ñ¡£
±à¼µãÆÀ£ºÊÂÊµÉÏ£¬ÏÖÔÚÓÎÏ·Æ½Ì¨×î¶àµÄÏÔ¿¨ÒÀÈ»ÊÇ6Äê·¢²¼µÄGTX 1060£¬¸ß¶ËÏÔ¿¨ÇüÖ¸¿ÉÊý£¬¸üåØÂÛÆì½¢¼¶µÄRTX 3090£¬ËùÒÔÆÕÍ¨ÓÃ»§ÎÞÐè¹ý·Öµ£ÐÄµçÔ´²»¹»ÓÃµÄÎÊÌâ¡£Ä¿Ç°¸ß¶ËµçÔ´µÄ¹¦ÂÊÊä³öÆÕ±éÔÚ1000WÉÏÏÂ£¬Èç¹ûÒª¸ÄÂôRTX 4090ÕâÖÖ¡°µçÀÏ»¢¡±£¬ÏàÐÅµçÔ´Ò²ÊÇÒ»±Ê²»Ð¡µÄ¿ªÖ§¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á