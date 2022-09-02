开学季大放“价”，蓝戟Intel显卡A380买减还享E卡和定制背包

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】随着9月开学季的到来，不少大学新生、家长都要准备一台可以兼顾学习的电脑，满足学生的学习、游戏需求。作为英特尔发布的首款桌面独立显卡，英特尔Arc A380凭借出色的外观设计、性能，吸引众多用户的关注。英特尔核心合作伙伴蓝戟也为用户带来开学季大放“价”。

从京东电商页面可以看到，Intel Arc A380京东价1299元，满减到手1249元，下单赠送价值139的蓝戟定制双肩包和50元京东E卡，优惠力度还是很大的，感兴趣的小伙伴可以考虑入手蓝戟Intel A380。

显卡参数上，Intel A380基于英特尔全新的Intel Xe HPG架构打造，拥有8个Xe架构、128个计算单元，支持光追。在台积电6nm工艺的加持下，能够实现2450MHz的超高频率，比A380公版的2000MHz频率高出不少。显存容量为6G GDDR6，96-bit位宽、15.5Gbps显存速率，带宽达186GB/s，能够满足主流游戏的需求。

显卡外观方面，蓝戟采用了更为完整统一的外观设计，使产品的整体性与牢固性都得到提升，做到既满足功能结构，同时又十分地美观。背板上采用机甲战损纹理、镭射光粒子束等元素细节设计，让显卡更显得科幻感。蓝戟自研灯控芯片Blues实现显卡顶部LED灯光的变换，外接电源故障就显示红光、主板故障就显示黄光，正常则显示蓝光。LED灯光+双风扇+金属背板的设计在同级的显卡中非常罕见，同时也说明蓝戟的诚意。

当下显卡市场的竞争愈发激烈的当下，英特尔入局显卡市场让很多看到了新的选择。虽然英特尔Arc A380仍存在优化方面的差距，但差距可随着不断推进的版本缩小，玩家也需要给予英特尔跟过的耐心。

最后，有攒机需求的小伙伴可以到京东关注蓝戟Intel A380显卡，开学季大放“价”满减到手1249元，下单送价值139的蓝戟定制双肩包和50元京东E卡，性价比非常不错。如果想买更高性能的A770，也可以持续关注。