购七彩虹RTX 3060显卡获暴雪战网点数活动已开启

【天极网DIY硬件频道】今日七彩虹正式开启购七彩虹显卡、整机即可获得价值180元的暴雪战网点数活动，自10月31月至11月11日24点期间，玩家到指定店铺购买七彩虹旗下GeForce RTX 3060显卡或搭载该卡的整机，即可获得1价值180元的暴雪战网点数。这次活动由七彩虹携手NVIDIA，为玩家带来的购买体验。

如何获得暴雪战网点数

玩家购买符合活动要求的产品后，可于如下渠道提供相应凭证及资料进行兑换申请。

报名提交：

在微信公众号“七彩虹” 菜单>产品活动>暴雪战网点 提交报名信息，并需要填写显卡SN码及购买产品的相关订单号及截图，经七彩虹官方审核无误后，约七个工作日内于该页面查询兑换码。

兑换流程

用户需自行妥善保管兑换码，并在NVIDIA GeForce Experience软件中进行礼包兑换，兑换成功后即可收到暴雪战网点数。

① 下载并登录NVIDIA GeForce Experience软件，在软件中进行礼包兑换

② 登录暴雪战网，于 账户>账号概览>访问兑换点卡页面 窗口中进行兑换

活动店铺

本次活动将在包括微信小程序、京东、天猫、抖音等四个平台进行，多大十五个店铺参与其中，

RTX 3060系列至今已为无数的玩家提供了高性能的硬件使用体验，如今又有崭新的成员加入RTX 3060家族，“GeForce RTX 3060 8G”为更多手头预算有限的玩家提供了硬件新选择，开启RTX光线追踪的大门，并可以体验开启DLSS之后的流畅游戏体验。

国创新生代高端硬件品牌iGame的旗下三个系列均推出了RTX 3060 8G，无论是赛博之锋Vulcan，还是金属质感十足的Advanced，亦或者是蒸汽波艺术风格Ultra，不同风格造型及散热都能够满足玩家的需求。如今购买显卡即可获得价值180元暴雪战网点数，绝好机会不容错过，赶紧选购参与活动吧!