RNDA 3¼Ü¹¹ÏÔ¿¨ÆØ¹â¹æ¸ñ»ã×Ü£º¹æÄ£·­±¶ÐÔÄÜ±©ÕÇ

¡¾Ìì¼«ÍøDIYÓ²¼þÆµµÀ¡¿AMDÔÚ8ÔÂµ×ÕýÊ½ÍÆ³ö²ÉÓÃZen4¼Ü¹¹µÄÈñÁú7000ÏµÁÐÌ¨Ê½´¦ÀíÆ÷£¬Í¬Ê±·Å³ö¹ØÓÚRDNA 3¼Ü¹¹ÏÔ¿¨µÄ²úÆ·Ô¤¸æ¡£´Ó¶ÌÔÝµÄÆØ¹â¿ÉÒÔ¿´µ½£¬ÏÂ´úÏÔ¿¨µÄ¹«°æÍâ¹ÛÉè¼Æ½«ÑÓÐøRX 6900 XTÏµÁÐµÄÔªËØ£¬AMD»áÔÚÏÔ¿¨ÕýÃæÔö¼ÓRGBÔªËØ£¬Í¬Ê±¼ÓºñÉ¢ÈÈÆ÷¡£
Radeon¼¼ÊõÊÂÒµ²¿¹¤³Ì¸ß¼¶¸±×Ü²ÃDavid Wang±íÊ¾£º¡°ÓëÏÖÓÐRDNA 2¼Ü¹¹µÄGPUÏà±È£¬Radeon RX 7000ÏµÁÐ¿É´øÀ´³¬¹ý50%µÄÃ¿ÍßÐÔÄÜÌáÉý¡±¡£ÆäÖÐNavi 31µÄ¡°Plum Bonito¡±GPUÓÐÍûÂÊÏÈÉÏÊÐ£¬¶ÔÓ¦¶¨Î»¸ß¶ËµÄRadeon RX 7900 XTÏµÁÐ²úÆ·¡£
ÔÚ¸üÔçµÄ´«ÎÅÖÐ£¬AMD¿ÉÄÜÑ¡ÔñÈýÐÇ6nm¡¢»òÌ¨»ýµç6nm¹¤ÒÕÉú²úRDNA 3 GPU¡£µ«×îÐÂµÄ´«ÎÅÔòÊÇAMD»áÑ¡Ôñ5nmµÄÖÆ³Ì½Úµã£¬²¢¼ÌÐøÊ¹ÓÃÐ¡Ð¾Æ¬·â×°¹¤ÒÕ£¬´øÀ´ÖØÐÂÉè¼ÆµÄ¼ÆËãµ¥Ôª(CU)¼Ü¹¹¡¢ÓÅ»¯µÄÍ¼ÐÎ¹ÜµÀÒÔ¼°AMDÐÂÒ»´úÎÞÏÞ»º´æ(Infinity Cache)¡£
Ê×ÏÈÔÚ¼Ü¹¹ÉÏ£¬AMD¼Æ»®ÔÚRDNA 3ÏµÁÐ²úÆ·ÖÐ·ÅÆú¡°¼ÆËãµ¥Ôª¡±(CU)µÄ±íÊö£¬×ª¶øÊ¹ÓÃ¹¤×÷¼¯Èº(WGP)À´±íÊ¾Ð¾Æ¬¹æ¸ñ¡£Ã¿¸öWGP¹¤×÷¼¯Èº¿ÉÈÝÄÉË«CU£¬SIMD32¹æÄ£´ÓRDNA 2µÄÃ¿CUÁ½×é··¬µ½Ã¿CUËÄ×é¡£
¾ßÌå¹æ¸ñÉÏ£¬Æì½¢µÄNavi 31½«ÓÐ48×éWGP£¬µ¥¸öÍ¼ÐÎºËÐÄÅä±¸12¸öSAºÍ6¸öSEµ¥Ôª£¬×î¸ß¿É´øÀ´12288¸öÁ÷´¦ÀíÆ÷£¬ÊýÁ¿ÊÇÉÏ´úNavi 21(5120¸öÁ÷´¦ÀíÆ÷)µÄ2.4±¶¡£ÔÚÎÞÏÞ»º´æ·½Ãæ£¬´«ÎÅNavi 31µÄ96MBµÍÓÚÉÏ´úNavi 21µÄ128MB¡£
µ«×î½üÓÐ±¨µÀ³Æ£¬AMDµÄ3DÎÞÏÞ»º´æ¶ÑÕ»·½°¸¿ÉÄÜ·±¶ÖÁ32MB(16MB 0-hi¡¢16MB 1-hi)£¬6¸öMCD¿ÉÌá¹©×Ü¼Æ192MBµÄÎÞÏÞ»º´æ¡£ÁíÍâ£¬»¹ÓÐ´«ÎÅ³ÆAMD¼Æ»®Ìá¹©288MB(16MB 0-Hi¡¢16MB 1-Hi¡¢16MB 2-Hi)µÄMCD·â×°£¬Ö»ÊÇÐÔÄÜÌáÉý²»´ó£¬ÇÒÒòÎª³É±¾¹ý¸ß±»È¡Ïû¡£
Ð¾Æ¬·â×°ÉÏ£¬Navi 31ÓÐÍû³ÉÎªÊ×¿î¼æ¾ßÐ¡Ð¾Æ¬ºÍ3D¶ÑµþÉè¼ÆµÄGPU£¬ÆäÖÐMCDÐ¡Ð¾Æ¬»ùÓÚÌ¨»ýµç6nmÖÆ³Ì¡¢µ¥¸ö³ß´çÎª37.5m©O¡£Ã¿¸öMCD»¹ÓÐ64-bit(32-bit*2)µÄÄÚ´æ¿ØÖÆÆ÷£¬´øÀ´384-bitµÄ×ÜÎ»¿í¡£GPUºËÐÄ²¿·Ö²ÉÓÃÌ¨»ýµç5nm¹¤ÒÕÖÆÔì£¬ºËÐÄÃæ»ý½öÓÐ308m©O¡£
»ùÓÚNavi 31¾«¼òÑÜÉúÐÍºÅÓµÓÐ42×éWGP(10752Á÷´¦ÀíÆ÷)ºÍ5×éMCD£¬¸¨ÒÔ80MBÎÞÏÞ»º´æ£¬5¸öMCD¿É´øÀ´320-bitÏÔ´æÎ»¿í¡£
¶¨Î»Ì¨Ê½ÖÐ¶Ë¡¢ÒÆ¶¯¸ß¶ËÐ¾Æ¬²úÆ·ÏßµÄNavi 32½«ÓÚ2023ÄêÍÆ³ö£¬´úºÅ¡°Wheat Nas¡±£¬²ÉÓÃMCM GPUÉè¼Æ£¬Åä±¸Ò»×éÍ¼ÐÎ¼ÆËãÐ¾Æ¬ºÍËÄ¸öMCD¶à»º´æÐ¾Æ¬£¬Ã¿¸öMCDµÄºËÐÄÃæ»ý±£³Ö37.5m©O²»±ä£¬GPU²¿·ÖµÄºËÐÄÃæ»ýÔòÊÇ200m©O¡£
ºËÐÄ¹æÄ£ÉÏ£¬Í¼ÐÎ¼ÆËãÐ¾Æ¬Åä±¸3×éSE(äÖÈ¾ÒýÇæ)¡¢Ã¿SE¾ßÓÐ6¸öäÖÈ¾Æ÷ÕóÁÐ(×Ü¼Æ18¸öSA);GPUÓµÓÐ30×éWGP¡¢60CU(¼ÆËãµ¥Ôª)£¬×Ü¼Æ7680Á÷´¦ÀíÆ÷¡£Navi 32µÄÃ¿¸öMCD¾ßÓÐ2¸ö32-bitÏÔ´æ¿ØÖÆÆ÷£¬ÈÃGPUÎ»¿í´ïµ½256-bit£¬Ö»ÊÇÃ¿¸öMCDÖ»ÓÐ16MB 0-Hi»º´æ£¬ÒâÎ¶×ÅÎÞÏÞ»º´æÈÝÁ¿×î¶àÖ»ÓÐ64MB¡£
×îºóÔòÊÇ¶¨Î»ÈëÃÅµÄNavi 33£¬´úºÅ¡°Hotpink Bonefish¡±£¬²ÉÓÃÀàËÆNavi 21µÄµ¥Ð¾Æ¬Éè¼Æ£¬Ô¤¼Æ²ÉÓÃ6nm¹¤ÒÕ½Úµã£¬Ð¾Æ¬³ß´ç203m©O¡£Ô¤¼ÆÍ¼ÐÎ¼ÆËãÐ¾Æ¬¹æ¸ñÎª2×éSEäÖÈ¾ÒýÇæ£¬Ã¿SE´îÅäË«×ÅÉ«Æ÷ÕóÁÐ(¹²4¸öSA)¡£GPUÓµÓÐ16×éWGP¡¢32CU£¬×î¸ßÓµÓÐ4096Á÷´¦ÀíÆ÷£¬Åä±¸32MBÎÞÏÞ»º´æ£¬ÏÔ´æÎ»¿íÏ÷¼õÖÁ128-bit¡£
±à¼µãÆÀ£º´ÓÄ¿Ç°ÆØ¹âµÄÐÅÏ¢À´¿´£¬AMDµÄNavi 3xÏµÁÐGPU¹æ¸ñ·Ç³£Ö®¸ß£¬ÐÔÄÜ±íÏÖÒ²¸üÖµµÃÆÚ´ý¡£¸üÖØÒªµÄAMDÍ¸¹ý³É±¾¸üµÍµÄÐ¡Ð¾Æ¬Éè¼Æ£¬´ó·ù½µµÍ²úÆ·µÄ²»Á¼ÂÊ£¬½ø¶øÊµÏÖ¸üµÍµÄÖÆÔì³É±¾£¬¸üÓÐÀûÓÚÊÐ³¡¾ºÕù¡£
¾ºÕù¶ÔÊÖ·½Ãæ£¬NVIDIAÈ«ÐÂ¼Ü¹¹µÄAda LovelaceÒ²ÔÚ»ý¼«×¼±¸ÖÐ£¬¹À¼ÆµÚÈý¼¾¶ÈÄ©»òµÚËÄ¼¾¶È³õ·¢²¼¡£Ö»ÊÇÏÖÔÚ½×¶ÎNVIDIAÃæÁÙ×ÅAmpereÏÔ¿¨À¤´åÎÊÌâ£¬ÉÏÊÐ»¹ÐèÒªÒ»¶ÎÊ±¼ä¡£ÖÁÓÚÀ¶³§·½Ãæ£¬ArcÏÔ¿¨µÄÊÐ³¡·´Ïì±È½ÏÆ½µ£¬¶øÇÒ½ñÄêÒ²ÄÑÒÔÄÃ³öÄÜº³¶¯¸ß¶ËÊÐ³¡µÄ²úÆ·£¬Î´À´°ëÄê»¹ÊÇ¼ÌÐø¿´NVIDIAºÍAMDµÄÕù¶á¡£
ÍÆ¼öÔÄ¶Á