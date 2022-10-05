赛博朋克黑武士造型！映众RTX4090冰龙超级版首发开箱

作者：BOBO

【天极网DIY硬件频道】虽然还没有到 10月12日 的正式解禁日期，不过今天已可以和大家分享我们收到的测试产品的首发开箱。这里为大家送上的是来自一线AIC 映众INNO3D GEFORCE RTX 4090冰龙超级版的首发开箱。

映众INNO3D GEFORCE RTX 4090冰龙超级版采用全黑色的设计语言，正面及侧面搭载了大面积的RGB灯箱设计，无论是侧装还是竖装显卡，都可以实现出色的光污染效果。 据称其采用的是豪车内饰同款的IML模具注塑工艺， 没有灯时非常低调奢华，而亮灯时则非常耀眼。 小编已悄悄上机看过，效果非常惊艳。等12号评测解禁时，再放出来给大家欣赏 。

全尺寸的金属背板可以有效的保护PCB。

由于显卡体重过大，显卡设计有隐藏式的金属支架，可以防止 PCB变形。

显卡配备了3个10cm直径大风扇，这一代采用了圆环形风扇叶，可以更有效的聚集风力。 此外中间风扇还采用了逆风向的设计，可以避免空气乱流。

超大面积的RGB灯箱采用折变工艺，兼顾了正面与侧面的灯光需求。

接口部分是3个DP加1个HDMI的接口组，可以实现8K级别的超高清输出 。

显卡的外接电源接口采用的是16PIN的输入，随卡赠送有电源转接线。