值不值得购买？新款RTX 3060/Ti低调上市

【天极网DIY硬件频道】在双十一来临之前，NVIDIA终于推出采用Ada Lavelace架构的RTX 40系列显卡，但2022年也只有高端的RTX 4090和RTX 4080 16G两款产品，而且售价高昂。不过在面对双十一的电商狂欢，中高端显卡依然是玩家的最佳选择。

一向刀法精准的NVIDIA在RTX 4080 12GB上“失手”之后，近期推出两款“新品”，分别是搭配8GB显存的RTX 3060和升级到GDDR6x的RTX 3060 Ti，而且这两款“新品”已经陆续开卖。

售价上，8GB版的RTX 3060官方指导价为2299元，比12GB版便宜200元，七彩虹已经在京东上架了这款新品，战斧官方价格为2399元，Ultra版售价2599元，定位更高的Advanced版售价2649元。搭载GDDR6x的RTX 3060 Ti官方指导价2999元，七彩虹同样上架了三款新品，分别是售价3399元的Ultra、售价3699元的Vulcan火神。

在硬件规格上，8GB版的RTX 3060的CUDA数量与12GB版本相同的3584个，但显存位宽枞192-Bit削减至128-Bit，显存频率(15Gbps)不变，带宽缩水三分之一。新卡依旧是GA106核心、1770MHz加速频率、170W功耗。

新升级的RTX 3060 Ti仅更换了19Gbps显存，频率从14GHz提升到19GHz，显存带宽也从448Gbps提高到608GB/s。显卡依旧是GA104核心，内建4864个CUDA、加速频率1670MHz、功耗200W。

写在最后：这两款产品中RTX 3060 Ti算小幅升级，整体性能表现与旧版相差不大。但RTX 3060就属于逆向升级，砍掉64-Bit位宽和4GB显存，但降价的幅度并不大(200元)，玩1080P游戏要比RTX 3050强不少，唯一值得考虑的理由就是没有“矿”。