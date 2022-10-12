七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版首发评测

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】在9月20日的GTC大会上，NVIDIA正式推出采用Ada Lovelace架构的GeForce RTX 4090显卡。显卡采用台积电4nm工艺打造，其中GeForce RTX 4090采用AD102核心，拥有16384个CUDA;匹配容量达24GB、21Gbps速率的GDDR6x显存，加上384-Bit的显存位宽，理论带宽超过可达1008GB/s。

根据NVIDIA官方公布的数据，GeForce RTX 4090单精度浮点性能高达83 TFLOPS，是上一代GeForce RTX 3090 Ti的两倍。第三代RT Cores的有效光线追踪计算能力达到191 TFLOPS，是上一代产品2.8倍。第四代Tensor Cores新增FP8引擎，具有高达1.32 petaflops的张量处理性能，超过上一代的5倍。

光线追踪和AI技术结合DLSS技术，为游戏带来更好的视觉图像和更高的画面帧数。在第三代RT Core和Tensor Core的加持下，NVIDIA正式带来DLSS 3，最多可提升4倍的性能，让全景光线追踪游戏成为现实。更重要的是支持DLSS 3游戏也兼容DLSS 2技术，开发者在整合DLSS 3后默认支持DLSS 2。

AD102核心

完整规格的AD102核心内建12组完整的GPC，每组GPU包含6组TPC，每个TPC由2个流式多处理器构成，每个流式多处理器又有128个CUDA，满血版可带来18432个CUDA。另外，每个流式多处理器均配备一个RT Core核心、四个Tensor Core核心，每个流式多处理器还配备128KB L1缓存，核心共享96MB L2缓存。

GeForce RTX 4090显卡的AD102核心并非“满血版”，NVIDIA启用其中128个流式多处理器，带来16384个CUDA、128个RT Core和576个Tensor Core、576个纹理单元。除了屏蔽部分核心外，NVIDIA还将RTX 4090的L2缓存降低至64MB，下面就是GeForce RTX 4090与GeForce RTX 4080 16GB、GeForce RTX 4080 12GB规格。

从RTX 3090开始，90系显卡将直接取代TITAN的定位，成为面向AI和数据科学的解决方案。更重要的是，GeForce RTX 4090显卡的显存支持纠错码(ECC)技术，意味着它能负担更多专业领域的应用。英伟达在驱动的NVIDIA控制面板中加入ECC显存开关，开启后会增加创作软件的稳定性，但会稍微影响性能，游戏玩家默认关闭即可。

在供电接口上，GeForce RTX 4090全面应用新式PCIe 5.0外接供电接口，最高可带来600W的功率输出。为了应对ATX 2.0标准电源，随卡还提供一条12Pin转8Pin的转接线。

输出接口上，显卡配备一个HDMI 2.1输出端口，可实现单线材8K 60Hz或者4K 120Hz的输出。显卡同时配备3个DisplayPort 1.4a接口，比较遗憾的是不支持最新的DisplayPort 2.0。

战斧RTX 4090豪华版外观设计

笔者拿到的是七彩虹送测的战斧GeForce RTX 4090豪华版，新战斧传承“豪华版”未来科技感的造型，黑色磨砂哑光的导流罩为显卡带来一丝神秘，配合两个深红色的亮面“钻石三角”，赋予显卡更多力量感。

考虑到GeForce RTX 4090高达450W的TDP功耗，显卡配备三把98mm散热风扇，大幅提升风压及进风量，迅速将显卡的热量导出。扇叶末端的风扇环可以形成比普通扇叶更高、更具导向性的风量和风压，并支持自动停转功能。值得一提的是，显卡末端的风扇与其他两把的转向相反，有效减少风扇之间的气流干扰，提升散热效果。

七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版的金属背板采用黑色的哑光磨砂处理，与正面的导流罩形成统一语言。考虑到显卡的重量达到1850克，金属背板能够为显卡提供更好的保护，保证PCB不会因重力弯曲。背板尾端采用镂空设计，有效改善机箱内部风道降低GPU、显存和PCB温度。

除了更重之外，显卡的尺寸同样变得更大。显卡长度达32.7cm，高度为15.1cm以及6.7cm的厚度。得益于1.5mm厚的金属背板，显卡稳定性非常不错。

战斧RTX 4090豪华版拆解

七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版的主体散热由2根直径6mm和4条直径8mm热管组成，热管与鳍片之间采用严丝合缝的回流焊工艺，带来更好的散热能力。

散热器的鳍片分为前后两大区域，除了为GPU、显存提供直触散热外，还能为显卡VRM供电区域进行散热。

GPU底座采用纯铜镀镍设计，底座内部使用七彩虹独家的真空冰片技术，通过在扁平腔体内充冷凝液，吸收热量后通过相变原理散发热量，快速将GPU热量导出。

显卡背板除了为PCB提供保护外，PCB背部的导热贴能够将部分供电电路的热量引导至背板上，降低PCB温度、提升散热效果和稳定性。

显卡使用AD102-300核心，采用台积电4nm工艺打造，NVIDIA启用其中的128组流式多处理器、共16384个CUDA。

核心周围共12颗美光的GDDR6x显存，型号为美光的D8BZC，单颗2GB容量、32-bit位宽，12颗组成24GB、384-bit的显存规格。

显存方面，NVIDIA对GeForce RTX 4090还是有所保留的，并没有用上美光23Gbps的GDDR6x显存，而是使用频率较低的21Gbps GDDR6x，考虑到NVIDIA后续可能会推出RTX 4090 Ti显卡，这一保留也在情理之中。

PCB除了GPU核心和显存外，剩余空间基本用于布置供电元件，GPU的左右两侧均为供电电路，其中14相为GPU核心供电，剩余3相为显存供电。

性能测试

通过GPU-Z可以看到，七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版的基础频率2235MHz，Boost频率2565MHz，Boost频率相比公版的2520MHz频率高了45MHz。默认温度上限是84摄氏度，玩家可以选择向上解锁到88摄氏度，功耗上限默认为450W，最大功耗同样被限制在450W。

测试平台与说明



硬件平台



CPU：Intel Core i9-12900K



主板：七彩虹CVN Z690 GAMING FROZEN V20 D4



显卡：七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版



GeForce RTX 3090 Ti



Radeon RX 6950 XT



内存：海盗船 复仇者 DDR4-3200 16GB*4



硬盘：三星980 PRO 1TB



散热器：利民U120EX REV.4 BLACK



电源：鑫谷昆仑KL-1250G金牌全模组



机箱：鑫谷孟菲斯幻影黑



操作系统：Microsoft Windows 11 64bit build 21H2



驱动 Geforce Driver 521.90

测试平台如上所示，主板采用七彩虹CVN Z690 GAMING FROZEN V20 D4，内存则是4条海盗船复仇者DDR4-3200组成双通道，并在主板BIOS中打开Resizable BAR，其他均采用默认设置。

显卡部分，除了送测的GeForce RTX 4090之外，笔者选择NVIDIA上一代旗舰GeForce RTX 3090 Ti和AMD Radeon RX 6950 XT。

基准性能测试上，笔者以然选择3DMark，测试项目包括Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra、Time Spy、Time Spy Extreme以及Port Royal、DLSS七个项目。其中Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra三个项目，分别测试显卡在DX11游戏中的1080p分辨率、2K分辨率和4K分辨率下的性能;Time Spy、Time Spy Extreme两个项目测试显卡在DX12游戏中2K分辨率和4K分辨率的性能;Port Royal测试显卡实时光线追踪的性能指数;DLSS则是测试在1080P、2K、4K和8K分辨率下，DLSS对游戏的性能提升。

基准测试方面，GeForce RTX 4090相比于GeForce RTX 3090 Ti，3DMark跑分平均提升幅度达66.7%%，其中光线追踪性能提升高达76%。与AMD的RX 6950 XT相比，RTX 4090的光追性能大幅领先，领先幅度达143.8%;传统光栅游戏提升达76%。

笔者通过3DMark内置的DLSS测试，对RTX 4090在1080P、2K和4K分辨率下，关闭DLSS和开启DLSS后的帧数对比。

在DLSS测试中，8K分辨率的提升幅度最大，从未开启的13.15帧暴涨至61.06。提升最小的10810P也有24%的提升，分辨率越高提升幅度越大。

传统光栅化游戏选择《瘟疫传说・安魂曲》、《古墓丽影・暗影》、《赛博朋克2077》、《地铁・离去(增强版)》进行测试。画质设置为默认，关闭垂直同步，《赛博朋克2077》、《古墓丽影・暗影》使用内置Benchmark输出结果。

与GeForce RTX 3090 Ti相比，传统光栅化游戏测试中的GeForce RTX 4090有不错的提升幅度，其中《古墓丽影：暗影》提升多达70%，《赛博朋克2077》的提升幅度为14%左右(游戏帧率限制在60 fps)，《地铁：离去(增强版)》和《瘟疫传说：安魂曲》分别有63%和68%的提升。

与AMD RX 6950 XT相比，GeForce RTX 4090在《赛博朋克2077》的提升幅度接近50%，《古墓丽影：暗影》的提升幅度为88%，《地铁：离去(增强版)》和《瘟疫传说：安魂曲》也分别有63%、87%的提升。

实时光线追踪游戏测试上，选择《逆水寒》、《古墓丽影：暗影》、《赛博朋克2077》、《地铁：离去(增强版)》、《光明记忆：无限》进行测试。光线追踪的画面效果均设为“高”，DLSS均选择“质量”。由于FSR等分辨率拉伸技术的算法不同，AMD Radeon RX 6950 XT的测试结果仅供参考，笔者仅对比GeForce RTX 4090和GeForce RTX 3090 Ti两款产品。

光追游戏画面测试方面，GeForce RTX 4090相比GeForce RTX 3090 Ti，《逆水寒》的提升幅度达到165%，《古墓丽影：暗影》提升75%、《赛博朋克2077》提升74%、《地铁：离去(增强版)》提升77%、《光明记忆：无限》提升76%。

笔者最后测试8K游戏，GeForce RTX 4090在《古墓丽影：暗影》和《赛博朋克2077》的性能，测试开启DLSS+光追与不开启DLSS的性能，并进行对比。参与测试的电视为创维75Q71。

8K光追游戏画面测试中，GeForce RTX 4090未开启DLSS下，《赛博朋克2077》、《古墓丽影：暗影》分别得到61 fps和59.93 fps;但是在开启DLSS+光追全开之后，《赛博朋克2077》的帧数竟然只有21.57，就算关闭部分光追选项，帧数也只有27.58。《古墓丽影：暗影》的表现更好一些，从61 fps提升到85，证明了RTX 4090显卡已经能够玩3A大作。

从Turing架构推出DLSS技术开始，NVIDIA为游戏玩家 带来了更流畅的游戏体验。最新的RTX 4090显卡支持新一代DLSS 3技术，NVIDIA也在发布会上重点介绍这项新技术，同时强调最高4倍的性能提升。那么，与DLSS 2技术相比，DLSS 3能带来哪些提升？笔者以《逆水寒》、《赛博朋克2077》、《瘟疫传说：安魂曲》进行测试。

与未开启DLSS技术的RTX 4090相比，开启DLSS3的RTX 4090的提升幅度可谓巨大，《逆水寒》从16帧大幅提升到80帧，《赛博朋克2077》也从36帧提升至149帧，《瘟疫传说：安魂曲》也实现超一倍的增长。与开启DLSS 2的RTX 3090 Ti相比，RTX 4090同样具有巨大优势。



瘟疫极高 DLSS 画质 & 瘟疫极高 DLSS关 & 瘟疫极高 DLSS 性能（点击查看原图）



逆水寒DLSS OFF & 逆水寒DLSS质量 & 逆水寒DLSS性能（点击查看原图）



逆水寒DLSS OFF & 逆水寒DLSS质量 & 逆水寒DLSS性能（点击查看原图）



逆水寒DLSS OFF & 逆水寒DLSS快速（点击查看原图）



赛博朋克 光追OFF & 赛博朋克 光追ON



赛博朋克 DLSS OFF & 赛博朋克 DLSS ON

专业创作能力

作为取代TITAN定位的半专业显卡，GeForce RTX 4090配备容量达24GB、创作者可以将更多的内容直接存放在现存当中，大幅提升加载速度。更重要的是，显存支持纠错码(ECC)的显存，但需要玩家到NVIDIA控制面板上开启。

得益于24GB大显存，笔者在Davinci中倒入一段8K视频素材(16GB大小)，在添加部分效果素材后，GeForce RTX 4090能够流畅的预览、播放视频。

除了视频创作之外，NVIDIA还为创作提供丰富的基于AI打造的专业工具，包括能够实时强化声画的NVIDIA Broadcast，能够实现3D设计协同的NVIDIA Omniverse。

iGame Center软件

七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版支持七彩虹独家iGame Center软件，可带来灯效调节和控制。

评测总结：从性能表现来看，RTX 4090较上一代RTX 3090 Ti有超过70%的性能提升，在显卡历史非常罕见。更重要的是，RTX 4090通过DLSS 3技术的加持，为具有全景光线追踪的游戏带来更强大的实时画面渲染，为玩家提供更流畅度、更细腻画面和低延迟游戏体验。

对于创作者来说，NVIDIA带来基于AI打造的各种专业级应用，可大幅提升专业用户的效率。容量大24GB能够为创作者带来更高的创作效率，支持纠错码(ECC)的显存能够让显卡更可靠的运行。

最后，七彩虹战斧GeForce RTX 4090豪华版将于10月12日21点在京东首发，同步首发还包括七彩虹iGame GeForce RTX 4090 Vulcan OC 24G、NVIDIA GeForce RTX 4090 Founder Edition等，想要第一时间入手的用户，可以到各大电商平台抢购。