iGame显卡助力！让玩家畅玩《艾尔登法环》

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】最近，名为《艾尔登法环(Elden Ring)》的游戏在Steam发售之后，迅速占据Steam游戏畅销榜第一名，可见这款游戏的受欢迎程度。作为一款ARGB类型的游戏《艾尔登法环》以流畅的战斗动作为核心体验，官方将游戏帧数锁定在60帧。对于全新引入的开放世界，新颖的“灵马”大大的增强跑图的快感，再结合游戏中新加入的天气动态系统及昼夜循环机制，让游戏世界有着更强的动态感与真实性。

为了配合游戏的优化，NVIDIA发布最新的511.79驱动，大幅提升游戏体验。想要流畅体验《艾尔登法环》的高画质，玩家需要一块GeForce RTX显卡。iGame GeForce RTX 3050 Ultra W OC 8G和iGame GeForce RTX 3050 Ultra W DUO OC 8G两款甜品级显卡，能带来不俗的游戏体验。

要区分“iGame RTX Ultra W”并不难，两款显卡的最大区别在散热风扇，三风扇版本采用四热管加上90mm、80mm和90mm散热风扇，「Duo」双风扇版本则是双90mm风扇与双热管。两个版本均采用iGame自研“捕风手”扇叶，进一步提升风压和进风量。

在1080P分辨率下，两款iGame Ultra显卡的帧率相当接近，分别为59.2帧及57.2帧。在2K的分辨率下，特效全开依旧能够达到50帧上下。在更新最新的511.79驱动之后，即便是4K分辨率下，iGame RTX 3050 Ultra仍有一战之力。

对于追求高画质的玩家来说，《艾尔登法环》的高画质能带来“电影级”的画面效果，让玩家尽情驾着灵马在法环的世界畅游，并在对战过程当中充分的发挥出实力。

除了《艾尔登法环》外，《刺客信条：英灵殿》在1080P的分辨率下，也能达到接近60帧流畅运行的水平;2K分辨率达到44帧。在《Apex英雄》开到4K的超高分辨率，也依旧能够保持接近50帧，可见这款显卡不俗的游戏性能。

此外，RTX 3050吸纳卡还支持“光线追踪”技术及“DLSS”技术，是这两款显卡成为入门玩家的希望之光，满足流畅运行游戏的同时，体验光影盛宴。也可以能够满足平面设计、视频剪辑等内容创作者的需求，成为优秀的生产力工具。