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英特尔介绍Arc显卡驱动最新进展 DirectX 9游戏性能提升80%

2022-12-08 15:09:29 作者：高志伟

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  【天极网DIY硬件频道】日前英特尔介绍了Arc显卡驱动更新的最新进展，在全新显卡驱动中进一步提升了《CS：GO》等DX9游戏性能。

  从英特尔公布的数据来看，新版驱动(v3959及更高版本)相比此前驱动(3490)为DX9游戏带来了80%的平均帧数提升，以及130%的第99百分位帧数提升。 

英特尔介绍Arc显卡驱动最新进展 DirectX 9游戏性能提升80%

  在参与测试的6款热门DX9游戏中，Acr A770在1080P高画质下《CS：GO》帧数提升近80%，《英雄联盟》提升了36%;来到2K超高画质下两款游戏的帧数提升分别为77%、52%。 

英特尔介绍Arc显卡驱动最新进展 DirectX 9游戏性能提升80%

英特尔介绍Arc显卡驱动最新进展 DirectX 9游戏性能提升80%

  英特尔提到，还有一点提升值得关注，就是游戏整体体验及流畅度。如《CS：GO》中第99百分位帧数提升超过了2倍，减少了突如其来的卡顿。

  英特尔Arc显卡最新测试版驱动程序31.0.101.3959已经发布，为A770、A750、A380以及移动端Arc显卡带来了DX9性能提升。得到优化的游戏包括，《英雄联盟》、《CS：GO》、《收获日2》、《群星》、《星际争霸2》、《激战2》、《逆战》、《天涯明月刀》。

  另外针对DX11/12，本次《使命召唤：现代战争2》、《孤岛惊魂：新曙光》、《古墓丽影：暗影》、《DOTA 2》、《消逝的光芒2》等游戏也得到了优化。

  英特尔表示还将进一步推进驱动优化，改进游戏体验。

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