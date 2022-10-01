传英伟达120GB HBM2e显存的H100 PCIe加速卡

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】NVIDIA采用Hopper架构的GPU已经正式发布并上市，无论是SXM5还是PCIe形态，均配备80GB容量的HBM显存。早在Hopper架构发布的时候，NVIDIA就为HopperH100准备了两款SKU，分别是SXM5版本和PCIe版本。虽然两款SKU都配备80GB VRAM，但SXM5版用上全新的HBM3标准，而PCIe版则是HBM2e。

外媒s-ss.cc最新爆料称，英伟达正在开发全新的PCIe扩展卡版本的Hopper H100 GPU，并将显存容量增加到120GB，现存的类型则是HNM2e，而非最新的HBM3。不过消息同时透露，这张新卡使用了六个HBM2e堆栈显存，比3月发布的新品多了两个、共1024-bit位宽，显存位宽也提升到6144-bit(3月版本为5120-bit)，显存容量达120GB。

GPU核心则是SXM5同款，拥有144组流式处理器，具体的规格为核心内建8个GPC、每组GPC包含9个TPC，每TPC由2组流式处理器单元组成，每组流式处理器单元由128个FP32单元构成，满血版的CUDA数量达到18432个，NVIDIA开放其中132组，带来16896个CUDA核心，单精度性能是与SXM5版相当30 TFLOPS，显存带宽超3TB/s。

另外，每个核心拥有576个Tensor Cores第四代张量核心，配备60MB L2缓存。

写在最后：这颗全新的H100核心以SXM5版本为基础进行升级改进，显存容量、带宽大幅提升，虽然继续使用HBM2e类型的显存，单带宽提升达20%，理论吞吐性能更强。只是，目前尚不清楚英伟达是在搞测试原型，还是准备在未来推出采用SXM5版核心的PCIe型SKU。