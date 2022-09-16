发布前的最终猜测！Ada Lovelace系列GPU规格汇总

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】距离NVIDIA Ada Lovelace显卡正式亮相还有大约一周的时间，在10月份发布、并计划上市。随着发布的临近，更多关于GeForce RTX 40系列的详细规格也陆续曝光。@Kopite7kimi 曝光RTX 4090 24GB、RTX 4080 16GB和RTX 4080 12GB显卡的具体规格。

首先是RTX 4090，PCB板号PG136/139，核心SKU为AD102-330，NVIDIA将启用AS102核心144个计算单元中的128个，带来16384个CUDA核心。显卡配备384个ROPs和96MB L2缓存，搭配384-bit位宽、21Gbps、 24GB容量的显存，TGP整卡功耗达450W。

虽然RTX 4090核心频率没有曝光，但考虑到台积电4N工艺，外界预计加速频率可达2520MHz。据说TBP的额定功率为450W，TGP大概率会低于450W，外接供电采用最新规范的16针设计。

RTX 4080分为16GB和12GB两个显存版本，其中16G使用与RTX 4090相同的PG136/139 PCB，核心SKU AD103-300，NVIDIA将启用84组计算单元中的76个，带来9728个CUDA。GPU配备224个ROPs单元，64MB的L2缓存和16GB显存，显存位宽为256-bit、显存频率降低至23Gbps，TGP整卡功耗也降低到340W。

虽然传闻搭配64MB L2缓存，但不排除NVIDIA削减至48MB，以节省成本。考虑到显存带宽(736GB/s)不如上代的RTX 3080(760GB/s)，英伟达可能会整合下一代内存压缩套件弥补不足。核心频率方面，外界预期最高加速频率可达2505MHz，与RTX 3080显卡(350W)相差无几，而且最大的BIOS TGP可达516W。

12G版RTX 4080使用PG141的PCB，SKU为AD104-400，启用60组计算单元、7680个CUDA核心。显存位宽砍到192-bit、显存速率也降低到21Gbps，显存带宽为504GB/s。GPU的L2缓存为48MB。传闻12GB版RTX 4080的基础频率就达到2610MHz，加速频率更高，整卡功耗为285W，据说最大的BIOS TGP的额定功率为366W。但在笔者看来，12GB版的RTX 4080更有可能是RTX 4070，因为它的整体规格与RTX 4080相差太多。

编辑点评：虽然Ada Lovelace即将揭开期神秘面纱，但NVIDIA对新显卡的保密工作做到极致，外界虽然众多爆料，但没有人可以肯定爆料的准确性，所以当前的爆料也只是引起话题，为新显卡的发布做准备。

有趣的是，最近传闻AD102核心可能内建750亿个晶体管，非常接近Hopper H100，但理智来看可能性不大，正常的AD102晶体管数量应该在350亿个左右。

至于上市时间，传闻NVIDIA在GTC上公布Ada Lovelace GPU之后，会在10月发布、并上市GeForce RTX 4090显卡，GeForce RTX 4080则选择在11月、4070在12月;至于RTX 4060，NVIDIA应该会在CES 2023上公布，上市则需要等到2023年4月份。

随着ETH的合并，显卡挖矿已经不可能，最近RTX 30系列显卡价格大幅下滑，终端零售价已经低于RSMP，在RTX 30系列价格崩盘的情况下笔者认为NVIDIA应该会延续RTX 30系列的定价策略，但价格会有轻微的上涨。RTX 4090的官方RSMP价格维持在1.2W到1.5W之间，RTX 4080则在6K～8K之间，RTX 4070维持在4K～6K之间。

至于最终规格和定价，还要等NVIDIA为我们揭晓。