七彩虹助力推出《永劫无间》GeForce RTX联名显卡

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】作为风靡全球的游戏大作，《永劫无间》中的经典英雄――一袭红衣的昆仑剑客宁红夜深受玩家喜爱。近日，七彩虹助力网易《永劫无间》，推出GeForce RTX 3060和RTX 3070 Ti联名显卡，也让宁红夜成为此次《永劫无间》主题显卡的“代言人”。

GeForce RTX 3060和RTX 3070 Ti联名显卡延续七彩虹“新战斧”系列经典的红黑撞色元素，与宁红夜持剑而立的飒爽英姿交相辉映，配有“NARAKA”英文字样的红色信仰灯，展现出《永劫无间》在全球范围内的超高人气。

在酷潮的外观下，两款显卡采用90mm三风扇设计，在高负载的复杂使用场景中能够快速消散热量，提升散热效率;七彩虹特有的风扇“智能启停技术”，能够根据用户的使用场景智能调节风速。极强的性能和豪华的散热系统，轻松满足玩家的游戏需求。

NVIDIA安培架构采用第二代RT Core和第三代Tensor Core以及多重流处理器，可带来逼真的光线追踪效果和先进的AI性能，带来流畅的游戏体验。配合《永劫无间》支持NVIDIA DLSS(深度学习超采样)及NVIDA Reflex技术，能够在不损失画质的前提下大幅提升游戏帧率;Reflex技术能够创造低延迟的游戏环境，玩家能完美发挥战斗技巧，畅快感受“图形黑科技”带来的游戏体验。

为了让普通玩家能享受到实惠，《永劫无间》联名显卡采用“预约”限购制。网易严选Pro会员即日起可参与抢购，每人限购一张。《永劫无间》的玩家和网易UU加速器的会员，也可以通过关注《永劫无间》微信公众号、UU加速器微信公众号，参与相关活动获得显卡购买资格。