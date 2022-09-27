只要电源合格+无氧化 40系显卡无需要升级ATX 3.0电源

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】随着显卡功耗的增加，单个传统的8Pin供电接口虽然能够提供超过150W的功率支持，但也难以适应当下动辄450W的显卡供电需求。英特尔等PC厂商在最近几年开始布局新的电源标准，包括ATX 3.0、仅有12V输出的ATX 12VO等，其中最重要的更新包括最高支持600W功率的PCIe 5.0接口和12VHPWR。

根据Intel的ATX 3.0规范，12VHPWR除了12个电源触点外，还额外设计4个信号触点能够让显卡与电源通信，显卡告知电源需要多少功率、或电源告知显卡能够提供多少功率。在减少接口数量的同时大幅提升单个接口的功率，并让显卡能够在电源允许的供电范围内工作。

NVIDIA新一代Ada Lovelace显卡开始采用12VHPWR，为了照顾还在使用ATX 2.0标准电源的用户，显卡制造商还会贴心准备了转接线，供用户使用。但最近网红主播称，RTX 4090的用户如果继续使用ATX 2.0电源，不排除把房子点着的可能。所以求稳的玩家还是首先考虑购买ATX 3.0电源。

根据英特尔公开的ATX 3.0电源设计标准，原生12VHPWR接口需要得到对应的信号，并根据不同的信号输出功率。从表上可以看到，若显卡未监听到电源信号(Sense0与Sense1开路)，则以最低档功率运行，确保用户能亮机并进入系统，然后显卡驱动程序会告诉用户GPU正处于低功率运行状态。

但ATX 2.0标准的电源并不支持这套信号，随显卡附送的12VHPWR转接线只是负责将8Pin的PCIE供电转换成显卡端的12VHPWR。按照坊间单8Pin提供150瓦功率，四根8Pin正好达成12VHPWR上限的600W。

但真正的问题就出在这里，通过8Pin转接的12VHPWR，会将信号0与信号1接地，让显卡能够全功率运行，加上电源可能无法做到多路均流，容易造成其中一路的8Pin超过150W的功率上限，从而制造可能的火灾。

但也有专业人士对此表示质疑，单根8Pin线最多150瓦只是传言，合格的12VHPWR转接线使用16AWG线材(截面积1.3平方毫米)，端子可承受至少300瓦功率。使用18AWG线材的8Pin也能够提供306瓦的功率，16AWG线材可到468瓦。

在连接段子没有氧化(电阻足够小)的情况下，单条8Pin理论上可以支持300W的功率输出，只要四路8Pin和12VHPWR线材合格，就无须过分担心起火的问题。但显卡附赠的12VHPWR转接线存在寿命的问题，根据索泰提供的宣传单，附赠转接线的最好不要超过30次插拔，否则就要考虑更换全新转接线。

写在最后：事实上，非公版的GeForce RTX 40系显卡都将使用12VHPWR接口，所以非ATX 3.0标准的电源都会用到转接线，以后高端的40系显卡也不会再使用8Pin供电，至于中端、入门部分应该还是单8Pin，以满足更多用户需求。至于网红宣传RTX 40系需要升级ATX 3.0电源，只需根据实际情况选择升级。