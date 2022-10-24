GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC评测

【天极网DIY硬件频道】10月的DIY市场热闹非凡，众多CPU、显卡新品的发布，让游戏玩家眼花缭乱。作为显卡市场的“新玩家”，英特尔在10月份正式推出Arc A770和Arc A750两款新品，让中高端显卡市场呈“三足鼎立”状态。用户也可通过厂商之间的竞争，获得性能更强、性价比更高的产品。

继上周评测GUNNIR送测的Intel Arc A770 Flux 8G OC显卡之后，今天评测定位略低于Arc A770的Arc A750 PHOTON 8G OC。从命名可以看到，这款显卡同样进行了预超频，GUNNIR将核心频率提升到2400MHz，带来更好的性能表现。

“BOX”外观设计

与Arc A770提供定位高端的Flux不同的是，Arc A750增加了定位中端的Photon(光)系列，笔者本次收到就是Photon系列的Arc A750显卡。

GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC依然采用了散热能力更强的三风扇设计。风扇扇叶采用独特的直叶设计形态，实现从叶尖到叶中、叶根的均匀送风，保证最佳的散热能效。风扇支持智能启停技术，既保证课最佳的风扇效能，同时也减少在低负载时噪音的产生。

显卡配备五根6mm的铜镀镍散热管和高密度散热鳍片，大幅增加散热片与空气的接触面积，配合高效能的风扇，快速将显卡热量导出。

显卡背板与上盖延续一体化的设计理念，经典的未来机甲风格，尾部的散热窗进一步与背板的谁及语言相呼应，呈现全新的视觉美学。

GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC搭载GUNNIR自研的Blues灯控芯片，能控制LED灯光形态。更重要的是，LED灯还兼顾检测主板、电源的作用，当主板故障时LED会闪烁黄光，外接电源故障LED会闪烁红光，更方便玩家快速发现故障。

输出接口上，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC提供一个HMDI2.0、三个DP 2.0接口，满足4K高刷新率、8K输出的需求。

显卡采用满血的PCIe 4.0 ×16通道，并支持Resizable Bar直连技术，保证显卡的满血性能输出。显卡的PL1功耗为195W，TBP功耗达285W，供电接口为双8Pin。

Arc A750硬件规格

作为定位略低于Arc A770的产品，Arc A750采用与A770相同的ACM-G10核心，采用台积电6nm制程工艺打造，内建217亿个晶体管。

显卡采用全新设计的Xe HPG高性能架构，满血版Arc A770提供32个Xe核心，Arc A750则开启其中的28个，拥有3584个FP32单元和224个纹理单元、112个ROP单元，GPU核心频率为2400MHz。

显卡搭载位宽为256-Bit、16Gbps速率的GDDR6显存，显存显存带宽为512GB/S，显存容量为8GB。

与Arc A770一样，Arc A750支持当下最先进AV1编码，大幅提升视频用户的生产力效率。



测试平台



CPU：Intel Core i9-12900K



主板：七彩虹CVN Z690 GAMING FROZEN V20 D4



内存：七彩虹DDR4-3200 8GB*4



显卡：GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC



GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC



NVIDIA GeForce RTX 3060



SSD：三星980PRO 1TB



散热器：利民U120EX REV.4 BLACK



电源：鑫谷昆仑KL-1250G金牌全模组



机箱：鑫谷孟菲斯幻影黑



系统：Microsoft Windows 11 64bit build 21H2

理论性能测试

理论性能进测试选择3DMark，测试项目包括Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra、Time Spy、Time Spy Extreme以及Port Royal、XeSS七个项目。其中Fire Strike、Fire Strike Extreme、Fire Strike Ultra三个项目分别测试显卡在DX11游戏中的1080p分辨率、2K分辨率和4K分辨率下的性能;Time Spy、Time Spy Extreme两个项目测试显卡在DX12游戏中2K分辨率和4K分辨率的性能;Port Royal测试显卡实时光线追踪的性能指数;XeSS测试在2K分辨率的游戏性能提升。

在光线追踪的Port Royal测试中，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC领先竞品有27%，光追游戏体验会更出色。

在测试DX11的Fire Strike测试中，Fire Strike Extreme领先约41.3%，Fire Strike Ultra领先28.4%%，Fire Strike则是更是达到48.6%。

在针对DX12测试的Time Spy、Time Spy Extreme测试中，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC的领先幅度43%、52.6%。

GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC支持英特尔XeSS功能，对于需要高帧保证体验游戏有极大的帮助。在开启XeSS后，游戏流畅性大幅提升，从未开启前的26.79 FPS飙升至40.51 FPS，提升幅度超过50%。

3A游戏测试

游戏测试选用《赛博朋克2077》、《德军总部：新血脉》、《古墓丽影：暗影》三款游戏，其中《古墓丽影：暗影》支持XeSS技术，能够带来更流畅的游戏体验。

首先是曾经“显卡杀手”的《赛博朋克2077》，传统光栅、1080P超级画质下，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC的帧数达到53帧，2K分辨率的游戏帧数达到30帧。在开启光线追踪(超级)之后，1080p分辨率下的游戏帧数为26，2K分辨率则是16帧。

《德军总部：新血脉》测试中，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC在1080P、2K和4K分辨率下，分别得到182帧、127帧、64帧，轻松畅玩压力不大。

最后是支持XeSS技术的《古墓丽影：暗影》，笔者分别测试在1080P、2K分辨率下，开启、关闭光追和XeSS/DLSS厚的性能表现。

在传统光栅游戏中，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC在1080P分辨率(最高)下的游戏帧数达到107帧，2K分辨率下也有71帧。在光追游戏上，笔者开启XeSS技术，显卡在1080P分辨率下拥有55帧的表现，而2K分辨率下也有轻松畅玩的41帧。

烤机测试中，笔者选择FurMark进行测试。

在15分钟的烤机测试中，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC的核心频率稳定在2400MHz，GPU核心温度维持在60度左右，显存温度控制在74度左右。

生产力测试

在视频、短视频为王的年代，传统H.264、H.265、AVC等视频编码技术难以满足需求，英特尔也推出新的AV1编码技术，英特尔Arc A770、Arc A750显卡均全面支持AV1编码技术。与传统的视频编码不同，AV1拥有更高的压缩比，能够带来比H.264编解码器高出50%的压缩比，能够在更低的带宽和更小文件的情况下，提供高质量的视频画面。

笔者通过“万兴喵影”软件，分别导出采用AV1和H.264格式的文件。使用AV1格式的文件(预估)大小仅有155.5MB，而采用H.264格式的文件(预估)达到613.1MB，文件大小相差约4倍。

在编码速度上，笔者同样采用一段2分钟左右的4K视频，在启用硬件编码加速下，导出时间为1分12秒;关闭硬件编码加速时，导出时间几乎翻倍至2分18秒。

笔者在搭载GUNNIR Intel Arc A770 Flux 8G OC显卡的桌面平台中，将一段长约2分钟的4K分辨率视频导出为AV1视频需要1分22秒的时间，将同样一段视频转换为H.264视频则需要1分57秒。从测试结果可以看到，支持AV1编码的Arc A770拥有更出色的视频编码能力。

评测总结：作为一款定位中高端的显卡，GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC为玩家带来全新的视觉体验，经典的“BOX”理念和GUNNIR极具个性的设计语言，为GUNNIR注入全新的美学理念，给颜值党留下深刻的印象。

在玩家最关心的性能方面，GUNNIR带来经过超频的Arc A750 Photon 8G OC显卡，配合Xe HPG微架构和XeSS，微游戏玩家带来能够满足当下主流游戏的性能表现。随着驱动不断的迭代优化，相信显卡的性能、稳定性将进一步升。

在生产力方面，Intel Arc A750通过加入XMX矩阵引擎，带来当下热门的AI计算能力，覆盖BF16、INT8等常见的AI数据类型，加速视频渲染、AI计算等场景下的应用表现。

除了本文隶属于光(Photon)系列的GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC外，GUNNIR还提供高端的影(FLUX)系列，售价分别是2499元和2599元，购买还可获赠蓝戟定制双肩包，喜欢就不要错过了。