七彩虹发布GeForce RTX 4090与4080 12G/16G显卡

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】从4月份发布Hopper架构的H100 GPU开始，关于NVIDIA新一代游戏GPU――Ada Lovelace的消息就没有停过。随着NVIDIA在9月20日正式发布，Ada Lovelace GPU也正式揭开神秘面纱。NVIDIA在大会上带来GeForce RTX 4090和GeForce RTX 4080 16G/12G三款显卡。

全新一代Ada Lovelace架构GPU带来更强的性能和超乎想象的效率，满足游戏玩家和创作者在性能、神经网络渲染等游戏和生产力需求，为用视线更具沉浸感的游戏体验、更出色的AI功能以及更快速的内容创作，让GeForce RTX 40系列GPU将最先进的图形技术推向未来。

按照惯例，三款显卡的具体规格需要等到正式发布后才能揭晓，不过并不妨碍我们一起来看RTX 40系列的外观设计。

在NVIDIA发布采用Ada Lovelace架构的RTX 40系列显卡之后，七彩虹也为游戏玩家带来非公版的RTX 40系列显卡，涵盖七彩虹战斧系列以及隶属于iGame的Vulcan(火神)、Neptune(水神)、Advanced、Ultra等产品线，下面就一起来看看这些全新的显卡。

作为仅次于九段(Kudan)的高端系列，iGame GeForce RTX 40系列Vulcan采用更凌厉的造型，通过独特的锖铁色金属外骨骼，带来更强烈的视觉体验。Vulcan经典的LCD侧屏也再度升级，为玩家开启“智屏”时代，更好的诠释人工智能及人卡交互的概念。

七彩虹对屏幕显示自定义功能同样进行升级，全新的iGame Center软件能够对屏幕显示内容进行自定义，实现超频控制、全局灯控、自定义显示等功能操作，并监控CPU、GPU等硬件运行状态。不仅如此，产品包装附赠智屏底座，玩家可以将智屏取下放置于底座中，成为桌面美学新成员。

iGame的Neptune水神系列，是对追求温控玩家的必备之选。iGame Neptune采用Neptune银白合金外甲。iGame产品设计师以水流为灵感，将圆环形的海洋之眼进化成为双波浪曲线。并通过全新的双曲线为玩家带来从左至右贯穿的RGB视觉盛宴。

在温度控制上，新Neptune水神采用全覆盖的大尺寸铜底直触GPU，可更高效的对核心热源进行传导，让显卡在高负载的游戏或内容创作是，配合360冷排实现更高效的散热，轻松控制显卡温度。

在Vulcan火神和Neptune水神之下，代表金属硬撼风格的iGame Advanced以浩瀚的宇宙为灵感，打造拥有极致造型的iGame全新次旗舰显卡。与上代凌厉的造型相比，新iGame Advanced外观上更显沉稳，但又拥有强大的内心。

硬件界的弄潮儿iGame Ultra也带着全新的艺术风格回归，外观上迎来全新的“波普”艺术视觉元素，通过脑洞大开的元素拼接设计及大胆的色彩运用，在不同的光线照射下还能呈现出不一样的色彩，造就非凡的白色波普艺术。

最具性价比的战斧系列传承“豪华版”具有未来科技感的造型，黑色磨砂哑光的外甲处理更显质感，深红色的亮面“钻石三角”元素为战斧注入强大能量。

随着NVIDIA发布Ada Lovelace架构GPU，七彩虹立刻为用户奉上全新设计的GeForce RTX 40系列显卡，但具体的规格还需要等代上市首发，才能揭晓。

不过iGame与拼奇积木联手，为玩家推出iGame奇趣主机积木，用1123个“颗粒件”堆砌复刻出GeForce RTX 40系列显卡以及最新的iGame产品，为DIY注入更多与众不同的玩法和活力。全新奇趣主机售价399元，为了回馈广大玩家，预售阶段开启福利，仅需299元就能够入手，“率先”体验40系列显卡，成为桌面美学的高颜值成员。