GeForce RTX 4090规格传闻：16128个CUDA+/24GB显存

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】面对显卡的“跌跌不休”，NVIDIA可以能将Ada Lovelace提前到7月中旬发布，也就是GeForce RTX 40系列。近期，关于Ada Lovelace新品的爆料层出不穷，规格信息也越来越详细。

知名爆料者@Kopite7kimi 再次发布RTX 40系列GPU的最新规格。从爆料的信息可以看到，GeForce RTX 4090将采用与RTX 4090 Ti相同的AD102核心，但规格缩水不可避免。具体规格方面，GeForce RTX 4090核心将内建16128个CUDA核心，较RTX 3090增加超50%，但比RTX 4090 Ti少14%。

事实上，满血版的AD102 GPU具有144组流处理器单元、18432个CUDA核心。但NVIDIA应该不会直接把满血版的AD102放出来，所以@Kopite7kimi 的爆料还存在另外一种可能，那就是16128个CUDA核心会以RTX 4090发布，再根据AMD的动作调整产品策略，可以重新让“Super”重新回归。

在大规模加强核心的同时，NVIDIA进一步加大了Ada Lovelace的二级缓存。其中AD102可能配备96MB的二级缓存，是GA102的6MB二级缓存的16倍。作为对比，AMD在RDNA2显卡、锐龙5800X上加入Infinity cache(无限缓存)技术后，芯片性能大幅提高。NVIDIA也希望通过3D封装技术，带来更大容量的缓存，以提高GPU的核心性能。

在显存方面，当下HBM2e、HBM3显存价格奇高，而且对游戏性能的帮助不大，GDDR6x是GeForce RTX 4090的最佳选择。NVIDIA应该会为RTX 4090配备容量为24GB、速率达21Gbps的显存，位宽依旧是384bit总带宽约1TB/s。

Ada Lovelace的功耗肯定十分“感人”，虽然RTX 4090的热设计功耗(TDP)没有600W那么夸张，但450W也会让很多电源、散热系统难以承受。从已经上市的RTX 3090 Ti来看，500W左右的功耗还可以利用风冷压制，但功耗一旦超过600W，混合散热似乎必不可少。更何况GDDR6x本身就是发热大户，多重影响下可能会让显卡内部积热严重，混合水冷+风冷设计，就会成为AIC厂商的必然选择。

如果NVIDIA在7月发布GeForce RTX 40系列显卡，压力也将会会转移到AMD这边。虽然AMD也在不久前推出Radeon RX 6x50系列新品，但整体规格和性能提升不大，对游戏玩家的吸引力比较有限。至于RDNA3架构的GPU何时到来，目前依然是个谜，至少现阶段并没有过多消息。但随着NVIDIA新品的发布，相信AMD最快会在年底推出相应的产品。