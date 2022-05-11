英特尔Arctic Sound M系列加速卡将于3季度上市

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】英特尔在第二季度相当“忙碌”，除了即将推出的入门级Arc A3独立显卡外，还公布更多计划在第三季度上市的Arctic Sound M系列数据中心GPU细节，新款加速卡主打云游戏、媒体处理器和交付、虚拟桌面基础设施以及推理等一系列专业工作负载。

英特尔Arctic Sound M系列数据中心加速卡基于Xe-HPG核心打造，支持PCIe 4.0通道，提供两款SKU，旗舰款采用单个ACM-G10核心，热设计功耗为150W，致力于实现峰值性能;另一款则是基于双ACM-G11核心打造，热设计功耗仅有75W，主要面向高密度多用途工作负载。

从PPT可以看到，英特尔称Arctic Sound M系列GPU可提供30+的1080p流、40+游戏流和多达62项虚拟化特性、150的AI TOPS算力。新GPU还将支持硬件级AV1编解码、内置XMX AI加速器等。

PPT透露的另一个重点，就是4路Xe媒体引擎、32个Xe核心和光追单元，但英特尔没有透露更详细的规格。参考75W的Arc A3内建16个Xe核心，这颗GPU应该会保持完整的规格，但以较低频率运行，确保TDP不超过75W。

顺利的话，英特尔Arctic Sound M系列GPU加速卡将于3季度上市。英特尔会围绕加速卡，提供完整的软件堆栈运行;配合一套开放、标准的API，就能实现灵活应用。

编辑点评：从目前的节奏来看，英特尔会在5月下半月推出Arc A3系列GPU，传闻将以OEM整机的形式上市销售，至于性能更强的Arc A5/A7，应该会在第三季度发布，英特尔还有很多事需要准备。