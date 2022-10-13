即刻购买！iGame RTX 4090显卡国内首发14999元

【天极网DIY硬件频道】在 NVIDIA发布全新架构的GeForce RTX 40系列显卡之后，iGame同步推出多款GeForce RTX 4090显卡，为游戏玩家、专业创作者带来兼具性能、功耗、散热、智屏交互的产品。新一代Vulcan(火神)正是iGame显卡家族中的顶流。

iGame Vulcan采用漆黑与金属的碰撞，打造出具有近未来科幻感的后・赛博风格的硬件，阳极氧化工艺的金属外骨骼拥有更防刮更耐磨的特点，隐藏式的RGB灯组为Vulcan硬件注入五彩斑斓的霓虹灯效。显卡背板使用经典的三角形设计元素。





由于RTX 40系列的PCB缩短，iGame为Vulcan替换上代“灵视”的RGB灯组设计，镂空结构有利于风扇将显卡吹透，提升散热性能。首次加入的合金压铸中框大幅提升显卡强度。

在可玩性方向而言，Vulcan让玩家欲罢不能的“LCD显示屏”，也带来全新的智屏「维」4.0，采用可拆卸式磁吸设计，通过金属磁吸触点进行安装连接，拥有横与竖两种安插方式。当拆下显卡屏幕时，玩家可以换上专属的灯光组件，让显卡的视觉更完美。当灯光组件启用时，可以为用户展现绚丽的RGB灯效。

当玩家将智屏配合底座放置于桌面时，通过金属触点和“iGame智屏底座”，就能通过USB连接至电脑，实现内容显示。显卡屏幕还支持iGame Center软件，可进行内容自定义、GPU/CPU运行监控等功能。

除了代表火神的Vulcan之外，代表水神的Neptune系列的设计灵感则来源于亚特兰蒂斯文明。它是专为对温控有极致追求的玩家打造，银白合金外甲让全新Neptune的拥有全新的视觉体验。标志性的“海洋之眼”使用全新的“双波浪曲线”设计语言，展现高端硬件柔美的一面。

在洁白柔美的外观下，Neptune具有极为强劲的散热性能。RTX 4090 Neptune采用360mm冷排、三把12cm的双滚珠轴承风扇，兼顾静音和使用寿命。新Neptune冷排风扇由显卡控制，前部增加的风扇集线器支持玩家自行更换风扇。性能强劲的水泵能够可加速冷液循环，全覆盖微水道铜底带来更高效的导热效果。值得一提的是，新Neptune保留可动式水冷头设计，降低装机难度、并提升机箱内部的整洁性。

除了Vulcan和Neptune之外，七彩虹战斧RTX 4090豪华版为玩家提供更多选择。作为战斧系列家族首款产品，战斧RTX 4090豪华版沿用经典的设计语言，通体磨砂工艺处理彰显高端旗舰的质感。腰部非对称的亮面红色“钻石三角”设计将旗舰显卡观感拉至上限。

散热性能上，三把98mm的散热风扇有效提升风压和进风量，2根6mm加上4根8mm热管、大面积鳍片，配合导热性能更优秀的回流焊工艺，让鳍片与热管严丝合缝。iGame“真空冰片”技术的引入，让战斧RTX 4090豪华版的散热能效更出色。

目前，iGame RTX 4090 Vulcan/Neptune两款显卡已于10月12日晚21点正式在京东、天猫、抖音、快手等电商平台及全国授权零售经销渠道开售，，购买即可享受京东六期免息，首发晒单赢价值100元的京东E卡。

对于顶级游戏玩家来说，最新一代的全局光线追踪和DLSS 3等图形黑科技，能够大幅度提升游戏的视觉观感以及游玩体验。根据官方公布的信息，采用DLSS 3的iGame RTX 4090在光追游戏中，能拥有较3090 Ti高2-4倍的游戏体验。全球已有超过35款游戏及应用支持DLSS 3，优秀的图形技术配合iGame顶级装备能够让游戏玩家收获高质量画面及游戏体验。

对于内容创作者来说，顶级的芯片组配合NVIDIA Omniverse平台及NVIDIA Studio，专用硬件可加速3D、视频和AI，能够加速设计师们的工作效率，减少渲染或剪辑的等待时间，让用户感受“速度穿越”的硬件使用体验。

此外，iGame与拼奇积木联名合作的“iGame奇趣主机”，iGame RTX 40系列Vulcan及幻境之眼整机为原型，打造出与众不同的装机体验。iGame奇趣主机首发售价399元，感兴趣的朋友可前往微信小程序搜索“COLORFUL官方旗舰店”即可购买同款。

最后，目前已有多款游戏大作支持DLSS 3，本月将有更多大作发布。目前有10月12日13:00发布抢先体验版的《超级人类》(SUPER PEOPLE)、10月12日发布更新版《生死轮回》(Loopmancer)、10月13日发布的《逆水寒》“拂云庭“(Justice ‘Fuyun Court’)、10月17日为Xbox Insider计划成员推出测试版的《微软模拟飞行》(Microsoft Flight Simulator)以及10月18日发布的《瘟疫传说：安魂曲》(A Plague Tale: Requiem)。