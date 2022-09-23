9月装机推荐：矿卡崩盘将促使显卡售价下跌

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】随着9月中，挖矿从工作量证明的PoW转向权益证明的PoS，显卡已经彻底与挖矿告别。加上NVIDIA在9月20日正式发布Ada Lovelace架构GeForce RTX 40系列显卡，加速显卡价格的下滑速度。在显卡价格快速下滑的当下，游戏电脑的性价比也越来越高，只是用户需要警惕二手显卡，毕竟从矿场撤下来的显卡数量可能达到千万级别，显示市场将陷入混乱当中。

在9月的装机市场，玩家要如何根据预算，组装一台合适的游戏主机？笔者以然为用户带来2000元、5000元和10000元三个级别的配置，供大家参考。



2000元价位配置推荐



CPU：英特尔酷睿i3-12100 散片(主板套装)



主板：七彩虹H610M-D M.2 ￥1139



显卡：核显



内存：威刚万紫千红DDR4-2666MHz 8G ￥139



SSD：三星PM9A1 256GB ￥279



电源：鑫谷GP600G黑金 ￥279



机箱：先马剑魔K6 ￥109



散热：利民AX120R SE ￥79



合计：￥2024

编辑点评：与8月的推荐相比，9月的2000元级别主机升级到12代i3，带来约30%的性能提升。考虑AMD平台的话，锐龙R5 5600G +微星A520M VECTOR WI-FI主板套装(￥1309)也是不错的选择，只是价格增加170元。8G单通道内存能够满足日常办公，额定500W的电源也能满足日后扩展需要。



5000元价位配置推荐



CPU：英特尔酷睿i5-12400F散片(主板套装)



主板：微星H610M BOMBER ￥1529



显卡：盈通GeForce RTX 3060大地之神 ￥2249



内存：金泰克X3电竞条DDR4-3200MHz 8Gx2 ￥309



SSD：三星PM9A1 512G ￥429



电源：鑫谷GP600G ￥289



机箱：航嘉GX580H￥189



合计：￥4994

编辑点评：在5000元价位段上，酷睿I5加上RTX 3060已经不是问题。而且购买散片商家都会送一个入门散热器，整个主机的价格控制在5000元，整体的性价比还是非常不错。其他的硬件无需过多赘述，唯一要注意的是显卡来源。



10000元价位配置推荐



CPU：英特尔酷睿i5-12700F散片 (主板套装)



主板：华硕TUF GAMING B660M-PLUS Wi-Fi D4 ￥3099



显卡：七彩虹GeForce RTX 3080 Ultra W OC 10G ￥5899



内存：海盗船复仇者DDR4-3200MHz 16Gx2 ￥460



SSD：三星PM9A1 1T ￥729



电源：鑫谷GM850(显卡套装)



机箱：航嘉GX680X ￥299



散热：利民BA120 ￥129



合计：￥10615

编辑点评：虽然二手市场的显卡价格暴跌，但全新的官方旗舰店价格依然比较稳，降价的幅度有限，用户还需继续耐心等待。在CPU和主板的选择上，酷睿i7-12700F加上B660M是极具性价比的选择，配合上价格更亲民的DDR4内存，三星极具性价比的PM9A1固态硬盘，基本同吃市面上的主流游戏。

写在最后：在大量矿卡流向市场和NVIDIA新品的双重夹击下，显卡市场在最近会迎来新一轮暴跌，而矿卡将会是重灾区。对于不着急升级的用户来说，静观显卡市场变化也是很不错的选择，毕竟矿卡横行、新卡价格偏高的问题，将会随着RTX 40系的铺货和AMD RX 7000系列显卡的发布改变。