首款国潮游戏显卡来了！ 摩尔线程的终极目标让人期待

【天极网DIY硬件频道】11月3日，摩尔线程在秋季发布会上推出了第二颗多功能GPU――“春晓”，以及搭载完整“春晓”核心的首款国潮游戏显卡MTT S80。

发布会后，在现场的产品展示区，搭载MTT S80的PC也成为焦点。笔者也在现场试玩了多款游戏，可以说4K画质下，MTT S80还是能够提供稳定流畅的帧数，在竞速、格斗、FPS和电竞等游戏中都有不错的体验。这也就回答了很多网游心中的疑问――“国产显卡，能玩游戏吗？”

答案很简单，能!为了实现这一点，摩尔线程也做了很多努力，而且未来还需要更多投入。

做游戏显卡的难度不仅是显卡的设计、制造，开发Windows驱动程序、完成软件适配、建设生态堪称难上加难。而且无论操作系统、游戏软件还是生态，都在不断扩展、更新迭代，想要让显卡提供给用户更好的体验，就需要持续发力，并且是面对海量工程的持续投入。因为计算机图形的专业性非常强，一套成熟的图形驱动程序代码量和一个操作系统的代码量相当，同时懂得开发Windows驱动的人才也非常稀有。创业公司如何能在短时间内开发优秀的Windows驱动程序、完美支持DirectX不同的版本，这是所有GPU公司都会面临的最大挑战。

所以说，“做出显卡”只是打造高完成度显卡的第一步，或者说拥有了站在独显赛道起跑线的资格。站到了起跑线上，接下来的挑战并不是跑完一场漫长的马拉松，而是向着也在“前行”的终点不断迈进。

也正因如此，摩尔线程MTT S80的亮相，对于国产显卡行业而言，意义重大。

“多项第一”的摩尔线程MTT S80

摩尔线程MTT S80基于MUSA架构，搭载完整“春晓”核心。作为摩尔线程第二颗多功能GPU芯片，“春晓”集成了220亿个晶体管，是行业首个使用PCle 5.0的GPU，内置4096个MUSA架构通用计算核心以及128个张量计算核心，可支持FP32、FP16和INT8三种计算精度;搭配GDDR6高速显存，同时内置MUSA智能多媒体引擎2.0及MUSA多维虚拟化技术，支持8K超高清视频编解码以及显示输出。

根据摩尔线程公布的数据，“春晓”的DirectX性能达到了“苏堤”的3.4倍，OpenGL性能达到了“苏堤”的5倍，编码能力达到了“苏堤”的4倍，解码能力是“苏堤”的2倍，AI计算加速性能最高达到“苏堤”的4倍，物理仿真性能是“苏堤”的2.5倍。而且值得一提的是，“春晓”与“苏堤”的发布时间，只隔了半年多。

在“春晓”的加持下，摩尔线程MTT S80拿下“多项第一”，包括首款可畅玩游戏的国潮显卡;首款支持PCIe 5.0的产品;国内首款支持Windows环境和DirectX图形接口的显卡，也支持Vulkan、OpenGL、OpenGL ES等主流图形接口。目前MTT S80的Windows驱动已经内置了MUSA DirectX Driver模块，并已完成对《暗黑破坏神3》、《英雄联盟》和《穿越火线》等数十款主流游戏的适配。

通过现场演示、体验，在4K最高画质的设定下，这些游戏也能提供顺畅的体验。目前，摩尔线程正在与Unreal和Unity等游戏引擎开发商，以及腾讯游戏、网易游戏、西山居、完美世界、360游戏等国内顶尖游戏开发商展开深度合作，以便对游戏引擎和游戏产品提供更好更快的支持，使得玩家可以获得持续更新的3A级游戏体验。未来，摩尔线程将持续更新Windows驱动及MUSA DirectX版本，实现更多游戏的兼容与性能优化。

MTT S80拥有4096个MUSA核心，核心频率达到1.8GHz，FP32算力达到14.4TFLOPS，最高功耗可达250W。显卡不仅拥有16GB GDDR6显存(位宽256bit、带宽448GB/s)，同时还率先只吃了PCIe 5.0x16。摩尔线程MTT S80提供了3个DP 1.4a以及1个HDMI 2.1，在支持1080P 360Hz的基础上，还能同时输出4路7680*4320 @ 30Hz的8K超高清画面。另外，MTT S80还将支持MTSS时空超分辨率技术，类似NVIDIA的DLSS、英特尔的XeSS等，可以兼顾高分辨率和更高帧率。

而且，得益于MUSA架构，MTT S80不仅可以提供游戏体验，还支持图形图像渲染、8K视频编解码、AI训练和推理、通用计算、GPU虚拟化、科学仿真计算、安卓容器云加速等功能，兼容CUDA，并支持MTVERSE元宇宙平台。所以，对于内容创作而言，MTT S80也能提供帮助。

外观方面，摩尔线程MTT S80的辨识度很高――铝合金外壳、三风扇设计，支持RGB灯效，尺寸为285mm x 112mmx49mm。值得一提的是，其电源接口位于显卡的后端，而非顶部，在装机走线时终于不用硬掰电源线了。

不仅是硬件，摩尔线程也同步推进软件适配，其中很关键的一项是控制中心。PES(Perfect Experience System)控制中心是摩尔线程专为用户打造的，可在游戏中实时监测GPU负载、帧数信息，支持一键截图功能。此外，PES还支持快速修改显示输出设置、多屏幕设置以及驱动更新获得等。当然，接下来摩尔线程还将持续丰富PES提供的功能特性。

此外，MTT S80内置128个张量计算核心，并对摩尔线程自研的TensorX推理引擎提供了完整支持，使其可以在AI和通用计算等应用中展现出强大性能。目前，MTT S80可支持PyTorch、TensorFlow、百度飞桨(PaddlePaddle)等多种主流深度学习框架，并实现了对数十种深度学习算法的加速。

本次发布会上，摩尔线程也介绍了AIGC内容生成器马良，这是一项十分有趣的功能，支持用户零门槛AIGC创作。你只需要输入一段文字，AI就会只能分析并生成相应的“图像”，而且这些图像你可以设定风格、内容等等。比如在现场进行尝试时，笔者输入了“机械、城市、星球大战、木星、土星”这几个关键字，得到的“画作”真的很像是星球大战中的“死星”，只不过颜色变成了黄色，且带有星环的星星在它面前都显得很渺小。这样一幅画作，即使是选择高质量，MTT S80也能在2分钟内完成，如果是搭载MTT S3000，那么AI处理速度还将更快。

对于马良，你描述的越详细、越具体，能够得到的图像就越有“内容”。在现场的一个展示区内便有很多艺术家使用马良创作的作品，真的很难想象这些都是AI生成的。

摩尔线程并未公布MTT S80的售价，不过这款显卡已经完成首批生产、备货，将与11月11日在京东等平台限量销售。

摩尔线程攀登图形高峰的新起点

作为游戏显卡领域的“新人”，摩尔线程打造的MTT S80整体完成度不低，可以看出为了这款显卡其围绕硬件、软件、生态付出的努力。但摩尔线程的游戏显卡想要走向成熟，还有很多阶梯要攀登，其中最有挑战，也是最重要的一项就是驱动的优化，生态的建设。

NVIDIA、AMD已经深耕游戏显卡生态二三十年了，希望摩尔线程在短短两年，甚至半年内便可紧跟其后显然不切实际。我们都希望在显卡上以更好的性能体验更多的游戏，但这不仅需要硬件的迭代升级，还离不开游戏适配等多个维度。即使是游戏驱动优化这一项，也并不是那么容易完成，更何况有庞大玩家群体的游戏又何止百款？面对如此庞大的工程，NVIDIA、AMD等成熟的品牌尚且需要持续投入，对于“从零开始”的摩尔线程就更加困难了，毕竟让游戏开发者投入更多精力给一个尚没有足够用户基数的产品，本身就是一个挑战，更不用说摩尔线程自身还要投入相应的时间、资源。

摩尔线程已经站在了图形高峰的新起点，加速向上攀登需要玩家、用户的支持，更需要长期投入的毅力和勇气。从摩尔线程CEO张建中在发布会现场表示，“完成DirectX完整功能研发，让它支持当前的主流游戏及庞大的游戏库，是摩尔线程的终极目标”来看，摩尔线程已经有所准备。

作为一名游戏玩家，对于MTT S80，以及摩尔线程游戏显卡未来的期待，笔者想到了朋友在看到这款国潮显卡后说的一句话：如果以后没有别的显卡能买，也还可以继续玩游戏。

当摩尔线程达成了“终极目标”后，我们或许不仅是有显卡继续玩游戏，而是有了更好的显卡可以选择，“摩卡”。