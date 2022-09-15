约750亿个！英伟达AD102 GPU晶体管数量曝光

作者：惜

【天极网DIY硬件频道】NVIDIA在9月初正式确认，他们将在下周的GTC 2022大会上发布Ada Lovelace游戏显卡，并逐步上市。年底前推出RTX 4090、RTX 4080、甚至RTX 4070，RTX 4060系列最快会在CES 2023上亮相，随后上市。

最近，国外博主@Kopite7kimi 爆料称，采用台积电N4 4nm工艺的RTX 40系列显卡的晶体管数量最多可达750亿，是上一代GA102核心的2.65倍。作为对比，同样采用台积电4N工艺的Hopper H100数据中心芯片的800亿个晶体管相比，AD102仅少50亿。

核心规格上，满血版的AD102最多拥有18432个CUDA核心，不过外界普遍认为GeForce RTX 4090不会用上满血版，预计NVIDIA会开启其中16384个CUDA核心。至于传闻可能的RTX 4090 Ti可能性非常小;TITAN系列更无从说起，毕竟老黄曾说过用90系列代替TITAN产品线。

另外，AD102核心中增加3D 封装的L2缓存，外界预估容量为96MB，可以大幅提升CUDA核心的效率，并降低GPU对显存的需求。显存方面，GeForce RTX 4090将保持与上代相同的384-bit位宽，但显存频率会提高至24Gbps，比上一代最高21Gbps提升不少。显存容量依旧是24GB，显存颗粒应该会用美光提供的GDDR6x。

非常有趣的是，今天早上一张采用4插槽、3风扇设计的显卡出现在新闻当中，虽然是OEM产品，但不排除非公版会使用散热能力更强的4插槽设计。同时3风扇+4插槽的设计，也意味着TGP功耗可能会大幅增加;除非TGP功耗超过600W，否则英伟达不大可能为RTX 40的旗舰FE显卡提供水冷散热器。

编辑点评：从晶体管数量来看，Ada Lovelace A D102核心拥有750亿的可能性非常小，相比安培翻番就已经是非常不错的提升。此外，台积电4nm的集成度比三星8nm高很多，GPU核心面积肯定会有一定程度的缩小。

至于价格上，最新国外频频传出定价的消息，RTX 4090的最高价格在2万左右，不过笔者认为RTX 4090的RSMP价格与RTX 3090 Ti的RSMP相同，国内售价在14999元。